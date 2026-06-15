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Новини Членство України в ЄС
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Україна стане членом ЄС, коли до цього будуть готові і Київ, і Брюссель - Сікорський

Коли Україна стане членом ЄС

Україна має виконати всі необхідні вимоги для вступу до ЄС, і при взаємній готовності Києва та Брюсселя вона зможе стати повноправним членом Євросоюзу.

Про це перед засіданням Ради ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі заявив в понеділок, 15 червня, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Україна на шляху до членства в ЄС

За його словами, зняття угорського вето на початок переговорного процесу є позитивним сигналом для подальшого розширення ЄС.

"Добре, що Україна є не лише країною-кандидатом, а тепер стане країною, яка веде переговори про вступ. Це дає і Україні, і нам чітке уявлення про кінцеву мету відносин між Україною та Євросоюзом. Тепер українці точно знають, за що вони борються", - наголосив Сікорський.

Він нагадав, що одним із пріоритетів Польського головування в Раді ЄС (перша половина 2025 року. - Ред.) було відкриття перших двох переговорних кластерів - "Основи" та "Зовнішні відносини".

Глава польської дипломатії підкреслив, що відкриття переговорів є лише початком тривалого процесу, який передбачає виконання всіх необхідних умов, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

Також читайте: Відкриття всіх кластерів на переговорах про вступ України до ЄС очікується в липні, - Кос

Вимоги ЄС: верховенство права та боротьба з корупцією

"З кожним десятиліттям існування Європейського Союзу вступити до нього стає складніше, а не легше, оскільки масив європейського законодавства та рівень інтеграції стають дедалі більшими й глибшими", - зазначив міністр, відповідаючи на питання, чи Варшава підтримує швидку стежку інтеграції Києва до ЄС.

Він нагадав, що технічні переговори щодо вступу Польщі до Євросоюзу тривали близько семи років.

Ми повинні бути впевнені, що Україна буде готова, що ми будемо готові і що розширення стане успіхом для обох сторін. Тому всі критерії мають бути повністю виконані", - наголосив Сікорський.

Заборона в’їзду до ЄС для російських військових

Водночас міністр підтримав ініціативу Естонії щодо заборони в’їзду до країн ЄС для російських військових. За його словами, відповідний крок має не допустити, щоб особи, причетні до воєнних злочинів або деморалізовані війною, могли безперешкодно відвідувати європейські країни.

Сікорський також висловив сподівання на швидке ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який передбачає обмеження щодо нових суден тіньового флоту, осіб, відповідальних за агресію проти України, а також російських оборонних підприємств.

Також читайте: Мерц планує знову порушити питання асоційованого членства України в ЄС на саміті в Брюсселі, - ЗМІ

Автор: 

Сікорський Радослав (386) членство в ЄС (1523)
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Топ коментарі
+7
Вже 13 років "козу водять". І ще стільки ж схоже збираються і надалі. Чи не забагато жертвує Україна для оцього всього?
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15.06.2026 12:58 Відповісти
+5
Тобто ніколи
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15.06.2026 12:53 Відповісти
+5
і Польща ...і Угорщина .....і рептилоїди
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15.06.2026 12:55 Відповісти
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15.06.2026 12:53 Відповісти
і Польща ...і Угорщина .....і рептилоїди
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15.06.2026 12:55 Відповісти
Тоб то, коли Параша стане ставить ЄС рачки та трахать її без вазелину. От тоді Брюсель почне волати - а чого це Україн7а ще не в ЄС та не в тому (сраному) НАТО?
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15.06.2026 12:57 Відповісти
Вже 13 років "козу водять". І ще стільки ж схоже збираються і надалі. Чи не забагато жертвує Україна для оцього всього?
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15.06.2026 12:58 Відповісти
Україна захоплена ЗЕбандою на чолі з "ВОВОЮ" не буде готова ніколи - який сенс якщо вони живуть зараз своє найкраще життя!!!
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15.06.2026 13:01 Відповісти
От раніше єс тягнув Україну до себе віжками, а вона, дурна, впиралася! Так?
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15.06.2026 13:05 Відповісти
ЄС ніколи нікого силоміць до себе не тягнув.
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15.06.2026 13:09 Відповісти
Так до банди нас приймали, чи ні? Чи тільки банда в усьому винувата?
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15.06.2026 13:14 Відповісти
Європа запустила шавок погарчати. Ну а що - єс же так хоче прийняти Україну! От тільки пара шавок не пускають.
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15.06.2026 13:03 Відповісти
А чи треба воно нам? Вони себе показали. Не можу сказати що в захваті від побаченого.
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15.06.2026 13:10 Відповісти
Тепер українці точно знають, за що вони борються Джерело: https://censor.net/ua/n4008408

А 20 років за що боролися?
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15.06.2026 13:23 Відповісти
 
 