УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9275 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
350 5

Угорщина погодила початок переговорів України з ЄС через угоду про захист нацменшин, - Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Угорщина дала згоду на старт практичних переговорів про членство України в Європейський Союз лише після того, як Київ офіційно інтегрував вимоги щодо захисту прав закарпатських угорців у План дій ЄС. 

Про це у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Історична угода та європейські гарантії для Будапешта

Мадяр назвав досягнутий компроміс з Україною "історичною перемогою" своєї дипломатії, заявивши, що за кілька тижнів його уряду вдалося вирішити те, чого його попереднику Віктору Орбану "не вдалося за 10 років"

Головне досягнення Будапешта полягає в тому, що двостороння українсько-угорська суперечка тепер переведена у площину офіційних вимог самого Євросоюзу:

"Українська сторона офіційно зобов’язалася виконати всі пункти та включила цю угоду до Плану дій ЄС щодо меншин. Виконання цих зобов’язань у майбутньому контролюватимуть Єврокомісія і Європейська рада", - заявив Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС дотримується слова, - Зеленський про вступні переговори

Загроза нового вето на наступних етапах

Угорський прем'єр дав зрозуміти, що нинішній конструктивний крок Угорщини не є "зеленим світлом" для автоматичного вступу України до блоку. Мадяр нагадав українській владі, що попереду довгий та складний шлях, де кожен наступний крок потребуватиме консенсусу всіх держав-членів.

Він попередив, що Будапешт уважно стежитиме за дотриманням встановлених термінів:

"Якщо Україна не виконає у встановлені строки свої зобов’язання щодо прав угорської меншини, вона просто не зможе рухатися далі в процесі вступу до Європейського Союзу. Досягнуті домовленості стали передумовою того, що Угорщина взагалі дала згоду на відкриття першого переговорного кластера між Україною та ЄС", - резюмував прем’єр Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення прав угорської меншини, - Мадяр

Що передувало?

  • 12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Перший переговорний кластер офіційно відкриють 15 червня.
  • Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.
  • Перед цим Україна виконала останню вимогу Угорщини для відкриття кластера переговорів про вступ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ять країн ЄС пропонують тимчасово забирати право голосу у нових членів блоку, зокрема України

Автор: 

Угорщина (3021) членство в ЄС (1519) нацменшини (204) Мадяр Петер (100)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На державну зраду вже давно нацарював, можна тепер і УПА з Бандерою забороняти.
показати весь коментар
12.06.2026 23:04 Відповісти
А текст того, що Зеля там потужно Мадяру пообіцяв так і не оприлюднили.
показати весь коментар
12.06.2026 23:07 Відповісти
Не всі Мадьяри однакові.
показати весь коментар
12.06.2026 23:15 Відповісти
Жодного разу не чув, як Зеленський захищав українську національну меншину у росіі, білорусіі і т.д. і т.п...
показати весь коментар
12.06.2026 23:25 Відповісти
А имеет смысл озвучивать претензии в адрес рф, или белорусси? Это реально на что-то изменит в лучшую сторону?
показати весь коментар
12.06.2026 23:36 Відповісти
 
 