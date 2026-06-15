Україна стане членом ЄС, коли до цього будуть готові і Київ, і Брюссель - Сікорський

Україна має виконати всі необхідні вимоги для вступу до ЄС, і при взаємній готовності Києва та Брюсселя вона зможе стати повноправним членом Євросоюзу.

Про це перед засіданням Ради ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі заявив в понеділок, 15 червня, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна на шляху до членства в ЄС

За його словами, зняття угорського вето на початок переговорного процесу є позитивним сигналом для подальшого розширення ЄС.

"Добре, що Україна є не лише країною-кандидатом, а тепер стане країною, яка веде переговори про вступ. Це дає і Україні, і нам чітке уявлення про кінцеву мету відносин між Україною та Євросоюзом. Тепер українці точно знають, за що вони борються", - наголосив Сікорський.

Він нагадав, що одним із пріоритетів Польського головування в Раді ЄС (перша половина 2025 року. - Ред.) було відкриття перших двох переговорних кластерів - "Основи" та "Зовнішні відносини".

Глава польської дипломатії підкреслив, що відкриття переговорів є лише початком тривалого процесу, який передбачає виконання всіх необхідних умов, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

Також читайте: Відкриття всіх кластерів на переговорах про вступ України до ЄС очікується в липні, - Кос

Вимоги ЄС: верховенство права та боротьба з корупцією

"З кожним десятиліттям існування Європейського Союзу вступити до нього стає складніше, а не легше, оскільки масив європейського законодавства та рівень інтеграції стають дедалі більшими й глибшими", - зазначив міністр, відповідаючи на питання, чи Варшава підтримує швидку стежку інтеграції Києва до ЄС.

Він нагадав, що технічні переговори щодо вступу Польщі до Євросоюзу тривали близько семи років.

Ми повинні бути впевнені, що Україна буде готова, що ми будемо готові і що розширення стане успіхом для обох сторін. Тому всі критерії мають бути повністю виконані", - наголосив Сікорський.

Заборона в’їзду до ЄС для російських військових

Водночас міністр підтримав ініціативу Естонії щодо заборони в’їзду до країн ЄС для російських військових. За його словами, відповідний крок має не допустити, щоб особи, причетні до воєнних злочинів або деморалізовані війною, могли безперешкодно відвідувати європейські країни.

Сікорський також висловив сподівання на швидке ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який передбачає обмеження щодо нових суден тіньового флоту, осіб, відповідальних за агресію проти України, а також російських оборонних підприємств.

Також читайте: Мерц планує знову порушити питання асоційованого членства України в ЄС на саміті в Брюсселі, - ЗМІ