Первый кластер по вступлению Украины в ЕС могут открыть 15 июня, - Качка
Открытие всех шести кластеров в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС этим летом вполне реально.
Об этом во время часа вопросов к правительству заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ.
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"На сегодняшний день есть понимание, что Европейский Союз достиг единодушия при принятии решения об открытии кластеров. Начиная с прошлой недели состоялось четыре рассмотрения вопроса об открытии первого кластера. Везде было зафиксировано единогласное голосование", - отметил Качка.
Второе заседание межправительственной комиссии Украина-ЕС и открытие первого кластера, по его словам, планируется на 15 июня.
"Это дает возможность начать в ЕС подготовку к решению об открытии остальных пяти кластеров буквально на следующий день. Намерение принять все решения по всем 6 кластерам в июне-июле этого года на сегодняшний день реалистично. И мы получили подтверждение от всех государств-членов. Однако это не означает, что ситуация не может оперативно меняться, разные слухи и разная динамика есть.
Но мы сохраним это единодушие со стороны ЕС и выйдем на открытие кластеров", - пояснил вице-премьер.
Качка отметил, что открытие кластеров - это начало финального этапа вступления в ЕС.
"Этот финальный этап будет заключаться в принятии всех необходимых законов. На сегодняшний день в Верховной Раде находится около 100 законопроектов, различных, комплексных, точечных, которые готовы к рассмотрению и принятию здесь, в зале. Поэтому прошу поддержать и активизировать эту работу", - добавил он.
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Льовочнкіни з клюєвими і мертвечуком, бананову теж дали команду??
це і є перший кластер?
чи, кластер то про дупу?
розсовуємо сідниці?
Цей "кластер" важливіший,ніж кластер качки ,який ще тільки "можуть відкрити".