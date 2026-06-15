Качка рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров уже в июле
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз уже в июле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении перед началом Межправительственной конференции в Люксембурге, пишет Интерфакс-Украина.
Быстрый старт переговорного процесса с ЕС
Качка отметил, что после открытия первого кластера "Основы" переговорный процесс переходит в практическую фазу. По его словам, Европейский Союз должен сразу приступить к работе над другими пятью кластерами, которые уже готовы к открытию.
Он подчеркнул, что процесс проработки может занять от нескольких дней до нескольких недель, после чего все кластеры могут быть открыты уже в июле.
Реформы и цель полного членства
Тарас Качка заявил, что Украина способна завершить все необходимые реформы в течение двух–трех лет, как это происходило в других странах.
Он также подчеркнул, что темпы реформ могут быть даже быстрее из-за текущих геополитических условий.
"Мы готовы завершить все реформы даже раньше, потому что этого от нас требуют геополитические обстоятельства, потому что нам нужно вступить в Европейский Союз как можно раньше", — заявил Тарас Качка.
Отдельно он подчеркнул, что Украина стремится открыть все переговорные кластеры и получить поддержку всех 27 государств-членов ЕС для дальнейшего движения к полноправному членству.
- К слову, европейские чиновники считают, что Украина может завершить технические переговоры о вступлении в ЕС примерно за четыре года при условии политической воли.
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"путін демонструє Європі, що він воює проти європейського вибору України, проти європейських цінностей, проти самої європейської цивілізації - її культури, її історії, її віри.
Тим важливіше, що сьогодні Європа дала свою відповідь і ухвалила довгоочікуване історичне рішенням про відкриття першого переговорного кластера «Основи» на шляху до членства України в Європейському Союзі.
За ним стоять десятки реформ, величезна робота дипломатів, парламенту, уряду, громадянського суспільства та наших європейських партнерів. За цим рішенням так само стоять учасники Революції Гідності. Так само стоять і Збройні Сили України, які зберегли державу. Ми будуємо на фундаменті, який був створений багаторічною працею всієї держави.
Це початок нового етапу нашої європейської інтеграції. Ми знаємо, що потрібно робити, і знаємо критерії та стандарти, яких маємо досягти. Не для Брюсселя, а насамперед для себе - заради кращої якості життя громадян, розвитку українського бізнесу та зміцнення української держави.
Альфою і омегою цього процесу є верховенство права, демократія, захист прав людини, незалежне правосуддя, ефективна боротьба з корупцією та справжній політичний плюралізм. Саме за цими критеріями оцінюватиметься готовність України до членства в ЄС.
Сьогодні важливо розуміти: рішення про відкриття переговорного кластера ухвалене в Європі, але швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть насамперед від України. Від роботи парламенту і уряду. Від якості законів та їх впровадження. Від нашої здатності забезпечити реальні зміни, а не їх імітацію.
Ми вже довели, що здатні досягати великих цілей. Безвізовий режим, Угода про асоціацію, статус кандидата, початок переговорного процесу - усе це стало результатом наполегливої праці та стратегічного бачення. Тепер маємо довести, що здатні на більше. Що здатні не лише відкрити переговори, а й успішно пройти весь шлях до повноправного членства в Європейському Союзі.
Що швидше ми рухатимемося шляхом реформ, то ближчим буде день, коли Україна посяде своє законне місце в сім'ї Європейського Союзу. Так і буде!