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Новости Членство Украины в ЕС Позиция Венгрии относительно Украины
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Венгрия согласовала начало переговоров Украины с ЕС из-за соглашения о защите нацменьшинств, - Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Венгрия дала согласие на начало практических переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз только после того, как Киев официально включил требования о защите прав закарпатских венгров в План действий ЕС. 

Об этом в своем видеообращении на странице в Facebook заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, сообщает Цензор.НЕТ.

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Историческое соглашение и европейские гарантии для Будапешта

Мадьяр назвал достигнутый компромисс с Украиной "исторической победой" своей дипломатии, заявив, что за несколько недель его правительству удалось решить то, чего его предшественнику Виктору Орбану "не удалось за 10 лет"

Главное достижение Будапешта заключается в том, что двусторонний украинско-венгерский спор теперь переведен в плоскость официальных требований самого Евросоюза:

"Украинская сторона официально обязалась выполнить все пункты и включила это соглашение в План действий ЕС по меньшинствам. Выполнение этих обязательств в будущем будут контролировать Еврокомиссия и Европейский совет", — заявил Мадьяр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС держит слово, — Зеленский о вступительных переговорах

Угроза нового вето на следующих этапах

Венгерский премьер дал понять, что нынешний конструктивный шаг Венгрии не является "зеленым светом" для автоматического вступления Украины в блок. Мадяр напомнил украинским властям, что впереди долгий и сложный путь, где каждый следующий шаг потребует консенсуса всех государств-членов.

Он предупредил, что Будапешт будет внимательно следить за соблюдением установленных сроков:

"Если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства, она просто не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз. Достигнутые договоренности стали предпосылкой того, что Венгрия вообще дала согласие на открытие первого переговорного кластера между Украиной и ЕС", — резюмировал премьер Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Венгрия достигли договоренностей о расширении прав венгерского меньшинства, — Мадьяр

Что предшествовало?

  • 12 июня все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Первый переговорный кластер официально откроют 15 июня.
  • Межправительственная конференция станет официальным стартом практического этапа переговоров по Кластеру 1. Дальнейший прогресс на пути к членству будет зависеть от того, как государства выполнят необходимые реформы и согласуют национальное законодательство с европейским.
  • Перед этим Украина выполнила последнее требование Венгрии для открытия переговорного кластера о вступлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять стран ЕС предлагают временно лишать права голоса новых членов блока, в частности Украины

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Венгрия (2625) членство в ЕС (1286) нацменьшинства (243) Мадяр Петер (99)
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На державну зраду вже давно нацарював, можна тепер і УПА з Бандерою забороняти.
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12.06.2026 23:04 Ответить
А текст того, що Зеля там потужно Мадяру пообіцяв так і не оприлюднили.
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12.06.2026 23:07 Ответить
він пообіцяв ВСЕ БО ВІН НЕ УКРАЇНЕЦЬ. Його ціль посидіти накрасти 50-100 млрд і піти забезпеченим на 100 000 років
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12.06.2026 23:52 Ответить
Не всі Мадьяри однакові.
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12.06.2026 23:15 Ответить
Так. Є мадьяри українського походження.
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12.06.2026 23:41 Ответить
іх бін наприклад!!!! Коли в 16 років при отиманні паспорту тре" було визначатись з нацією - а умене мама покійна царство їй Небесне була чистокровною угоркою з слвногороду угорських писменників, а батько дай Йому Боже здоровля простий закарпатський УКРАЇНЕЦЬ (не русин) сказали визначайся.Я обрав бути українцем.Хоча угорською володію на рівні материнської відчуття -є але... Йшов1973 . Ми будували... Ми будували...щось химерне...
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12.06.2026 23:51 Ответить
Жодного разу не чув, як Зеленський захищав українську національну меншину у росіі, білорусіі і т.д. і т.п...
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12.06.2026 23:25 Ответить
А имеет смысл озвучивать претензии в адрес рф, или белорусси? Это реально на что-то изменит в лучшую сторону?
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12.06.2026 23:36 Ответить
А до кого є
смисл озвучувати претензії?
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12.06.2026 23:40 Ответить
 
 