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Новости Вступление Украины в ЕС
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Качка рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров уже в июле

Качка заявил о скором открытии всех этапов переговоров с ЕС

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз уже в июле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении перед началом Межправительственной конференции в Люксембурге, пишет Интерфакс-Украина.

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Быстрый старт переговорного процесса с ЕС

Качка отметил, что после открытия первого кластера "Основы" переговорный процесс переходит в практическую фазу. По его словам, Европейский Союз должен сразу приступить к работе над другими пятью кластерами, которые уже готовы к открытию.

Он подчеркнул, что процесс проработки может занять от нескольких дней до нескольких недель, после чего все кластеры могут быть открыты уже в июле.

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Реформы и цель полного членства

Тарас Качка заявил, что Украина способна завершить все необходимые реформы в течение двух–трех лет, как это происходило в других странах.

Он также подчеркнул, что темпы реформ могут быть даже быстрее из-за текущих геополитических условий.

"Мы готовы завершить все реформы даже раньше, потому что этого от нас требуют геополитические обстоятельства, потому что нам нужно вступить в Европейский Союз как можно раньше", — заявил Тарас Качка.

Отдельно он подчеркнул, что Украина стремится открыть все переговорные кластеры и получить поддержку всех 27 государств-членов ЕС для дальнейшего движения к полноправному членству. 

Автор: 

вступление (73) Евросоюз (18210) Качка Тарас (80)
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Топ комментарии
+3
...кря!
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15.06.2026 20:12 Ответить
+2
Качка, а якщо не відкриють?
Можна дзьоба дротом перев'язати?
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15.06.2026 20:10 Ответить
+2
В країні війна, а вгодована пика чиновника в екран не влазить...
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15.06.2026 20:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так кластер чи вікно можливостей? Бо пенсіонерки під під'їздом вже заплутались.
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15.06.2026 20:08 Ответить
імітація надпотужної діяльності з приємними моментами державного халявного туризму,жратви та випивки.....питання а де передуючі 1565 підписані договори??
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15.06.2026 20:26 Ответить
Качка, а якщо не відкриють?
Можна дзьоба дротом перев'язати?
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15.06.2026 20:10 Ответить
судячі по фото не того кнура качкою назвали....
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15.06.2026 20:27 Ответить
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15.06.2026 20:29 Ответить
...кря!
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15.06.2026 20:12 Ответить
воно ще й сорося на ставці..
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15.06.2026 20:28 Ответить
В країні війна, а вгодована пика чиновника в екран не влазить...
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15.06.2026 20:16 Ответить
це він з голоду пухне бідний
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15.06.2026 20:17 Ответить
Та міг би вже зробити примітивну ліпосакцію на шиї...
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15.06.2026 20:22 Ответить
то все через відкриття чергових лохокластерів,дуже колорійні....
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15.06.2026 20:30 Ответить
Ага, щасс... У ЄС незадоволені виконанням реформ в Україні, - The Guardian Джерело: https://censor.net/ua/n4008497
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15.06.2026 20:20 Ответить
https://interfax.com.ua/news/political/1176702.html В день, коли в Люксембурзі Європа відкриває перший переговорний кластер про вступ України до Європейського Союзу - напередодні вночі росія завдала одного з наймасованіших ударів по Україні, зазначає народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15828 Петро Порошенко, https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15828 і продовжує:
"путін демонструє Європі, що він воює проти європейського вибору України, проти європейських цінностей, проти самої європейської цивілізації - її культури, її історії, її віри.
Тим важливіше, що сьогодні Європа дала свою відповідь і ухвалила довгоочікуване історичне рішенням про відкриття першого переговорного кластера «Основи» на шляху до членства України в Європейському Союзі.
За ним стоять десятки реформ, величезна робота дипломатів, парламенту, уряду, громадянського суспільства та наших європейських партнерів. За цим рішенням так само стоять учасники Революції Гідності. Так само стоять і Збройні Сили України, які зберегли державу. Ми будуємо на фундаменті, який був створений багаторічною працею всієї держави.
Це початок нового етапу нашої європейської інтеграції. Ми знаємо, що потрібно робити, і знаємо критерії та стандарти, яких маємо досягти. Не для Брюсселя, а насамперед для себе - заради кращої якості життя громадян, розвитку українського бізнесу та зміцнення української держави.
Альфою і омегою цього процесу є верховенство права, демократія, захист прав людини, незалежне правосуддя, ефективна боротьба з корупцією та справжній політичний плюралізм. Саме за цими критеріями оцінюватиметься готовність України до членства в ЄС.
Сьогодні важливо розуміти: рішення про відкриття переговорного кластера ухвалене в Європі, але швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть насамперед від України. Від роботи парламенту і уряду. Від якості законів та їх впровадження. Від нашої здатності забезпечити реальні зміни, а не їх імітацію.
Ми вже довели, що здатні досягати великих цілей. Безвізовий режим, Угода про асоціацію, статус кандидата, початок переговорного процесу - усе це стало результатом наполегливої праці та стратегічного бачення. Тепер маємо довести, що здатні на більше. Що здатні не лише відкрити переговори, а й успішно пройти весь шлях до повноправного членства в Європейському Союзі.
Що швидше ми рухатимемося шляхом реформ, то ближчим буде день, коли Україна посяде своє законне місце в сім'ї Європейського Союзу. Так і буде!
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15.06.2026 20:31 Ответить
Захід дивиться на цього опецька і думає - нігуя собі Україна жирує
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15.06.2026 20:38 Ответить
Відкрити кластер - не штука.штука - його закрити, виконавши всі прописані вимоги. На це у більш успішних держав пішли роки.
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15.06.2026 20:44 Ответить
Чекаємо експертної думки Гуски.
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15.06.2026 20:54 Ответить
 
 