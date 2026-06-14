У ЄС оцінили строки вступу України: потрібно до чотирьох років,- The Guardian
Європейські посадовці вважають, що Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian.
Старт переговорів і складний шлях реформ
В Європейському Союзі наголошують, що остаточне рішення про членство є політичним. Для цього Україна має ухвалити тисячі європейських законів та отримати підтримку всіх країн ЄС.
Експертка аналітичного центру Bruegel Гізер Граббе зазначає, що відкриття першого кластера має важливе значення для процесу.
"Це початок процесу досягнення угоди про членство. Тож це дуже важливо", — сказала вона.
Водночас вона підкреслила, що пришвидшити впровадження законів ЄС не вийде, і цей процес вимагатиме значних зусиль.
Безпека і роль України для Європи
Граббе наголосила, що Україна потрібна Євросоюзу не менше, ніж ЄС потрібен Україні. Вона пропонує швидше інтегрувати Україну в політику безпеки та оборони.
За її словами, Україна є одним із ключових гравців у сфері безпеки на континенті, адже має бойовий досвід та сучасну зброю.
Водночас у ЄС позитивно оцінюють кроки України у сфері реформ та боротьби з корупцією. Зокрема, гучні розслідування розглядаються як ознака серйозного підходу до змін.
Разом з тим, за оцінками посадовців, Україна виконала лише близько 15 відсотків реформ із погодженого плану. Серед ключових завдань залишаються посилення незалежності антикорупційних органів, ухвалення стратегії та зміни у судовій системі.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір знову порушити питання асоційованого членства України в Євросоюзі на саміті в Брюсселі 18-19 червня.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що проміжний статус без права голосу в ЄС є несправедливим і Україна має рухатися до повноцінного членства.
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Або ми у ЄС і надаємо повний контроль над нашимм державними інституціями.
Або перестворюємося на Бульбостан і нас поглинає *********.
А кацапстан розвалиться, як срср.
Краще хай Брюсель каже, що робити, ніж довбойоб з Кривого Рога.
Щоб сюди понаїхало індусів та афрікаців. А ти звісно потім будешь мовчати не зізнаватись що голосував за вступ у ЄС, як виборці Зелі
У мене нема часу чекати поки довбойоби порозумнішають.
Усі кажуть про плюси, а так не буває у житті. Є ще мінуси.
2. Туреччина вже років 15 скочується в авторитаризм та мусульманський фундаменталізм.
1 Невже в Туреччині закриті кордони на виїзд громадян з країни, а на вулицях крадуть людей зграї бандитів в балаклавах?
2 Україна поступово перетворюється в тоталітарну клептократичну державу на чолі з недофюрером, який відверто узурпував всю владу в країні, при чому це відбувається за відсутності будь-якої реальної опозиції
А що цього мало?
«Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі».
Тобто за поточної влади - НІКОЛИ!
А навіжені совкодрочери ходили з плакатами "НАТО геть".
Білтше того, якби ***** не був дебілом, ЗЄ рано чи пізно теж під нього ліг би. Бо Роіся - кращий союзник корупції. Для них корумпована влада - це саме те.
Ту же ж раз на 5 років хитало країну у протилежні боки.
Тобто, мудрий наріт завжди обирав гречку та корупцію, а не отой незрозумілий Захід з його правилами та законами. Бо худобі аби стійло було затишним і годували вчасно.
А хитала країну і бік Заходу завжди пасіонарна меншість.
А так все у наших руках. От тільки ми ***** не хочемо міняти.
А навіщо, якщо кум має кума у міскраді, кума дружини головлікар, а донька за кабанчика в універ поступила? 😎
Швеція є членом ЄС.
Швейцарія бо живе за рахунок фінансових мутняків і нах їй не треба контроль Брюселя.
Щодо Норвегії не знаю.
Для нас це умова виживання. Для Норвегії ні.
Особливо шкодує молодь та Шотландія з Ірландією.
Або ЄС з його правилами, законами та контролем за нашими державними інституціями, або поступове поглинання корумпованої України Роісєй незалежно від результату цієї війни.
Велике лайно завжди поглине менше лайно.
А от потужно йти туди десятиліттями, провалюючи вимоги ЄС - саме те.