Качка рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров уже в июле

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз уже в июле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении перед началом Межправительственной конференции в Люксембурге, пишет Интерфакс-Украина.

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Быстрый старт переговорного процесса с ЕС

Качка отметил, что после открытия первого кластера "Основы" переговорный процесс переходит в практическую фазу. По его словам, Европейский Союз должен сразу приступить к работе над другими пятью кластерами, которые уже готовы к открытию.

Он подчеркнул, что процесс проработки может занять от нескольких дней до нескольких недель, после чего все кластеры могут быть открыты уже в июле.

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Реформы и цель полного членства

Тарас Качка заявил, что Украина способна завершить все необходимые реформы в течение двух–трех лет, как это происходило в других странах.

Он также подчеркнул, что темпы реформ могут быть даже быстрее из-за текущих геополитических условий.

"Мы готовы завершить все реформы даже раньше, потому что этого от нас требуют геополитические обстоятельства, потому что нам нужно вступить в Европейский Союз как можно раньше", — заявил Тарас Качка.

Отдельно он подчеркнул, что Украина стремится открыть все переговорные кластеры и получить поддержку всех 27 государств-членов ЕС для дальнейшего движения к полноправному членству.