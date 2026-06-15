Зеленский призвал ЕС открыть остальные пять переговорных кластеров: Мы выполнили свою работу
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проделала необходимую работу и готова к дальнейшему продвижению на пути к членству в Евросоюзе. Он призвал ЕС без промедления открыть остальные пять кластеров после сегодняшнего открытия первого.
Об этом глава государства сказал в обращении к Межправительственной конференции Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина и Молдова упорно работали
"То, что происходит сегодня – открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы, – является четким сигналом о том, что прогресс Европы не остановить. Мы упорно работали, чтобы дойти до этого момента", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что за последние годы Украина и Молдова вместе сделали важные шаги.
"Наши соседские отношения с Молдовой прочные. Мы поддерживаем друг друга и вместе движемся в сторону ЕС. И вместе достигнем этой цели", — подчеркнул Зеленский.
Призыв ускорить открытие кластеров
Глава государства убежден, что один из самых сильных ответов, который Европа может дать на российские атаки и постоянные акты агрессии, – это ускорить для Украины процесс вступления в ЕС.
"Часто создается впечатление, что нам всегда приходится бороться сильнее других, чтобы двигаться вперед на нашем пути в ЕС. Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе", — сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина готова к открытию всех кластеров.
"Мы выполнили свою работу. Все в Европе это знают. Поэтому давайте двигаться вперед с открытием кластеров без промедлений – остальных пяти кластеров после сегодняшнего открытия первого", – призвал Зеленский.
Открытие первого кластера переговоров
Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.
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дуже дивує що європейці публічно і досі дозволяють зейлу вкидувати цей треш декілька разів на день.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4008497
Вступ в ЄС - саме те що потрібно.
Але і в ЄС це розуміють. І тому будуть робити все щоб Осел не залишився.
Так що з цим кловуном нам не бачити ЄС як своїх вух.
Якби в Європі не знали про вашу роботу, так і не було б зволікання.