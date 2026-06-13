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Новости Членство Украины в ЕС
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Мерц планирует вновь поднять вопрос об ассоциированном членстве Украины в ЕС на саммите в Брюсселе, - СМИ

На саммите ЕС Мерц вновь поднимет вопрос об ассоциированном членстве Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вновь поднять вопрос об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе на саммите в Брюсселе 18–19 июня.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источник в немецком правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мерц вновь озвучит свою позицию относительно ассоциированного членства Украины

"Мы ожидаем широкой дискуссии на эту тему. Ведь после саммита ЕС - Западные Балканы на прошлой неделе и очень позитивной реакции лидеров на германо-французскую инициативу по Западным Балканам и Молдове мы видим мощный позитивный импульс для расширения. Федеральный канцлер вновь выступит на заседании Европейского совета в поддержку своего предложения об ассоциированном членстве Украины и тесной интеграции Молдовы и Западных Балкан", - сказал собеседник "Суспільного".

По его словам, лидеры стран-членов ЕС примут решение провести еще более интенсивную дискуссию по этому вопросу на заседании Европейского совета в октябре, возможно, уже с принятием решений.

Сообщается, что тема Украины на саммите лидеров ЕС 18–19 июня в Брюсселе будет в значительной степени сосредоточена на расширении - не только в отношении Украины, но и в отношении Западных Балкан и Молдовы.

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Что предшествовало?

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Автор: 

саммит (1242) Евросоюз (18208) Фридрих Мерц (443)
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Це ,,поки що,, чи ,,замість,,?
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13.06.2026 23:42 Ответить
Туди ж поляків, угорців, греків і всіх решта, хто десятиріччями сидить на євро-підсосі. Даєш - вирішуєш, береш - дякуєш.
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13.06.2026 23:53 Ответить
Асоційоване членство - це як Будапештський меморандум, або ні, це як віртуальний секс. Навіть не так, це як із зеленського президент💩
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14.06.2026 00:01 Ответить
Не надо *ля-ля". В умовах гарячої війни, яка може продовжуватися ще і десять років, країну ніколи не приймуть до ЄС. Тому, якась форма участі, що дозволить еспортувати без обмежень у ЄС, це крок уперед.
І не роісянам вирішувати, що для України добре.
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14.06.2026 00:06 Ответить
Із зеленим мародером - як то кажуть, прямо в яблочко!
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14.06.2026 00:09 Ответить
Теж просто залишу тут - Туречиина є асоційованим членом ЄС з 1963-го року і з цього часу робить все можливе для набуття статусу дійсного члена ЄС.
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14.06.2026 00:07 Ответить
Ви тільки подивіться, якого богатиря папа Саша та мама Рима виростили.
Він Мерцу аж по саме плече!
Криворізький Гулівер!💪
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14.06.2026 00:17 Ответить
главный же вопрос это куш дотаций за который идет бойня и которых распиливается под ноль каждый год.
если взять Украину то получается надо выделять под триллион долларов на восстановление, а на это всякие венгрии, польши, румынии и прочие никогда не пойдут.
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14.06.2026 00:50 Ответить
Та хоч якось те членство назвіть, аби тільки морквину від носа не забирати. Шоу маст го он.
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14.06.2026 00:51 Ответить
 
 