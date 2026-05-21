Открытие переговорных кластеров и дальнейшее продвижение в ЕС: Качка встретился с Вучичем в Сербии

Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка в ходе визита в Сербию в четверг провел встречу с президентом страны Александаром Вучичем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Тараса Качки в соцсети X.

Диалог о ЕС и двустороннем сотрудничестве

По словам Качки, во время встречи стороны обсудили вопросы расширения Европейского Союза, развитие двустороннего сотрудничества и региональное развитие.

"Мы обменялись мнениями о будущем политики расширения ЕС и важности сохранения динамики в процессе вступления. Я подчеркнул, что политические сигналы от государств-членов имеют большое значение для стран-кандидатов. ЕС поддерживает инициативы, которые могут ускорить интеграцию и способствовать продвижению процесса вступления", — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что приоритет Украины остается неизменным. Речь идет об открытии всех переговорных кластеров и дальнейшем движении к членству в ЕС.

Также стороны обсудили важность завершения переговоров по соглашению о свободной торговле между Украиной и Сербией.

Качка отметил, что Украина высоко оценивает открытость Сербии к дальнейшему развитию двустороннего диалога.

Договоренности во время визита и дальнейшие контакты

В рамках визита было подписано совместное заявление о возобновлении переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Сербией.

Кроме того, представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере евроинтеграции.

Визиту украинского чиновника предшествовал телефонный разговор президентов Украины и Сербии. Владимир Зеленский после переговоров с Александаром Вучичем заявил, что стороны видят потенциал для развития двусторонних отношений.

В то же время визит Зеленского в Сербию был перенесен, говорится в заявлении советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина.

