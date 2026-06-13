Мерц планирует вновь поднять вопрос об ассоциированном членстве Украины в ЕС на саммите в Брюсселе, - СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вновь поднять вопрос об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе на саммите в Брюсселе 18–19 июня.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источник в немецком правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мерц вновь озвучит свою позицию относительно ассоциированного членства Украины

"Мы ожидаем широкой дискуссии на эту тему. Ведь после саммита ЕС - Западные Балканы на прошлой неделе и очень позитивной реакции лидеров на германо-французскую инициативу по Западным Балканам и Молдове мы видим мощный позитивный импульс для расширения. Федеральный канцлер вновь выступит на заседании Европейского совета в поддержку своего предложения об ассоциированном членстве Украины и тесной интеграции Молдовы и Западных Балкан", - сказал собеседник "Суспільного".

По его словам, лидеры стран-членов ЕС примут решение провести еще более интенсивную дискуссию по этому вопросу на заседании Европейского совета в октябре, возможно, уже с принятием решений.

Сообщается, что тема Украины на саммите лидеров ЕС 18–19 июня в Брюсселе будет в значительной степени сосредоточена на расширении - не только в отношении Украины, но и в отношении Западных Балкан и Молдовы.

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