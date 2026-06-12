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Новини Членство України в ЄС
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Перший кластер щодо вступу України в ЄС можуть відкрити 15 червня, - Качка

Вступ України в ЄС: коли відкриють перший кластер?

Відкриття усіх шести кластерів на переговорах про вступ України в ЄС цього літа є реалістичним.

Про це під час години запитань до уряду заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На сьогодні є розуміння, що Європейський Союз досяг одностайності при ухваленні рішення щодо відкриття кластерів. Починаючи з минулого тижня відбулося чотири розгляди питання щодо відкриття першого кластеру. Всюди було зафіксовано одностайне голосування", - зазначив Качка.

Друге засідання міжурядової комісії Україна-ЄС та відкрити перший кластер, за його словами, планують 15 червня.

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"Це дає можливість розпочати у ЄС підготовку до рішення про відкриття інших п'яти кластерів буквально наступного дня. Намір ухвалити всі рішення щодо всіх 6 кластерів у червні-липні цього року на сьогодні реалістичним. І ми отримали підтвердження від усіх держав-членів. Проте це не означає, що ситуація не може оперативно мінятися, різні чутки та різна динаміка є. 

Але ми збережемо ту одностайність з боку ЄС і вийдемо на відкриття кластерів", - пояснив віцепрем'єр.

Качка зауважив, що відкриття кластерів - це початок фінального етапу вступу у ЄС. 

"Цей фінальний етап полягатиме у схваленні всіх необхідних законів. На сьогодні у Верховній Раді є близько 100 проєктів законів, різних, комплексних, точкових, які готові для розгляду та схвалення тут в залі. Тому прошу підтримати та активізувати цю роботу", - додав він.

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Автор: 

членство в ЄС (1519) Євросоюз (15231) Качка Тарас (168)
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12.06.2026 12:03 Відповісти
Качка?
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12.06.2026 12:06 Відповісти
Звичайнісінька качка,по новому фейк...
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12.06.2026 13:01 Відповісти
А Оманський, отримав згоду від кабміндічів та роботодавців ригоАНАЛЬНИХ з московії??!?!
Льовочнкіни з клюєвими і мертвечуком, бананову теж дали команду??
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12.06.2026 12:17 Відповісти
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12.06.2026 12:21 Відповісти
стаємо на коліна та починаємо смоктати у циганів з балатону та рольників з вісли?
це і є перший кластер?
чи, кластер то про дупу?
розсовуємо сідниці?
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12.06.2026 12:28 Відповісти
От Качке віри нема зовсім.
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12.06.2026 12:49 Відповісти
А інший "кластер" незаконно утримуваних в СІЗО вищих офіцерів,коли відкриють?
Цей "кластер" важливіший,ніж кластер качки ,який ще тільки "можуть відкрити".
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12.06.2026 12:57 Відповісти
А шо у нас вже все керівництво силового блоку та прокуратури призначається на прозорій конкурсній основі з вирішальним голосом представників ЄС, як це написано у вимогах червоним кольором капслоком?
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12.06.2026 13:13 Відповісти
... а можуть і не відкрити.
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12.06.2026 13:23 Відповісти
... а можуть і не відкрити.
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12.06.2026 13:24 Відповісти
Вчора у ВР, народний депутат Мотовиловець зареєстрував проєкт постанови про звільнення з посади голови Комітету з питань європейської інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе. Жодних причин для того немає.
Причиною може бути тільки те, що вона є членом фракції "Європейська солідарність" та з опозиції. Одним із кластерів переговорів є "Основи",у ньому обов'язкова умова про права опозиції.Ось його вже виконали.)
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12.06.2026 13:50 Відповісти
 
 