Украине нужно ускоренное вступление в ЕС, потому что позже РФ попытается заблокировать этот путь, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украине необходимо ускорить вступление в Евросоюз.
Об этом он заявил на конференции Reuters Next, передает Цензор.НЕТ.
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Глава государства понимает, что не все лидеры одобряют формат ускоренного вступления в ЕС.
"Потому что они хотят очень понятных, четких шагов для всех. Но мы не все, при всем уважении ко всем. Мы находимся в условиях войны, и нам нужны более креативные шаги, быстрые шаги. Нам это очень нужно", — подчеркнул Зеленский.
Также президент отметил, что затягивание с вступлением Украины в ЕС создает серьезные риски.
"Если после этой войны сделать большую паузу на нашем пути в ЕС, всё будет так же, как у нас было с НАТО. Россия найдёт способ заблокировать путь Украины в Евросоюз", — добавил он.
Открытие первого кластера переговоров
Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.
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