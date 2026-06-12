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Новости Членство Украины в ЕС
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Первый кластер по вступлению Украины в ЕС могут открыть 15 июня, - Качка

Вступление Украины в ЕС: когда откроют первый кластер?

Открытие всех шести кластеров в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС этим летом вполне реально.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"На сегодняшний день есть понимание, что Европейский Союз достиг единодушия при принятии решения об открытии кластеров. Начиная с прошлой недели состоялось четыре рассмотрения вопроса об открытии первого кластера. Везде было зафиксировано единогласное голосование", - отметил Качка.

Второе заседание межправительственной комиссии Украина-ЕС и открытие первого кластера, по его словам, планируется на 15 июня.

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"Это дает возможность начать в ЕС подготовку к решению об открытии остальных пяти кластеров буквально на следующий день. Намерение принять все решения по всем 6 кластерам в июне-июле этого года на сегодняшний день реалистично. И мы получили подтверждение от всех государств-членов. Однако это не означает, что ситуация не может оперативно меняться, разные слухи и разная динамика есть. 

Но мы сохраним это единодушие со стороны ЕС и выйдем на открытие кластеров", - пояснил вице-премьер.

Качка отметил, что открытие кластеров - это начало финального этапа вступления в ЕС. 

"Этот финальный этап будет заключаться в принятии всех необходимых законов. На сегодняшний день в Верховной Раде находится около 100 законопроектов, различных, комплексных, точечных, которые готовы к рассмотрению и принятию здесь, в зале. Поэтому прошу поддержать и активизировать эту работу", - добавил он.

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членство в ЕС (1283) Евросоюз (18204) Качка Тарас (79)
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перший з тисячі
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12.06.2026 12:03 Ответить
Качка?
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12.06.2026 12:06 Ответить
Звичайнісінька качка,по новому фейк...
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12.06.2026 13:01 Ответить
А Оманський, отримав згоду від кабміндічів та роботодавців ригоАНАЛЬНИХ з московії??!?!
Льовочнкіни з клюєвими і мертвечуком, бананову теж дали команду??
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12.06.2026 12:17 Ответить
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12.06.2026 12:21 Ответить
стаємо на коліна та починаємо смоктати у циганів з балатону та рольників з вісли?
це і є перший кластер?
чи, кластер то про дупу?
розсовуємо сідниці?
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12.06.2026 12:28 Ответить
От Качке віри нема зовсім.
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12.06.2026 12:49 Ответить
А інший "кластер" незаконно утримуваних в СІЗО вищих офіцерів,коли відкриють?
Цей "кластер" важливіший,ніж кластер качки ,який ще тільки "можуть відкрити".
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12.06.2026 12:57 Ответить
 
 