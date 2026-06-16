Україні потрібен прискорений вступ до ЄС, бо пізніше РФ спробує заблокувати цей шлях, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україні потрібен пришвидшений вступ до Євросоюзу.

Про це він заявив на конференції Reuters Next, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава держави розуміє, що не всі лідери люблять формат прискореного шляху вступу в ЄС.

"Тому що вони хочуть дуже зрозумілих, чітких кроків для всіх. Але ми не всі, при всій повазі до всіх. Ми перебуваємо під час війни і нам потрібні більш креативні кроки, швидкі кроки. Нам це дуже потрібно", - наголосив Зеленський.

Також президент зауважив, що затягування зі вступом України в ЄС створює серйозні ризики.

"Якщо після цієї війни зробити велику паузу на нашому шляху до ЄС, усе буде так само, як у нас було з НАТО. Росія знайде спосіб, як заблокувати шлях України до Євросоюзу", - додав він.

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Відкриття першого кластеру переговорів

Нагадаємо, що 15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

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