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Новости Членство Украины в ЕС
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Украине нужно ускоренное вступление в ЕС, потому что позже РФ попытается заблокировать этот путь, - Зеленский

Почему Украине нужно ускоренное вступление в ЕС: Зеленский объяснил

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украине необходимо ускорить вступление в Евросоюз.

Об этом он заявил на конференции Reuters Next, передает Цензор.НЕТ.

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Глава государства понимает, что не все лидеры одобряют формат ускоренного вступления в ЕС.

"Потому что они хотят очень понятных, четких шагов для всех. Но мы не все, при всем уважении ко всем. Мы находимся в условиях войны, и нам нужны более креативные шаги, быстрые шаги. Нам это очень нужно", — подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что затягивание с вступлением Украины в ЕС создает серьезные риски.

"Если после этой войны сделать большую паузу на нашем пути в ЕС, всё будет так же, как у нас было с НАТО. Россия найдёт способ заблокировать путь Украины в Евросоюз", — добавил он.

Читайте: Зеленский призвал ЕС открыть остальные пять переговорных кластеров: Мы выполнили свою работу

Открытие первого кластера переговоров

Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Читайте также: Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве: Украина "не играет в эти игры"

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) членство в ЕС (1290)
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Топ комментарии
+16
Проблема в гундосому,який хєр ложив на реформи,і верховенство права,які вимагає ЄС!
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16.06.2026 16:56 Ответить
+10
Ні!Бидлан криворізький.Спочатку реформи суду,прокуратури,ментів,дбр.Перестати переслідувати опозіцію,а потім членство в ЄС.Недоцар довбаний.
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16.06.2026 16:49 Ответить
+9
Час змінити сценариста, а таку ху...ню пише
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16.06.2026 16:46 Ответить
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Проблемка лише в тому що Євросоюзу швидкий вступ України зараз не потрібний.
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16.06.2026 16:44 Ответить
Проблема в гундосому,який хєр ложив на реформи,і верховенство права,які вимагає ЄС!
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16.06.2026 16:56 Ответить
На жаль це не так. Зеленского прямо завтра можна прибрати, а от таку проблему як корумпована Україна "вирішувати" доведеться десятиліттями.
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16.06.2026 17:19 Ответить
Які десятиліття?Головне бажання і воля.Десяток реальних сроків творять чудеса
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16.06.2026 17:23 Ответить
У нас 285 000 держслужбовців незважаючи на зменшення населення до 28 мільйонів. Це вже особливий паразитичний клас чиї доходи абсолютно не залежать від ВВП та середньої зарплати в країні. Вони гнилі наскрізь. Всі без винятку. Інших просто нема... Ці типи призначаєьб самі собі мільйонні зарплати і при цьому ще й люто крадуть всюди де бачать можливість. Вартість утримання держапарату у нас найвища на планеті, а зарплата начальника Укрпошти, громадянина США Смілянського 42 000 баксів на місяць, що на 12 000 вище ніж офіційна зарплата президента США Трампа... Їх не можна звільнити. Їх можна тільки перевішати...
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16.06.2026 17:32 Ответить
Ну і як ти його завтра прибереш?
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16.06.2026 18:19 Ответить
Є дегітимні способи. Наприклад, змусити подати у відставку можна з дуже багатьох причин. Від здоровя до кримінального переслідування.
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16.06.2026 18:24 Ответить
Час змінити сценариста, а таку ху...ню пише
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16.06.2026 16:46 Ответить
Ти придурку ти хоч знаєш що таке "потрібен" ? Багато чого потрібно , хтось за гроші щось купляє , хтось іншими шляхами добивається , моєму знаюмому потрібна тесла , а я тут при чому .
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16.06.2026 16:49 Ответить
Ні!Бидлан криворізький.Спочатку реформи суду,прокуратури,ментів,дбр.Перестати переслідувати опозіцію,а потім членство в ЄС.Недоцар довбаний.
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16.06.2026 16:49 Ответить
Придурок гундосий тобі ЄС поставив вимоги для вступу,без них ніяк.
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16.06.2026 16:54 Ответить
Яке воно вумне…
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16.06.2026 16:56 Ответить
Щоб прискорити вступ, слід спочатку тебе разом з твоєю зеленою бандою звільнити та притягнути до відповідальності. Список статей такий, що в один коментар не поміститься
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16.06.2026 17:04 Ответить
А сейчас раха ничего не блокирует? Оккупированные территории и ежедневные обстрелы это так, мелочи) тут дело скорее в самих европейсах. Если все эти Мерцы и Макароны хотя бы делают вид что готовы принять нас в ЕС, пусть не сейчас но может быть потом, как-нибудь, после реформ. То те кто придет после них, с большой вероятностью даже говорить об этом не станут. Именно такая ситуация сейчас просматривается. А если к тому времени ещё и с рахой замирятся, а это случится рано или поздно после прекращения горячей фазы войны, то тем более не захотят "эскалировать и нагнетать". Так что в одном он прав. У нас есть более менее реальное окно в 3-4 года максимум. Но это все условно. Сейчас шансы есть, но они процентов 5-10. Лет через 5, шансов не будет вообще.
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16.06.2026 17:13 Ответить
Нема ніяких 5-10%.Не думаю,що ЄС закриє очі на брехню вови і пусті обіцянки
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16.06.2026 17:17 Ответить
Був шанс великий,але його похоронив мудрий наріт
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16.06.2026 17:18 Ответить
Яке відношення росія має до ЄС? Вступ до ЄС блокують міндічі, єрмак, цукермани, чернишови, шефіри.., та всі друзі Зе разом з ним.
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16.06.2026 17:33 Ответить
Я думаю, що Україні потрібен президент, в не актор, граючий роль президента. Це бачать і в тій же Європі.
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16.06.2026 17:51 Ответить
В ЄС краще нас знають і про міндічь-гей, про файєрпонт.
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16.06.2026 17:53 Ответить
Віповідно,потрібен прискорений відхід від справ "слуги народу",бо при ньому в реалі це не вийде.
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16.06.2026 17:56 Ответить
А мародерити під час війни- це теж реформа!?
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16.06.2026 18:04 Ответить
 
 