В ЕС недовольны выполнением реформ в Украине, – The Guardian

Европейский Союз положительно оценивает стремление Украины к вступлению, но в Брюсселе обращают внимание на медленные темпы проведения реформ, необходимых для продолжения переговорного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении издания The Guardian.

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Реформы и оценка со стороны ЕС

В Европейском Союзе отмечают, что Украина демонстрирует прогресс даже в условиях полномасштабной войны, однако часть реформ выполняется медленнее, чем ожидалось.

По оценкам европейских чиновников, Украина выполнила примерно 15% мер из десятипунктного плана реформ, согласованного между представителями ЕС и украинской стороной. Речь идет прежде всего об антикоррупционном направлении и реформе судебной системы.

План предусматривает усиление независимости антикоррупционных органов, обновление антикоррупционной стратегии, а также изменение процедур назначения судей и прокуроров.

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Переговоры о вступлении и позиция сторон

В то же время 15 июня Украина и Молдова официально начали первый этап предметных переговоров о вступлении в Европейский Союз. Это стало возможным после изменения политической ситуации в Венгрии, которая ранее блокировала процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что открытие первого переговорного кластера является важным сигналом поддержки.

"Украина делает все необходимое, и важно, чтобы ЕС также сдержал свое слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и нашего народа", – отметил Владимир Зеленский.

В Европейской комиссии подчеркивают, что расширение ЕС остается стратегическим приоритетом. В то же время эксперты считают, что технические переговоры могут длиться около четырех лет, а окончательное решение будет зависеть от политического согласия всех стран-членов.

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