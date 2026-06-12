Венгрия согласовала начало переговоров Украины с ЕС из-за соглашения о защите нацменьшинств, - Мадяр

Венгрия дала согласие на начало практических переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз только после того, как Киев официально включил требования о защите прав закарпатских венгров в План действий ЕС.

Об этом в своем видеообращении на странице в Facebook заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, сообщает Цензор.НЕТ.

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Историческое соглашение и европейские гарантии для Будапешта

Мадьяр назвал достигнутый компромисс с Украиной "исторической победой" своей дипломатии, заявив, что за несколько недель его правительству удалось решить то, чего его предшественнику Виктору Орбану "не удалось за 10 лет"

Главное достижение Будапешта заключается в том, что двусторонний украинско-венгерский спор теперь переведен в плоскость официальных требований самого Евросоюза:

"Украинская сторона официально обязалась выполнить все пункты и включила это соглашение в План действий ЕС по меньшинствам. Выполнение этих обязательств в будущем будут контролировать Еврокомиссия и Европейский совет", — заявил Мадьяр.

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Угроза нового вето на следующих этапах

Венгерский премьер дал понять, что нынешний конструктивный шаг Венгрии не является "зеленым светом" для автоматического вступления Украины в блок. Мадяр напомнил украинским властям, что впереди долгий и сложный путь, где каждый следующий шаг потребует консенсуса всех государств-членов.

Он предупредил, что Будапешт будет внимательно следить за соблюдением установленных сроков:

"Если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства, она просто не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз. Достигнутые договоренности стали предпосылкой того, что Венгрия вообще дала согласие на открытие первого переговорного кластера между Украиной и ЕС", — резюмировал премьер Венгрии.

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Что предшествовало?

12 июня все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Первый переговорный кластер официально откроют 15 июня.

Межправительственная конференция станет официальным стартом практического этапа переговоров по Кластеру 1. Дальнейший прогресс на пути к членству будет зависеть от того, как государства выполнят необходимые реформы и согласуют национальное законодательство с европейским.

Перед этим Украина выполнила последнее требование Венгрии для открытия переговорного кластера о вступлении.

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