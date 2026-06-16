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Новини Членство України в ЄС
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Україні потрібен прискорений вступ до ЄС, бо пізніше РФ спробує заблокувати цей шлях, - Зеленський

Чому Україні потрібен прискорений вступ до ЄС: Зеленський пояснив

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україні потрібен пришвидшений вступ до Євросоюзу.

Про це він заявив на конференції Reuters Next, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава держави розуміє, що не всі лідери люблять формат прискореного шляху вступу в ЄС.

"Тому що вони хочуть дуже зрозумілих, чітких кроків для всіх. Але ми не всі, при всій повазі до всіх. Ми перебуваємо під час війни і нам потрібні більш креативні кроки, швидкі кроки. Нам це дуже потрібно", - наголосив Зеленський.

Також президент зауважив, що затягування зі вступом України в ЄС створює серйозні ризики.

"Якщо після цієї війни зробити велику паузу на нашому шляху до ЄС, усе буде так само, як у нас було з НАТО. Росія знайде спосіб, як заблокувати шлях України до Євросоюзу", - додав він.

Читайте: Зеленський закликав ЄС відкрити решту п’ять переговорних кластерів: Ми виконали свою роботу

Відкриття першого кластеру переговорів

Нагадаємо, що 15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

Також читайте: Зеленський відмовився від зустрічі з Путіним у Москві: Україна "не грає в ці ігри"

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) членство в ЄС (1525)
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Топ коментарі
+18
Проблема в гундосому,який хєр ложив на реформи,і верховенство права,які вимагає ЄС!
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16.06.2026 16:56 Відповісти
+11
Ні!Бидлан криворізький.Спочатку реформи суду,прокуратури,ментів,дбр.Перестати переслідувати опозіцію,а потім членство в ЄС.Недоцар довбаний.
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16.06.2026 16:49 Відповісти
+10
Час змінити сценариста, а таку ху...ню пише
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16.06.2026 16:46 Відповісти
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Проблемка лише в тому що Євросоюзу швидкий вступ України зараз не потрібний.
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16.06.2026 16:44 Відповісти
Проблема в гундосому,який хєр ложив на реформи,і верховенство права,які вимагає ЄС!
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16.06.2026 16:56 Відповісти
На жаль це не так. Зеленского прямо завтра можна прибрати, а от таку проблему як корумпована Україна "вирішувати" доведеться десятиліттями.
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16.06.2026 17:19 Відповісти
Які десятиліття?Головне бажання і воля.Десяток реальних сроків творять чудеса
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16.06.2026 17:23 Відповісти
У нас 285 000 держслужбовців незважаючи на зменшення населення до 28 мільйонів. Це вже особливий паразитичний клас чиї доходи абсолютно не залежать від ВВП та середньої зарплати в країні. Вони гнилі наскрізь. Всі без винятку. Інших просто нема... Ці типи призначаєьб самі собі мільйонні зарплати і при цьому ще й люто крадуть всюди де бачать можливість. Вартість утримання держапарату у нас найвища на планеті, а зарплата начальника Укрпошти, громадянина США Смілянського 42 000 баксів на місяць, що на 12 000 вище ніж офіційна зарплата президента США Трампа... Їх не можна звільнити. Їх можна тільки перевішати...
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16.06.2026 17:32 Відповісти
Ну і як ти його завтра прибереш?
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16.06.2026 18:19 Відповісти
Є дегітимні способи. Наприклад, змусити подати у відставку можна з дуже багатьох причин. Від здоровя до кримінального переслідування.
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16.06.2026 18:24 Відповісти
Час змінити сценариста, а таку ху...ню пише
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16.06.2026 16:46 Відповісти
Ти придурку ти хоч знаєш що таке "потрібен" ? Багато чого потрібно , хтось за гроші щось купляє , хтось іншими шляхами добивається , моєму знаюмому потрібна тесла , а я тут при чому .
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16.06.2026 16:49 Відповісти
Ні!Бидлан криворізький.Спочатку реформи суду,прокуратури,ментів,дбр.Перестати переслідувати опозіцію,а потім членство в ЄС.Недоцар довбаний.
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16.06.2026 16:49 Відповісти
Придурок гундосий тобі ЄС поставив вимоги для вступу,без них ніяк.
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16.06.2026 16:54 Відповісти
Яке воно вумне…
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16.06.2026 16:56 Відповісти
Щоб прискорити вступ, слід спочатку тебе разом з твоєю зеленою бандою звільнити та притягнути до відповідальності. Список статей такий, що в один коментар не поміститься
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16.06.2026 17:04 Відповісти
А сейчас раха ничего не блокирует? Оккупированные территории и ежедневные обстрелы это так, мелочи) тут дело скорее в самих европейсах. Если все эти Мерцы и Макароны хотя бы делают вид что готовы принять нас в ЕС, пусть не сейчас но может быть потом, как-нибудь, после реформ. То те кто придет после них, с большой вероятностью даже говорить об этом не станут. Именно такая ситуация сейчас просматривается. А если к тому времени ещё и с рахой замирятся, а это случится рано или поздно после прекращения горячей фазы войны, то тем более не захотят "эскалировать и нагнетать". Так что в одном он прав. У нас есть более менее реальное окно в 3-4 года максимум. Но это все условно. Сейчас шансы есть, но они процентов 5-10. Лет через 5, шансов не будет вообще.
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16.06.2026 17:13 Відповісти
Нема ніяких 5-10%.Не думаю,що ЄС закриє очі на брехню вови і пусті обіцянки
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16.06.2026 17:17 Відповісти
Був шанс великий,але його похоронив мудрий наріт
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16.06.2026 17:18 Відповісти
Яке відношення росія має до ЄС? Вступ до ЄС блокують міндічі, єрмак, цукермани, чернишови, шефіри.., та всі друзі Зе разом з ним.
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16.06.2026 17:33 Відповісти
Я думаю, що Україні потрібен президент, в не актор, граючий роль президента. Це бачать і в тій же Європі.
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16.06.2026 17:51 Відповісти
В ЄС краще нас знають і про міндічь-гей, про файєрпонт.
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16.06.2026 17:53 Відповісти
Віповідно,потрібен прискорений відхід від справ "слуги народу",бо при ньому в реалі це не вийде.
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16.06.2026 17:56 Відповісти
А мародерити під час війни- це теж реформа!?
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16.06.2026 18:04 Відповісти
буратінка, бери усе й одразу. Готівкою!
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16.06.2026 18:42 Відповісти
 
 