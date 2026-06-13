Мерц планує знову порушити питання асоційованого членства України в ЄС на саміті в Брюсселі, - ЗМІ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір знову порушити питання асоційованого членства України в Євросоюзі на саміті в Брюсселі 18-19 червня.
Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерело в німецькому уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мерц знову озвучить свою позицію щодо асоційованого членства України
"Ми очікуємо широкої дискусії на цю тему. Адже після саміту ЄС — Західні Балкани минулого тижня та дуже позитивної реакції лідерів на німецько-французьку ініціативу щодо Західних Балкан і Молдови ми бачимо потужний позитивний імпульс для розширення. Федеральний канцлер знову виступатиме на засіданні Європейської ради за свою пропозицію щодо асоційованого членства України та тісної інтеграції Молдови і Західних Балкан", - сказав співрозмовник "Суспільного".
За його словами, лідери країн-членів ЄС вирішать провести ще більш інтенсивну дискусію з цього питання на засіданні Європейської ради в жовтні, можливо, вже з ухваленням рішень.
Повідомляється, що тема України на саміті лідерів ЄС 18–19 червня в Брюсселі буде значною мірою зосереджена на розширенні — не лише щодо України, а й щодо Західних Балкан та Молдови.
Що передувало?
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
- У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
- Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що проміжний статус без права голосу в ЄС є несправедливим і Україна має рухатися до повноцінного членства.
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І не роісянам вирішувати, що для України добре.
Він Мерцу аж по саме плече!
Криворізький Гулівер!💪
если взять Украину то получается надо выделять под триллион долларов на восстановление, а на это всякие венгрии, польши, румынии и прочие никогда не пойдут.