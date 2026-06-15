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Новости Членство Украины в ЕС
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Евросоюз открыл первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдовы

Помощь Украине от Европы

15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого раунда переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сегодня мы начинаем переговоры об основах процесса вступления, в частности в сферах правосудия, свободы и основных прав. Мы видим, сколько усилий приложили эти страны, и вознаграждаем их четким планом дальнейших действий", — говорится в заявлении.

В ЕС добавили, что расширение является стратегическим выбором союза: "Это наша лучшая инвестиция в общее будущее, полное мира, безопасности и процветания".

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Что предшествовало?

  • 12 июня все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. 
  • Межправительственная конференция станет официальным стартом практического этапа переговоров по Кластеру 1. Дальнейший прогресс на пути к членству будет зависеть от того, как государства выполнят необходимые реформы и согласуют национальное законодательство с европейским.

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Автор: 

Еврокомиссия (1651) Молдова (2009) Украина (44458) членство в ЕС (1287) Евросоюз (18210)
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мы в город Изумрудный идём дорогой трудной
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15.06.2026 18:02 Ответить
Перший кластер за 13 років)
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15.06.2026 18:06 Ответить
елітний клюб високопосажених пістоболів....
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15.06.2026 18:12 Ответить
О, повилазили висратися ботяри, а я в них запитаю: шо з їбалом? 😁
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15.06.2026 18:17 Ответить
 
 