Евросоюз открыл первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдовы

15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого раунда переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Сегодня мы начинаем переговоры об основах процесса вступления, в частности в сферах правосудия, свободы и основных прав. Мы видим, сколько усилий приложили эти страны, и вознаграждаем их четким планом дальнейших действий", — говорится в заявлении.

В ЕС добавили, что расширение является стратегическим выбором союза: "Это наша лучшая инвестиция в общее будущее, полное мира, безопасности и процветания".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина станет членом ЕС, когда к этому будут готовы и Киев, и Брюссель - Сикорский

Что предшествовало?

12 июня все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Межправительственная конференция станет официальным стартом практического этапа переговоров по Кластеру 1. Дальнейший прогресс на пути к членству будет зависеть от того, как государства выполнят необходимые реформы и согласуют национальное законодательство с европейским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открытие всех кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС ожидается в июле, - Кос