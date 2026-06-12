Перший кластер щодо вступу України в ЄС можуть відкрити 15 червня, - Качка
Відкриття усіх шести кластерів на переговорах про вступ України в ЄС цього літа є реалістичним.
Про це під час години запитань до уряду заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На сьогодні є розуміння, що Європейський Союз досяг одностайності при ухваленні рішення щодо відкриття кластерів. Починаючи з минулого тижня відбулося чотири розгляди питання щодо відкриття першого кластеру. Всюди було зафіксовано одностайне голосування", - зазначив Качка.
Друге засідання міжурядової комісії Україна-ЄС та відкрити перший кластер, за його словами, планують 15 червня.
"Це дає можливість розпочати у ЄС підготовку до рішення про відкриття інших п'яти кластерів буквально наступного дня. Намір ухвалити всі рішення щодо всіх 6 кластерів у червні-липні цього року на сьогодні реалістичним. І ми отримали підтвердження від усіх держав-членів. Проте це не означає, що ситуація не може оперативно мінятися, різні чутки та різна динаміка є.
Але ми збережемо ту одностайність з боку ЄС і вийдемо на відкриття кластерів", - пояснив віцепрем'єр.
Качка зауважив, що відкриття кластерів - це початок фінального етапу вступу у ЄС.
"Цей фінальний етап полягатиме у схваленні всіх необхідних законів. На сьогодні у Верховній Раді є близько 100 проєктів законів, різних, комплексних, точкових, які готові для розгляду та схвалення тут в залі. Тому прошу підтримати та активізувати цю роботу", - додав він.
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Льовочнкіни з клюєвими і мертвечуком, бананову теж дали команду??
це і є перший кластер?
чи, кластер то про дупу?
розсовуємо сідниці?
Цей "кластер" важливіший,ніж кластер качки ,який ще тільки "можуть відкрити".
Причиною може бути тільки те, що вона є членом фракції "Європейська солідарність" та з опозиції. Одним із кластерів переговорів є "Основи",у ньому обов'язкова умова про права опозиції.Ось його вже виконали.)