Евросоюз открыл первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдовы
15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого раунда переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня мы начинаем переговоры об основах процесса вступления, в частности в сферах правосудия, свободы и основных прав. Мы видим, сколько усилий приложили эти страны, и вознаграждаем их четким планом дальнейших действий", — говорится в заявлении.
В ЕС добавили, что расширение является стратегическим выбором союза: "Это наша лучшая инвестиция в общее будущее, полное мира, безопасности и процветания".
Что предшествовало?
- 12 июня все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.
- Межправительственная конференция станет официальным стартом практического этапа переговоров по Кластеру 1. Дальнейший прогресс на пути к членству будет зависеть от того, как государства выполнят необходимые реформы и согласуют национальное законодательство с европейским.
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Fuyt Monk
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Chay Nik
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Игорь Шамрай
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Bohdanov Dmytro #550873
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