Угорщина погодила початок переговорів України з ЄС через угоду про захист нацменшин, - Мадяр
Угорщина дала згоду на старт практичних переговорів про членство України в Європейський Союз лише після того, як Київ офіційно інтегрував вимоги щодо захисту прав закарпатських угорців у План дій ЄС.
Про це у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Цензор.НЕТ.
Історична угода та європейські гарантії для Будапешта
Мадяр назвав досягнутий компроміс з Україною "історичною перемогою" своєї дипломатії, заявивши, що за кілька тижнів його уряду вдалося вирішити те, чого його попереднику Віктору Орбану "не вдалося за 10 років"
Головне досягнення Будапешта полягає в тому, що двостороння українсько-угорська суперечка тепер переведена у площину офіційних вимог самого Євросоюзу:
"Українська сторона офіційно зобов’язалася виконати всі пункти та включила цю угоду до Плану дій ЄС щодо меншин. Виконання цих зобов’язань у майбутньому контролюватимуть Єврокомісія і Європейська рада", - заявив Мадяр.
Загроза нового вето на наступних етапах
Угорський прем'єр дав зрозуміти, що нинішній конструктивний крок Угорщини не є "зеленим світлом" для автоматичного вступу України до блоку. Мадяр нагадав українській владі, що попереду довгий та складний шлях, де кожен наступний крок потребуватиме консенсусу всіх держав-членів.
Він попередив, що Будапешт уважно стежитиме за дотриманням встановлених термінів:
"Якщо Україна не виконає у встановлені строки свої зобов’язання щодо прав угорської меншини, вона просто не зможе рухатися далі в процесі вступу до Європейського Союзу. Досягнуті домовленості стали передумовою того, що Угорщина взагалі дала згоду на відкриття першого переговорного кластера між Україною та ЄС", - резюмував прем’єр Угорщини.
Що передувало?
- 12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Перший переговорний кластер офіційно відкриють 15 червня.
- Міжурядова конференція стане офіційним стартом практичного етапу переговорів щодо Кластера 1. Подальший прогрес до членства залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським.
- Перед цим Україна виконала останню вимогу Угорщини для відкриття кластера переговорів про вступ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль