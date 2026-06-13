Мерц планирует вновь поднять вопрос об ассоциированном членстве Украины в ЕС на саммите в Брюсселе, - СМИ
Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вновь поднять вопрос об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе на саммите в Брюсселе 18–19 июня.
Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источник в немецком правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.
Мерц вновь озвучит свою позицию относительно ассоциированного членства Украины
"Мы ожидаем широкой дискуссии на эту тему. Ведь после саммита ЕС - Западные Балканы на прошлой неделе и очень позитивной реакции лидеров на германо-французскую инициативу по Западным Балканам и Молдове мы видим мощный позитивный импульс для расширения. Федеральный канцлер вновь выступит на заседании Европейского совета в поддержку своего предложения об ассоциированном членстве Украины и тесной интеграции Молдовы и Западных Балкан", - сказал собеседник "Суспільного".
По его словам, лидеры стран-членов ЕС примут решение провести еще более интенсивную дискуссию по этому вопросу на заседании Европейского совета в октябре, возможно, уже с принятием решений.
Сообщается, что тема Украины на саммите лидеров ЕС 18–19 июня в Брюсселе будет в значительной степени сосредоточена на расширении - не только в отношении Украины, но и в отношении Западных Балкан и Молдовы.
Что предшествовало?
- Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
- В ответ на предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что промежуточный статус без права голоса в ЕС является несправедливым и Украина должна двигаться к полноценному членству.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І не роісянам вирішувати, що для України добре.
Він Мерцу аж по саме плече!
Криворізький Гулівер!💪
если взять Украину то получается надо выделять под триллион долларов на восстановление, а на это всякие венгрии, польши, румынии и прочие никогда не пойдут.