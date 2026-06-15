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Новости Членство Украины в ЕС
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Зеленский призвал ЕС открыть остальные пять переговорных кластеров: Мы выполнили свою работу

Зеленский призвал без промедления открыть остальные пять переговорных кластеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проделала необходимую работу и готова к дальнейшему продвижению на пути к членству в Евросоюзе. Он призвал ЕС без промедления открыть остальные пять кластеров после сегодняшнего открытия первого.

Об этом глава государства сказал в обращении к Межправительственной конференции Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ.

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Украина и Молдова упорно работали 

"То, что происходит сегодня – открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы, – является четким сигналом о том, что прогресс Европы не остановить. Мы упорно работали, чтобы дойти до этого момента", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что за последние годы Украина и Молдова вместе сделали важные шаги.

"Наши соседские отношения с Молдовой прочные. Мы поддерживаем друг друга и вместе движемся в сторону ЕС. И вместе достигнем этой цели", — подчеркнул Зеленский.

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Призыв ускорить открытие кластеров

Глава государства убежден, что один из самых сильных ответов, который Европа может дать на российские атаки и постоянные акты агрессии, – это ускорить для Украины процесс вступления в ЕС. 

"Часто создается впечатление, что нам всегда приходится бороться сильнее других, чтобы двигаться вперед на нашем пути в ЕС. Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина готова к открытию всех кластеров.

"Мы выполнили свою работу. Все в Европе это знают. Поэтому давайте двигаться вперед с открытием кластеров без промедлений – остальных пяти кластеров после сегодняшнего открытия первого", – призвал Зеленский.

Открытие первого кластера переговоров

Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Читайте также: Евросоюз открыл первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдовы

Автор: 

Зеленский Владимир (24510) Молдова (2009) Евросоюз (18210) переговорные кластеры (7)
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Топ комментарии
+11
Хотілось би, щоб Урсула пояснила йому на трьох пальцях, що він виконав...
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15.06.2026 22:27 Ответить
+7
За оцінками європейських чиновників, Україна виконала приблизно 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого між представниками ЄС та українською стороною.
Джерело: https://censor.net/ua/n4008497
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15.06.2026 22:30 Ответить
+5
Дебіл
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15.06.2026 22:35 Ответить
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Хотілось би, щоб Урсула пояснила йому на трьох пальцях, що він виконав...
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15.06.2026 22:27 Ответить
ага ця відповість..
дуже дивує що європейці публічно і досі дозволяють зейлу вкидувати цей треш декілька разів на день.
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15.06.2026 22:35 Ответить
Хуцпа
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15.06.2026 23:27 Ответить
Ні не виконали.
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15.06.2026 22:27 Ответить
Так! На 10відсотків... 3.14здун!
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15.06.2026 22:28 Ответить


Одинокій матері з малолітньою дитиною суд виніс вирок: 5 років тюрми за критику Зеленського
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15.06.2026 22:33 Ответить
За оцінками європейських чиновників, Україна виконала приблизно 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого між представниками ЄС та українською стороною.
Джерело: https://censor.net/ua/n4008497
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15.06.2026 22:30 Ответить
А якже тоді щодо кабміндічів та єрмака і татарова з гетьманцевим і аброхамієм???? Падляк, з потікавшими генпрокурорами і Цемахом та шуфричем, глибоко зтурбовані!!
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15.06.2026 22:30 Ответить
Дебіл
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15.06.2026 22:35 Ответить
А хто знає що квартал95 виконав? А то я не в курсі.
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15.06.2026 22:36 Ответить
- Я в свайом сознании уже всьо випоніл! Це Рада не встигає за мною приймати закони.
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15.06.2026 22:37 Ответить
безкінечний цирк
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15.06.2026 22:41 Ответить
Лідару потрібна якась перемога. Щоб втриматись в кріслі і не понести відповідальність за те що накоїв з Україною.
Вступ в ЄС - саме те що потрібно.
Але і в ЄС це розуміють. І тому будуть робити все щоб Осел не залишився.
Так що з цим кловуном нам не бачити ЄС як своїх вух.
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15.06.2026 22:44 Ответить
"Ми виконали свою роботу. Всі у Європі це знають".
Якби в Європі не знали про вашу роботу, так і не було б зволікання.
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15.06.2026 22:47 Ответить
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15.06.2026 22:47 Ответить
зєлупа виконала свою роботу перед хйлом.
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15.06.2026 22:57 Ответить
 
 