Мерц планує знову порушити питання асоційованого членства України в ЄС на саміті в Брюсселі, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір знову порушити питання асоційованого членства України в Євросоюзі на саміті в Брюсселі 18-19 червня.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерело в німецькому уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мерц знову озвучить свою позицію щодо асоційованого членства України

"Ми очікуємо широкої дискусії на цю тему. Адже після саміту ЄС — Західні Балкани минулого тижня та дуже позитивної реакції лідерів на німецько-французьку ініціативу щодо Західних Балкан і Молдови ми бачимо потужний позитивний імпульс для розширення. Федеральний канцлер знову виступатиме на засіданні Європейської ради за свою пропозицію щодо асоційованого членства України та тісної інтеграції Молдови і Західних Балкан", - сказав співрозмовник "Суспільного".

За його словами, лідери країн-членів ЄС вирішать провести ще більш інтенсивну дискусію з цього питання на засіданні Європейської ради в жовтні, можливо, вже з ухваленням рішень.

Повідомляється, що тема України на саміті лідерів ЄС 18–19 червня в Брюсселі буде значною мірою зосереджена на розширенні — не лише щодо України, а й щодо Західних Балкан та Молдови.

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