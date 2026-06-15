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Новини Членство України в ЄС
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Зеленський закликав ЄС відкрити решту п’ять переговорних кластерів: Ми виконали свою роботу

Зеленський закликав без зволікань відкрити решту п’ять переговорних кластерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала необхідну роботу і готова до подальшого просування на шляху до членства в Євросоюзі. Він закликав ЄС без зволікань відкрити решту п’ять кластерів після сьогоднішнього відкриття першого.

Про це глава держави сказав у зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Україна та Молдова наполегливо працювали 

"Те, що відбувається сьогодні – відкриття першого кластера в переговорах про вступ України та Молдови, – є чітким сигналом про те, що прогрес Європи не зупинити. Ми наполегливо працювали, щоб дійти до цього моменту", - сказав очільник держави.

Він наголосив, що за останні роки Україна та Молдова разом зробили важливі кроки.

"Наші сусідські відносини з Молдовою міцні. Ми підтримуємо одне одного й разом рухаємося до ЄС. І разом досягнемо цієї мети", - підкреслив Зеленський.

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Заклик прискорити відкриття кластерів

Глава держави переконаний, що  одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, – це прискорити для України процес вступу до ЄС. 

"Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна готова до відкриття всіх кластерів.

"Ми виконали свою роботу. Всі у Європі це знають. Тож давайте рухатись вперед із відкриттям кластерів без зволікань – решти п’яти кластерів після сьогоднішнього відкриття першого", - закликав Зеленський.

Відкриття першого кластеру переговорів

Нагадаємо, що 15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Молдова (2204) Євросоюз (15239) переговорні кластери (3)
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Топ коментарі
+10
Хотілось би, щоб Урсула пояснила йому на трьох пальцях, що він виконав...
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15.06.2026 22:27 Відповісти
+5
За оцінками європейських чиновників, Україна виконала приблизно 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого між представниками ЄС та українською стороною.
Джерело: https://censor.net/ua/n4008497
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15.06.2026 22:30 Відповісти
+4
Дебіл
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15.06.2026 22:35 Відповісти
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Хотілось би, щоб Урсула пояснила йому на трьох пальцях, що він виконав...
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15.06.2026 22:27 Відповісти
ага ця відповість..
дуже дивує що європейці публічно і досі дозволяють зейлу вкидувати цей треш декілька разів на день.
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15.06.2026 22:35 Відповісти
Ні не виконали.
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15.06.2026 22:27 Відповісти
Так! На 10відсотків... 3.14здун!
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15.06.2026 22:28 Відповісти


Одинокій матері з малолітньою дитиною суд виніс вирок: 5 років тюрми за критику Зеленського
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15.06.2026 22:33 Відповісти
За оцінками європейських чиновників, Україна виконала приблизно 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого між представниками ЄС та українською стороною.
Джерело: https://censor.net/ua/n4008497
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15.06.2026 22:30 Відповісти
А якже тоді щодо кабміндічів та єрмака і татарова з гетьманцевим і аброхамієм???? Падляк, з потікавшими генпрокурорами і Цемахом та шуфричем, глибоко зтурбовані!!
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15.06.2026 22:30 Відповісти
Дебіл
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15.06.2026 22:35 Відповісти
А хто знає що квартал95 виконав? А то я не в курсі.
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15.06.2026 22:36 Відповісти
- Я в свайом сознании уже всьо випоніл! Це Рада не встигає за мною приймати закони.
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15.06.2026 22:37 Відповісти
безкінечний цирк
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15.06.2026 22:41 Відповісти
Лідару потрібна якась перемога. Щоб втриматись в кріслі і не понести відповідальність за те що накоїв з Україною.
Вступ в ЄС - саме те що потрібно.
Але і в ЄС це розуміють. І тому будуть робити все щоб Осел не залишився.
Так що з цим кловуном нам не бачити ЄС як своїх вух.
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15.06.2026 22:44 Відповісти
"Ми виконали свою роботу. Всі у Європі це знають".
Якби в Європі не знали про вашу роботу, так і не було б зволікання.
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15.06.2026 22:47 Відповісти
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15.06.2026 22:47 Відповісти
зєлупа виконала свою роботу перед хйлом.
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15.06.2026 22:57 Відповісти
 
 