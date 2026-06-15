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Новини Вступ України до ЄС
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У ЄС незадоволені виконанням реформ в Україні, - The Guardian

ЄС не задоволений виконанням реформ в Україні

Європейський Союз позитивно оцінює прагнення України до вступу, але в Брюсселі звертають увагу на повільні темпи виконання необхідних реформ для продовження переговорного процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні видання The Guardian.

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Реформи та оцінка з боку ЄС

У Європейському Союзі зазначають, що Україна демонструє прогрес навіть в умовах повномасштабної війни, однак частина реформ виконується повільніше, ніж очікувалося.

  • За оцінками європейських чиновників, Україна виконала приблизно 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого між представниками ЄС та українською стороною. Йдеться насамперед про антикорупційний напрям і реформу судової системи.

План передбачає посилення незалежності антикорупційних органів, оновлення антикорупційної стратегії, а також зміну процедур призначення суддів і прокурорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має виконати умови щодо угорської меншини для вступу до ЄС, - міністерка закордонних справ Орбан

Переговори про вступ і позиція сторін

Водночас 15 червня Україна та Молдова офіційно розпочали перший етап предметних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Це стало можливим після зміни політичної ситуації в Угорщині, яка раніше блокувала процес.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відкриття першого переговорного кластера є важливим сигналом підтримки.

"Україна робить усе необхідне, і важливо, щоб ЄС також дотримувався свого слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави та нашого народу", – зазначив Володимир Зеленський.

У Європейській комісії підкреслюють, що розширення ЄС залишається стратегічним пріоритетом. Водночас експерти вважають, що технічні переговори можуть тривати близько чотирьох років, а фінальне рішення залежатиме від політичної згоди всіх країн-членів.

Читайте: Нові квоти ЄС можуть коштувати українському експорту до 3% ВВП, – Forbes

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вступ (56) реформи (3230) Євросоюз (15239)
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Топ коментарі
+7
У нас і уряду немає, і парламент не дієздатний. Підсрачники зеленського. В рота йому заглядають. Смердить шапіто-диктатурою.
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15.06.2026 20:08 Відповісти
+6
ЗЕ тут чисто "прибарахлитса" на "хахлах"

Скільки нас лишиться, скільки помре, скільки катуватимуть, чи що буде з країною - всій тій шоблі пофігу.

Симоненко прости господи був більшим патріотом Україні і КПУ чи ці
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15.06.2026 19:53 Відповісти
+4
ЗЕбанда "міндічів" на чолі з "ВОВОЮ" думають що "прокатіт" і без реформ - не "прокатіт" але звинувачува в цьому тупий ЛОХторат буде ЄС!
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15.06.2026 19:53 Відповісти
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Хто б міг подумати! Та не може бути!
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15.06.2026 19:52 Відповісти
ЗЕ тут чисто "прибарахлитса" на "хахлах"

Скільки нас лишиться, скільки помре, скільки катуватимуть, чи що буде з країною - всій тій шоблі пофігу.

Симоненко прости господи був більшим патріотом Україні і КПУ чи ці
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15.06.2026 19:53 Відповісти
Ану скажіть, де зара ваш "патріот України"? Часом, не на кацапстані?
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15.06.2026 21:28 Відповісти
З Симоненка патріот як дєрьма куля... Таке ж продажне чмо як і інші....
Патріоти у ВР були ті хто у 1994 р у ВР госував проти роззброєння та передачу ЯЗ США та оркам. Нагадаю тим хто забув - Україна мала тоді третій в світі за потужністю ядерний арсенал.
І таких депутатів було лише 8.
Юрій Тима
Іван Макар
Олег Вітович
Володимир Іванців
Богдан Бойко
Ярослав Кендзьор
Роман Круцик
Сергій Олексіюк
Оце ті хто ще в 1994 році бачив небезпеку від орков...
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15.06.2026 21:34 Відповісти
ЗЕбанда "міндічів" на чолі з "ВОВОЮ" думають що "прокатіт" і без реформ - не "прокатіт" але звинувачува в цьому тупий ЛОХторат буде ЄС!
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15.06.2026 19:53 Відповісти
Які реформи при Голобородько? А з чого будуть харчуватися міндічі і їм подібні? Що, Беня просто так викинув мільйон на кіно, щоб його шнурки прийшли робити добро українцям?
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15.06.2026 19:54 Відповісти
Зеля, з його покладистими гебешними тучками та *********** з генпридурковатими, повноцінно воює лише з антикорупціонерами та журналістами. Трутень проти меду не бореться!
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15.06.2026 19:59 Відповісти
За оцінками європейських чиновників, Україна виконала приблизно 15% заходів із десятипунктного плану реформ, погодженого між Джерело: https://censor.net/ua/n4008497
15% за 13 років. І ще хочуть у ЄС.)
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15.06.2026 20:00 Відповісти
Зараз, зеленський, введе санкії проти The Guardian...
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15.06.2026 20:01 Відповісти
Та не може такого буть! Сонцесяйний же день і ніч бореться з корупцією, день і ніч! Скоро мабуть навіть взнає, хто ж той таємничий Вова з плівок.
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15.06.2026 20:03 Відповісти
15% реформ. Как они это всегда так точно считают.
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15.06.2026 20:06 Відповісти
Дуже просто.
Наприклад, є 30 основних пуктів. З них виконано 4 і 1 наполовину.
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15.06.2026 21:36 Відповісти
Вони (реформи) не повільні, а відсутні як такі
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15.06.2026 20:08 Відповісти
У нас і уряду немає, і парламент не дієздатний. Підсрачники зеленського. В рота йому заглядають. Смердить шапіто-диктатурою.
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15.06.2026 20:08 Відповісти
Как это. Только что в соседней ветке они всем довольны. Демократия процветает и ягель по пояс колосится.
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15.06.2026 20:14 Відповісти
Бо ніхто нас в ЄС брати не буде. А треба привід знайти, щоб обгрунтувати. Орбан в Угорщині взагалі проти Європи працював і крав по-чорному. І нічого. Почитайте, яка корупція у країнах Східної Європи, при тому, що вони члени ЄС. І знову на це ЄС закрива
очі. Як ви не зрозумієте: ніхто Україну, на яку зазіхає Путін, брати в ЄС не буде. Європі просто треба виграти час на переозброєння, тому і відкрили перший кластер. Мій прогноз: при першій можливості, коли Європа підготується до російської агресії, кластер знову зкриють, а обвинуватять Україну. Ми ж завжди у всьому винному то у Трампаа, то у ЄС
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15.06.2026 20:28 Відповісти
Маячня "ватна".
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15.06.2026 21:19 Відповісти
Не довольны , окуеть ракеты, дроны , смерть, разруха , где реформы ?? ********** головы....
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15.06.2026 21:13 Відповісти
В кінці кожного комента треба додавати емоційно-безглузду фразу : "Слава Україні". Можете писати що завгодно, а долари йдуть в кармани кармани, а роки ідуть жебрацтво вже з нами.
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15.06.2026 21:19 Відповісти
 
 