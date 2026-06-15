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Новости Вступление Украины в ЕС
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В ЕС недовольны выполнением реформ в Украине, – The Guardian

ЕС не удовлетворен ходом реформ в Украине

Европейский Союз положительно оценивает стремление Украины к вступлению, но в Брюсселе обращают внимание на медленные темпы проведения реформ, необходимых для продолжения переговорного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении издания The Guardian.

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Реформы и оценка со стороны ЕС

В Европейском Союзе отмечают, что Украина демонстрирует прогресс даже в условиях полномасштабной войны, однако часть реформ выполняется медленнее, чем ожидалось.

  • По оценкам европейских чиновников, Украина выполнила примерно 15% мер из десятипунктного плана реформ, согласованного между представителями ЕС и украинской стороной. Речь идет прежде всего об антикоррупционном направлении и реформе судебной системы.

План предусматривает усиление независимости антикоррупционных органов, обновление антикоррупционной стратегии, а также изменение процедур назначения судей и прокуроров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна выполнить условия в отношении венгерского меньшинства для вступления в ЕС, — министр иностранных дел Орбан

Переговоры о вступлении и позиция сторон

В то же время 15 июня Украина и Молдова официально начали первый этап предметных переговоров о вступлении в Европейский Союз. Это стало возможным после изменения политической ситуации в Венгрии, которая ранее блокировала процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что открытие первого переговорного кластера является важным сигналом поддержки.

"Украина делает все необходимое, и важно, чтобы ЕС также сдержал свое слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и нашего народа", – отметил Владимир Зеленский.

В Европейской комиссии подчеркивают, что расширение ЕС остается стратегическим приоритетом. В то же время эксперты считают, что технические переговоры могут длиться около четырех лет, а окончательное решение будет зависеть от политического согласия всех стран-членов.

Читайте: Новые квоты ЕС могут стоить украинскому экспорту до 3% ВВП, – Forbes

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вступление (73) реформы (3933) Евросоюз (18210)
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Топ комментарии
+6
У нас і уряду немає, і парламент не дієздатний. Підсрачники зеленського. В рота йому заглядають. Смердить шапіто-диктатурою.
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15.06.2026 20:08 Ответить
+5
ЗЕ тут чисто "прибарахлитса" на "хахлах"

Скільки нас лишиться, скільки помре, скільки катуватимуть, чи що буде з країною - всій тій шоблі пофігу.

Симоненко прости господи був більшим патріотом Україні і КПУ чи ці
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15.06.2026 19:53 Ответить
+3
ЗЕбанда "міндічів" на чолі з "ВОВОЮ" думають що "прокатіт" і без реформ - не "прокатіт" але звинувачува в цьому тупий ЛОХторат буде ЄС!
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15.06.2026 19:53 Ответить
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Хто б міг подумати! Та не може бути!
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15.06.2026 19:52 Ответить
ЗЕ тут чисто "прибарахлитса" на "хахлах"

Скільки нас лишиться, скільки помре, скільки катуватимуть, чи що буде з країною - всій тій шоблі пофігу.

Симоненко прости господи був більшим патріотом Україні і КПУ чи ці
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15.06.2026 19:53 Ответить
ЗЕбанда "міндічів" на чолі з "ВОВОЮ" думають що "прокатіт" і без реформ - не "прокатіт" але звинувачува в цьому тупий ЛОХторат буде ЄС!
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15.06.2026 19:53 Ответить
Які реформи при Голобородько? А з чого будуть харчуватися міндічі і їм подібні? Що, Беня просто так викинув мільйон на кіно, щоб його шнурки прийшли робити добро українцям?
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15.06.2026 19:54 Ответить
Зеля, з його покладистими гебешними тучками та *********** з генпридурковатими, повноцінно воює лише з антикорупціонерами та журналістами. Трутень проти меду не бореться!
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15.06.2026 19:59 Ответить
За оцінками європейських чиновників, Україна виконала приблизно 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого між Джерело: https://censor.net/ua/n4008497
15% за 13 років. І ще хочуть у ЄС.)
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15.06.2026 20:00 Ответить
Зараз, зеленський, введе санкії проти The Guardian...
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15.06.2026 20:01 Ответить
Та не може такого буть! Сонцесяйний же день і ніч бореться з корупцією, день і ніч! Скоро мабуть навіть взнає, хто ж той таємничий Вова з плівок.
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15.06.2026 20:03 Ответить
15% реформ. Как они это всегда так точно считают.
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15.06.2026 20:06 Ответить
Вони (реформи) не повільні, а відсутні як такі
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15.06.2026 20:08 Ответить
У нас і уряду немає, і парламент не дієздатний. Підсрачники зеленського. В рота йому заглядають. Смердить шапіто-диктатурою.
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15.06.2026 20:08 Ответить
Как это. Только что в соседней ветке они всем довольны. Демократия процветает и ягель по пояс колосится.
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15.06.2026 20:14 Ответить
Бо ніхто нас в ЄС брати не буде. А треба привід знайти, щоб обгрунтувати. Орбан в Угорщині взагалі проти Європи працював і крав по-чорному. І нічого. Почитайте, яка корупція у країнах Східної Європи, при тому, що вони члени ЄС. І знову на це ЄС закрива
очі. Як ви не зрозумієте: ніхто Україну, на яку зазіхає Путін, брати в ЄС не буде. Європі просто треба виграти час на переозброєння, тому і відкрили перший кластер. Мій прогноз: при першій можливості, коли Європа підготується до російської агресії, кластер знову зкриють, а обвинуватять Україну. Ми ж завжди у всьому винному то у Трампаа, то у ЄС
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15.06.2026 20:28 Ответить
Не довольны , окуеть ракеты, дроны , смерть, разруха , где реформы ?? ********** головы....
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15.06.2026 21:13 Ответить
 
 