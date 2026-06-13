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Новини Членство України в ЄС
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Мерц планує знову порушити питання асоційованого членства України в ЄС на саміті в Брюсселі, - ЗМІ

На саміті ЄС Мерц знову порушить питання асоційованого членства України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір знову порушити питання асоційованого членства України в Євросоюзі на саміті в Брюсселі 18-19 червня.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерело в німецькому уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мерц знову озвучить свою позицію щодо асоційованого членства України

"Ми очікуємо широкої дискусії на цю тему. Адже після саміту ЄС — Західні Балкани минулого тижня та дуже позитивної реакції лідерів на німецько-французьку ініціативу щодо Західних Балкан і Молдови ми бачимо потужний позитивний імпульс для розширення. Федеральний канцлер знову виступатиме на засіданні Європейської ради за свою пропозицію щодо асоційованого членства України та тісної інтеграції Молдови і Західних Балкан", - сказав співрозмовник "Суспільного".

За його словами, лідери країн-членів ЄС вирішать провести ще більш інтенсивну дискусію з цього питання на засіданні Європейської ради в жовтні, можливо, вже з ухваленням рішень.

Повідомляється, що тема України на саміті лідерів ЄС 18–19 червня в Брюсселі буде значною мірою зосереджена на розширенні — не лише щодо України, а й щодо Західних Балкан та Молдови.

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Що передувало?

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Автор: 

саміт (849) Євросоюз (15236) Мерц Фрідріх (452)
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Це ,,поки що,, чи ,,замість,,?
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13.06.2026 23:42 Відповісти
Туди ж поляків, угорців, греків і всіх решта, хто десятиріччями сидить на євро-підсосі. Даєш - вирішуєш, береш - дякуєш.
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13.06.2026 23:53 Відповісти
Асоційоване членство - це як Будапештський меморандум, або ні, це як віртуальний секс. Навіть не так, це як із зеленського президент💩
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14.06.2026 00:01 Відповісти
Не надо *ля-ля". В умовах гарячої війни, яка може продовжуватися ще і десять років, країну ніколи не приймуть до ЄС. Тому, якась форма участі, що дозволить еспортувати без обмежень у ЄС, це крок уперед.
І не роісянам вирішувати, що для України добре.
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14.06.2026 00:06 Відповісти
Із зеленим мародером - як то кажуть, прямо в яблочко!
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14.06.2026 00:09 Відповісти
Теж просто залишу тут - Туречиина є асоційованим членом ЄС з 1963-го року і з цього часу робить все можливе для набуття статусу дійсного члена ЄС.
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14.06.2026 00:07 Відповісти
Ви тільки подивіться, якого богатиря папа Саша та мама Рима виростили.
Він Мерцу аж по саме плече!
Криворізький Гулівер!💪
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14.06.2026 00:17 Відповісти
главный же вопрос это куш дотаций за который идет бойня и которых распиливается под ноль каждый год.
если взять Украину то получается надо выделять под триллион долларов на восстановление, а на это всякие венгрии, польши, румынии и прочие никогда не пойдут.
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14.06.2026 00:50 Відповісти
Та хоч якось те членство назвіть, аби тільки морквину від носа не забирати. Шоу маст го он.
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14.06.2026 00:51 Відповісти
 
 