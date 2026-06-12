Угорщина погодила початок переговорів України з ЄС через угоду про захист нацменшин, - Мадяр

Угорщина дала згоду на старт практичних переговорів про членство України в Європейський Союз лише після того, як Київ офіційно інтегрував вимоги щодо захисту прав закарпатських угорців у План дій ЄС.

Про це у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Історична угода та європейські гарантії для Будапешта

Мадяр назвав досягнутий компроміс з Україною "історичною перемогою" своєї дипломатії, заявивши, що за кілька тижнів його уряду вдалося вирішити те, чого його попереднику Віктору Орбану "не вдалося за 10 років"

Головне досягнення Будапешта полягає в тому, що двостороння українсько-угорська суперечка тепер переведена у площину офіційних вимог самого Євросоюзу:

"Українська сторона офіційно зобов’язалася виконати всі пункти та включила цю угоду до Плану дій ЄС щодо меншин. Виконання цих зобов’язань у майбутньому контролюватимуть Єврокомісія і Європейська рада", - заявив Мадяр.

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Загроза нового вето на наступних етапах

Угорський прем'єр дав зрозуміти, що нинішній конструктивний крок Угорщини не є "зеленим світлом" для автоматичного вступу України до блоку. Мадяр нагадав українській владі, що попереду довгий та складний шлях, де кожен наступний крок потребуватиме консенсусу всіх держав-членів.

Він попередив, що Будапешт уважно стежитиме за дотриманням встановлених термінів:

"Якщо Україна не виконає у встановлені строки свої зобов’язання щодо прав угорської меншини, вона просто не зможе рухатися далі в процесі вступу до Європейського Союзу. Досягнуті домовленості стали передумовою того, що Угорщина взагалі дала згоду на відкриття першого переговорного кластера між Україною та ЄС", - резюмував прем’єр Угорщини.

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Що передувало?

12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Перший переговорний кластер офіційно відкриють 15 червня.

Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.

Перед цим Україна виконала останню вимогу Угорщини для відкриття кластера переговорів про вступ.

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