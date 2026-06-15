В ЕС недовольны выполнением реформ в Украине, – The Guardian
Европейский Союз положительно оценивает стремление Украины к вступлению, но в Брюсселе обращают внимание на медленные темпы проведения реформ, необходимых для продолжения переговорного процесса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении издания The Guardian.
Реформы и оценка со стороны ЕС
В Европейском Союзе отмечают, что Украина демонстрирует прогресс даже в условиях полномасштабной войны, однако часть реформ выполняется медленнее, чем ожидалось.
- По оценкам европейских чиновников, Украина выполнила примерно 15% мер из десятипунктного плана реформ, согласованного между представителями ЕС и украинской стороной. Речь идет прежде всего об антикоррупционном направлении и реформе судебной системы.
План предусматривает усиление независимости антикоррупционных органов, обновление антикоррупционной стратегии, а также изменение процедур назначения судей и прокуроров.
Переговоры о вступлении и позиция сторон
В то же время 15 июня Украина и Молдова официально начали первый этап предметных переговоров о вступлении в Европейский Союз. Это стало возможным после изменения политической ситуации в Венгрии, которая ранее блокировала процесс.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что открытие первого переговорного кластера является важным сигналом поддержки.
"Украина делает все необходимое, и важно, чтобы ЕС также сдержал свое слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и нашего народа", – отметил Владимир Зеленский.
В Европейской комиссии подчеркивают, что расширение ЕС остается стратегическим приоритетом. В то же время эксперты считают, что технические переговоры могут длиться около четырех лет, а окончательное решение будет зависеть от политического согласия всех стран-членов.
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Скільки нас лишиться, скільки помре, скільки катуватимуть, чи що буде з країною - всій тій шоблі пофігу.
Симоненко прости господи був більшим патріотом Україні і КПУ чи ці
15% за 13 років. І ще хочуть у ЄС.)
очі. Як ви не зрозумієте: ніхто Україну, на яку зазіхає Путін, брати в ЄС не буде. Європі просто треба виграти час на переозброєння, тому і відкрили перший кластер. Мій прогноз: при першій можливості, коли Європа підготується до російської агресії, кластер знову зкриють, а обвинуватять Україну. Ми ж завжди у всьому винному то у Трампаа, то у ЄС