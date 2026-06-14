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Новини Вступ України до ЄС
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У ЄС оцінили строки вступу України: потрібно до чотирьох років,- The Guardian

Вступ України в ЄС

Європейські посадовці вважають, що Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian.

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Старт переговорів і складний шлях реформ

В Європейському Союзі наголошують, що остаточне рішення про членство є політичним. Для цього Україна має ухвалити тисячі європейських законів та отримати підтримку всіх країн ЄС.

Експертка аналітичного центру Bruegel Гізер Граббе зазначає, що відкриття першого кластера має важливе значення для процесу.

"Це початок процесу досягнення угоди про членство. Тож це дуже важливо", — сказала вона.

Водночас вона підкреслила, що пришвидшити впровадження законів ЄС не вийде, і цей процес вимагатиме значних зусиль.

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Безпека і роль України для Європи

Граббе наголосила, що Україна потрібна Євросоюзу не менше, ніж ЄС потрібен Україні. Вона пропонує швидше інтегрувати Україну в політику безпеки та оборони.

За її словами, Україна є одним із ключових гравців у сфері безпеки на континенті, адже має бойовий досвід та сучасну зброю.

Водночас у ЄС позитивно оцінюють кроки України у сфері реформ та боротьби з корупцією. Зокрема, гучні розслідування розглядаються як ознака серйозного підходу до змін.

Разом з тим, за оцінками посадовців, Україна виконала лише близько 15 відсотків реформ із погодженого плану. Серед ключових завдань залишаються посилення незалежності антикорупційних органів, ухвалення стратегії та зміни у судовій системі.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір знову порушити питання асоційованого членства України в Євросоюзі на саміті в Брюсселі 18-19 червня.

  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що проміжний статус без права голосу в ЄС є несправедливим і Україна має рухатися до повноцінного членства.

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Україна (7423) вступ (55) Євросоюз (15237)
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Топ коментарі
+9
Знову обіцянки-цяцанки. Запитайте у Турції, скільки років вона чекає на вступ... )))
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14.06.2026 19:26 Відповісти
+7
І де вона сказала «до чотирьох років»?
«Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі».
Тобто за поточної влади - НІКОЛИ!
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14.06.2026 19:34 Відповісти
+6
Нафіх ми їм всралися той Європі? Знекровлена,зруйнована,корумпована та розграбована країна!
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14.06.2026 19:45 Відповісти
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Знову обіцянки-цяцанки. Запитайте у Турції, скільки років вона чекає на вступ... )))
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14.06.2026 19:26 Відповісти
та навіщо той ЄС ?
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14.06.2026 19:28 Відповісти
Бідному родичу завжди здається, що багатому родичу все з неба падає. )
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14.06.2026 19:31 Відповісти
якщо дописувач нерозуміє переваги членства в конгломераті на букви ЄС, то нема жодного сенсу з ним сперечатись чи роз"яснювати.
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14.06.2026 19:33 Відповісти
так звісно навіщо писати про переваги, якщо сам не знаєш про них
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14.06.2026 19:52 Відповісти
Ну назви переваги вступу в ЄС, хоч кілька. Бо я тільки бачу одні утиски свободи, і вимоги зробити уркаїнців жебраками. Доречі Вугорщина і Румунія вже давно в ЄС. А як були злидні так і залишились. І це заміть, вони вступили в ще нормальний ЄС а не це лайно яке зараз.
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14.06.2026 20:10 Відповісти
Варіантів не багато.

Або ми у ЄС і надаємо повний контроль над нашимм державними інституціями.
Або перестворюємося на Бульбостан і нас поглинає *********.
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14.06.2026 19:46 Відповісти
тобі будуть казати з Брюселя що робити.

А кацапстан розвалиться, як срср.
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14.06.2026 19:54 Відповісти
І ЗЕлена Україна розквітне Династіями. 😁

Краще хай Брюсель каже, що робити, ніж довбойоб з Кривого Рога.
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14.06.2026 19:56 Відповісти
ти ще раз довів, що самі ми не взмозі побудувати країну без вказівок.
Щоб сюди понаїхало індусів та афрікаців. А ти звісно потім будешь мовчати не зізнаватись що голосував за вступ у ЄС, як виборці Зелі
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14.06.2026 19:58 Відповісти
Я переїду чи так, чи так звідси у ЄС.

У мене нема часу чекати поки довбойоби порозумнішають.
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14.06.2026 20:04 Відповісти
ти навіть ніколи не замислювался про мінуси вступу України у ЄС.
Усі кажуть про плюси, а так не буває у житті. Є ще мінуси.
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14.06.2026 20:08 Відповісти
не вже ви не розумієте, ЧРМУ Туреччина не член ЄС? При тому що вже деятиліття член НАТО? Я тут немаю змоги вамце пояснити але погугліть і все порозумієте.
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14.06.2026 19:30 Відповісти
Ви щиро вважаєте, що в Україні права людини захищені краще, ніж в Туреччині? Або рівень корупції в нас менший?
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14.06.2026 20:06 Відповісти
1. Так.
2. Туреччина вже років 15 скочується в авторитаризм та мусульманський фундаменталізм.
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14.06.2026 20:17 Відповісти
Ви жартуєте???
1 Невже в Туреччині закриті кордони на виїзд громадян з країни, а на вулицях крадуть людей зграї бандитів в балаклавах?
2 Україна поступово перетворюється в тоталітарну клептократичну державу на чолі з недофюрером, який відверто узурпував всю владу в країні, при чому це відбувається за відсутності будь-якої реальної опозиції
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14.06.2026 20:47 Відповісти
А чим Ердоганостан відрізняється від ********** у плані демократії?
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14.06.2026 19:33 Відповісти
Україна потрібна Європі,як щит! Не більше!
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14.06.2026 19:27 Відповісти
Ще є труби, кукурудза і пісень співаємо гарних.

А що цього мало?
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14.06.2026 19:35 Відповісти
А ще кваліфікована робоча сила і гарні жінки
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14.06.2026 20:07 Відповісти
Цього добра у Бангладеш у рази більше.
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14.06.2026 20:13 Відповісти
на данний момент це виглядає можливо і так, але АЄОА!!!!!!! Війна закінчінчиться - рано чи пізно - ви уявляюте які тут ринки відбув будуть для компаній? Обсяг уявляєте? Далі друге. Ринок збуту продукції навіть по при втратунаселення Україною!!!! і Третье - ресурси. Руда стара п..а не просто так вимагала підписання всіляких угод на використання надр. Далі чорнозем. Може дійти до того ,що використовуючи наші грунти і західні агротехнології західним фермерам (голандцям, бельгійцям,німцям) будуть ПЛАТИТИ щоб вони не вищовали пшениц./кукурудзу/ячмін.... Хай туліпани та хмміль вирощуть... Може бути і таке!
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14.06.2026 19:39 Відповісти
Той випадок,коли замість мозку банка помий .Якби справа була в щиті,Україна давно була б в ЄС!
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14.06.2026 19:40 Відповісти
Нафіх ми їм всралися той Європі? Знекровлена,зруйнована,корумпована та розграбована країна!
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14.06.2026 19:45 Відповісти
Чергова морквина на шнурку для пересічного ослика
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14.06.2026 19:50 Відповісти
це чотири роки лише на технічні переговори... а потім три-чотири десятиліття на поступове втілення та відповідність нормам... а кіпр, як мийка для грошей, одразу всім відповідав...
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14.06.2026 19:34 Відповісти
І де вона сказала «до чотирьох років»?
«Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі».
Тобто за поточної влади - НІКОЛИ!
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14.06.2026 19:34 Відповісти
Зміни в судовій реформі - це Сізіфова праця - вони зразу кричать шо наїзжають на незалежну гілку влади і біжать в Венеційку
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14.06.2026 19:35 Відповісти
Не 4, а 40, у авторів нулик стерся
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14.06.2026 19:37 Відповісти
20 р назад коли набирали всіх чохом - було вікно можливостей - хто не вспів той опіздав
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14.06.2026 19:43 Відповісти
А ми тоді багатовекторними були і з Роісєй у десна довбилися.
А навіжені совкодрочери ходили з плакатами "НАТО геть".

Білтше того, якби ***** не був дебілом, ЗЄ рано чи пізно теж під нього ліг би. Бо Роіся - кращий союзник корупції. Для них корумпована влада - це саме те.
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14.06.2026 19:51 Відповісти
Піде в небуття зелена влада,путін піде війною на Європу і тоді вони самі запросять Україну в ЄС!
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14.06.2026 19:50 Відповісти
До зеленої влади чому не запрошували?
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14.06.2026 19:52 Відповісти
Вище вже відповіла людина
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14.06.2026 19:56 Відповісти
А ми дуже хотіли?

Ту же ж раз на 5 років хитало країну у протилежні боки.
Тобто, мудрий наріт завжди обирав гречку та корупцію, а не отой незрозумілий Захід з його правилами та законами. Бо худобі аби стійло було затишним і годували вчасно.
А хитала країну і бік Заходу завжди пасіонарна меншість.
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14.06.2026 20:01 Відповісти
Від нашого бажання нічого не залежить. ЄС ще одних жебраків не потягне.
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14.06.2026 20:07 Відповісти
Нє. Ну якщо не бути жебраками ніяк, то да.

А так все у наших руках. От тільки ми ***** не хочемо міняти.
А навіщо, якщо кум має кума у міскраді, кума дружини головлікар, а донька за кабанчика в універ поступила? 😎
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14.06.2026 20:12 Відповісти
Чому Англія не в ЄС? Чому Норвегія не в ЄС? Чому Швейцарія не в ЄС?
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14.06.2026 20:18 Відповісти
Англія вже дуже шкодує, що вийшла з ЄС.
Швеція є членом ЄС.
Швейцарія бо живе за рахунок фінансових мутняків і нах їй не треба контроль Брюселя.
Щодо Норвегії не знаю.

Для нас це умова виживання. Для Норвегії ні.
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14.06.2026 20:23 Відповісти
Англія не шкодує, а дуже задоволена. Швейцарія не є членом ЄС.
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14.06.2026 20:25 Відповісти
Дуже шкодує.
Особливо шкодує молодь та Шотландія з Ірландією.
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14.06.2026 20:28 Відповісти
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14.06.2026 19:54 Відповісти
((( Від коли..?(((
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14.06.2026 19:59 Відповісти
Бідних родичів і жебраків ніде не *******. А ми у стоптаних черевиках знову і знову стукаємо в двері і просимось за багатий стіл. Нам здається, що ми затихо стукаємо, а насправдні нас просто не хочуть там бачити.
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14.06.2026 20:04 Відповісти
Да йдіть ви нах. Як я і казав, дарма Зеля пішов на поступки і запустив нафтопровід ''дружба'', да ще й домовився з мадярами про автономію на закарпатті. Коли до вас дебілів дійде що до кінця війни і до повної деокупації України нас нікуди не візьмуть. Будуть тільки рвати на частини і висувати нові вимоги. Згадаєте мої слова, коли Європа висуне вимогою відмовитись офіційно від окупованих територій і задовольнити всіх ''сусідів'' які мають притензії до українських земель і державності в обмін на вступ в європейську Клоаку
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14.06.2026 20:06 Відповісти
при тій "вертикалі влади" яка будувалась всі роки незалежності, і яку остаточно "добудував" зєлічка, мова може йти тільки про те, чи залишиться Україна взагалі державою, чи це буде якийсь тотально корумпований притон для владних кумів, сватів, братів, династій, фотографинь з окружної та всих їхніх онуків.
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14.06.2026 20:09 Відповісти
як ви вже за*бали зі своєю еуропою, нах не потрібною
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14.06.2026 20:11 Відповісти
Чємодан, вокзал, роіся...
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14.06.2026 20:15 Відповісти
смєлоє заявлєніє!
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14.06.2026 20:27 Відповісти
Інших варіантів нема.
Або ЄС з його правилами, законами та контролем за нашими державними інституціями, або поступове поглинання корумпованої України Роісєй незалежно від результату цієї війни.

Велике лайно завжди поглине менше лайно.
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14.06.2026 20:31 Відповісти
Политической воли... В том все и дело. Клептократическая олигархия, правящая в Украине, ВСЕГДА будет саботировать принятие европейских законов. Коррумпированность власти в Украине можно только уничтожить физически, потому в кого ни плюнь из властьпридержащих, в коррупционера попадешь. О чем говорить, если даже враги Украины, всякие шуфричи и кидаловы-******** с бандюганами трухановыми живы и не в гробах лежат а прибалдели на черешне.
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14.06.2026 20:17 Відповісти
Для зеленого мародера вступ в ЄС - одна з політехнологій, яка дозволяє впливати на ту частину українського суспільства, яка в силу обмежених розумових здібностей до цих пір не збагнула, що Україна в ЄС не буде ніколи. Це не більш як морквина перед носом ішака, яка дозволяє його господару безкарно набивати кишені. А так званим європартнерам нічого не вартує йому підграти та імітувати активні дії по прийому України в ЄС - головне, щоб українці і надалі за рахунок своїх життів забезпечували сите і безпечне життя євробюргерів.
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14.06.2026 20:22 Відповісти
Доя Зеленого мародера вступ у ЄС смерті подібен.
А от потужно йти туди десятиліттями, провалюючи вимоги ЄС - саме те.
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14.06.2026 20:26 Відповісти
Європейські посадовці вважають, що Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі. Україна і її народ через пів року можуть бути в ЄС ЗА УМОВИ В ЄС ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ ,,,,ВСЕ РЕШТУ ВІД ЛУКАВОГО І ЦЕ Є ЧЕРГОВЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
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14.06.2026 20:29 Відповісти
Для дикунів поясню що таке 4 роки, коли вам говорять про 4 роки вони мають на увазі що вам дають ЩЕ !!! 4 роки щоб провести реформи на які потрібно максимум півроку такій країні як Швеція, але з урахуванням дебільності та гальмування дають ЩЕЕЕ 4 роки! Так напевно зрозуміліше. І навіщо ви наводите в приклад східних дикунів яки не можут жити без сратого султана, то ви виходять як вони, чи що? Тобто ви ще дебильниши ни вони!?
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14.06.2026 20:32 Відповісти
ЄС вже знекровлює Греція та Румунія, а тут ми, такі голі-босі просимось. Смішно. Якого рівня розвитку треба бути, що в це повірити. Діти малі.
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14.06.2026 20:44 Відповісти
 
 