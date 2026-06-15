У ЄС незадоволені виконанням реформ в Україні, - The Guardian
Європейський Союз позитивно оцінює прагнення України до вступу, але в Брюсселі звертають увагу на повільні темпи виконання необхідних реформ для продовження переговорного процесу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні видання The Guardian.
Реформи та оцінка з боку ЄС
У Європейському Союзі зазначають, що Україна демонструє прогрес навіть в умовах повномасштабної війни, однак частина реформ виконується повільніше, ніж очікувалося.
- За оцінками європейських чиновників, Україна виконала приблизно 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого між представниками ЄС та українською стороною. Йдеться насамперед про антикорупційний напрям і реформу судової системи.
План передбачає посилення незалежності антикорупційних органів, оновлення антикорупційної стратегії, а також зміну процедур призначення суддів і прокурорів.
Переговори про вступ і позиція сторін
Водночас 15 червня Україна та Молдова офіційно розпочали перший етап предметних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Це стало можливим після зміни політичної ситуації в Угорщині, яка раніше блокувала процес.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відкриття першого переговорного кластера є важливим сигналом підтримки.
"Україна робить усе необхідне, і важливо, щоб ЄС також дотримувався свого слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави та нашого народу", – зазначив Володимир Зеленський.
У Європейській комісії підкреслюють, що розширення ЄС залишається стратегічним пріоритетом. Водночас експерти вважають, що технічні переговори можуть тривати близько чотирьох років, а фінальне рішення залежатиме від політичної згоди всіх країн-членів.
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Скільки нас лишиться, скільки помре, скільки катуватимуть, чи що буде з країною - всій тій шоблі пофігу.
Симоненко прости господи був більшим патріотом Україні і КПУ чи ці
Патріоти у ВР були ті хто у 1994 р у ВР госував проти роззброєння та передачу ЯЗ США та оркам. Нагадаю тим хто забув - Україна мала тоді третій в світі за потужністю ядерний арсенал.
І таких депутатів було лише 8.
Юрій Тима
Іван Макар
Олег Вітович
Володимир Іванців
Богдан Бойко
Ярослав Кендзьор
Роман Круцик
Сергій Олексіюк
Оце ті хто ще в 1994 році бачив небезпеку від орков...
15% за 13 років. І ще хочуть у ЄС.)
Наприклад, є 30 основних пуктів. З них виконано 4 і 1 наполовину.
очі. Як ви не зрозумієте: ніхто Україну, на яку зазіхає Путін, брати в ЄС не буде. Європі просто треба виграти час на переозброєння, тому і відкрили перший кластер. Мій прогноз: при першій можливості, коли Європа підготується до російської агресії, кластер знову зкриють, а обвинуватять Україну. Ми ж завжди у всьому винному то у Трампаа, то у ЄС