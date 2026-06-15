Зеленский призвал ЕС открыть остальные пять переговорных кластеров: Мы выполнили свою работу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проделала необходимую работу и готова к дальнейшему продвижению на пути к членству в Евросоюзе. Он призвал ЕС без промедления открыть остальные пять кластеров после сегодняшнего открытия первого.

Об этом глава государства сказал в обращении к Межправительственной конференции Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ.

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Украина и Молдова упорно работали

"То, что происходит сегодня – открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы, – является четким сигналом о том, что прогресс Европы не остановить. Мы упорно работали, чтобы дойти до этого момента", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что за последние годы Украина и Молдова вместе сделали важные шаги.

"Наши соседские отношения с Молдовой прочные. Мы поддерживаем друг друга и вместе движемся в сторону ЕС. И вместе достигнем этой цели", — подчеркнул Зеленский.

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Призыв ускорить открытие кластеров

Глава государства убежден, что один из самых сильных ответов, который Европа может дать на российские атаки и постоянные акты агрессии, – это ускорить для Украины процесс вступления в ЕС.

"Часто создается впечатление, что нам всегда приходится бороться сильнее других, чтобы двигаться вперед на нашем пути в ЕС. Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина готова к открытию всех кластеров.

"Мы выполнили свою работу. Все в Европе это знают. Поэтому давайте двигаться вперед с открытием кластеров без промедлений – остальных пяти кластеров после сегодняшнего открытия первого", – призвал Зеленский.

Открытие первого кластера переговоров

Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

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