У ЄС незадоволені виконанням реформ в Україні, - The Guardian

Європейський Союз позитивно оцінює прагнення України до вступу, але в Брюсселі звертають увагу на повільні темпи виконання необхідних реформ для продовження переговорного процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні видання The Guardian.

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Реформи та оцінка з боку ЄС

У Європейському Союзі зазначають, що Україна демонструє прогрес навіть в умовах повномасштабної війни, однак частина реформ виконується повільніше, ніж очікувалося.

За оцінками європейських чиновників, Україна виконала приблизно 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого між представниками ЄС та українською стороною. Йдеться насамперед про антикорупційний напрям і реформу судової системи.

План передбачає посилення незалежності антикорупційних органів, оновлення антикорупційної стратегії, а також зміну процедур призначення суддів і прокурорів.

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Переговори про вступ і позиція сторін

Водночас 15 червня Україна та Молдова офіційно розпочали перший етап предметних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Це стало можливим після зміни політичної ситуації в Угорщині, яка раніше блокувала процес.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відкриття першого переговорного кластера є важливим сигналом підтримки.

"Україна робить усе необхідне, і важливо, щоб ЄС також дотримувався свого слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави та нашого народу", – зазначив Володимир Зеленський.

У Європейській комісії підкреслюють, що розширення ЄС залишається стратегічним пріоритетом. Водночас експерти вважають, що технічні переговори можуть тривати близько чотирьох років, а фінальне рішення залежатиме від політичної згоди всіх країн-членів.

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