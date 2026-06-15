Украина станет членом ЕС, когда к этому будут готовы и Киев, и Брюссель - Сикорский

Украина должна выполнить все необходимые требования для вступления в ЕС, и при взаимной готовности Киева и Брюсселя она сможет стать полноправным членом Евросоюза.

Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге заявил в понедельник, 15 июня, глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Украина на пути к членству в ЕС

По его словам, снятие венгерского вето на начало переговорного процесса является позитивным сигналом для дальнейшего расширения ЕС.

"Хорошо, что Украина является не только страной-кандидатом, а теперь станет страной, ведущей переговоры о вступлении. Это дает и Украине, и нам четкое представление о конечной цели отношений между Украиной и Евросоюзом. Теперь украинцы точно знают, за что они борются", - подчеркнул Сикорский.

Он напомнил, что одним из приоритетов польского председательства в Совете ЕС (первая половина 2025 года. - Ред.) было открытие первых двух переговорных кластеров - "Основы" и "Внешние отношения".

Глава польской дипломатии подчеркнул, что открытие переговоров является лишь началом длительного процесса, который предусматривает выполнение всех необходимых условий, в частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.

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Требования ЕС: верховенство права и борьба с коррупцией

"С каждым десятилетием существования Европейского Союза вступить в него становится сложнее, а не легче, поскольку массив европейского законодательства и уровень интеграции становятся все больше и глубже", - отметил министр, отвечая на вопрос, поддерживает ли Варшава быстрый путь интеграции Киева в ЕС.

Он напомнил, что технические переговоры о вступлении Польши в Евросоюз длились около семи лет.

"Мы должны быть уверены, что Украина будет готова, что мы будем готовы и что расширение станет успехом для обеих сторон. Поэтому все критерии должны быть полностью выполнены", - подчеркнул Сикорский.

Запрет на въезд в ЕС для российских военных

В то же время министр поддержал инициативу Эстонии о запрете въезда в страны ЕС для российских военных. По его словам, соответствующий шаг должен не допустить, чтобы лица, причастные к военным преступлениям или деморализованные войной, могли беспрепятственно посещать европейские страны.

Сикорский также выразил надежду на скорейшее принятие 21-го пакета санкций ЕС против России, который предусматривает ограничения в отношении новых судов теневого флота, лиц, ответственных за агрессию против Украины, а также российских оборонных предприятий.

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