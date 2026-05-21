Відкриття переговорних кластерів і подальший рух в ЄС: Качка зустрівся з Вучичем у Сербії

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка під час візиту до Сербії у четвер провів зустріч із президентом країни Александаром Вучичем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні Тараса Качки у соцмережі X.

Діалог про ЄС і двосторонню співпрацю

За словами Качки, під час зустрічі сторони обговорили питання розширення Європейського Союзу, розвиток двостороннього співробітництва та регіональний розвиток.

"Ми обмінялися думками щодо майбутнього політики розширення ЄС та важливості збереження динаміки в процесі вступу. Я наголосив, що політичні сигнали від держав-членів мають велике значення для країн-кандидатів. ЄС підтримує ініціативи, які можуть прискорити інтеграцію та сприяти просуванню процесу вступу", - зазначив віцепрем’єр.

Він підкреслив, що пріоритет України залишається незмінним. Йдеться про відкриття всіх переговорних кластерів і подальший рух до членства в ЄС.

Також сторони обговорили важливість завершення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між Україною та Сербією.

Качка зазначив, що Україна високо оцінює відкритість Сербії до подальшого розвитку двостороннього діалогу.

Домовленості під час візиту і подальші контакти

У межах візиту було підписано спільну заяву про відновлення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Сербією.

Крім цього, представники двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері євроінтеграції.

Візиту українського посадовця передувала телефонна розмова президентів України та Сербії. Володимир Зеленський після переговорів з Александаром Вучичем заявив, що сторони бачать потенціал для розвитку двосторонніх відносин.

Водночас візит Зеленського до Сербії було перенесено, йдеться у заяві радника президента з комунікацій Дмитра Литвина.

