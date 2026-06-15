Зеленський закликав ЄС відкрити решту п’ять переговорних кластерів: Ми виконали свою роботу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала необхідну роботу і готова до подальшого просування на шляху до членства в Євросоюзі. Він закликав ЄС без зволікань відкрити решту п’ять кластерів після сьогоднішнього відкриття першого.

Про це глава держави сказав у зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна та Молдова наполегливо працювали

"Те, що відбувається сьогодні – відкриття першого кластера в переговорах про вступ України та Молдови, – є чітким сигналом про те, що прогрес Європи не зупинити. Ми наполегливо працювали, щоб дійти до цього моменту", - сказав очільник держави.

Він наголосив, що за останні роки Україна та Молдова разом зробили важливі кроки.

"Наші сусідські відносини з Молдовою міцні. Ми підтримуємо одне одного й разом рухаємося до ЄС. І разом досягнемо цієї мети", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Україна стане членом ЄС, коли до цього будуть готові і Київ, і Брюссель - Сікорський

Заклик прискорити відкриття кластерів

Глава держави переконаний, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, – це прискорити для України процес вступу до ЄС.

"Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна готова до відкриття всіх кластерів.

"Ми виконали свою роботу. Всі у Європі це знають. Тож давайте рухатись вперед із відкриттям кластерів без зволікань – решти п’яти кластерів після сьогоднішнього відкриття першого", - закликав Зеленський.

Відкриття першого кластеру переговорів

Нагадаємо, що 15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

Читайте також: Євросоюз відкрив перший переговорний кластер про вступ України і Молдови