У ЄС оцінили строки вступу України: потрібно до чотирьох років,- The Guardian

Європейські посадовці вважають, що Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian.

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Старт переговорів і складний шлях реформ

В Європейському Союзі наголошують, що остаточне рішення про членство є політичним. Для цього Україна має ухвалити тисячі європейських законів та отримати підтримку всіх країн ЄС.

Експертка аналітичного центру Bruegel Гізер Граббе зазначає, що відкриття першого кластера має важливе значення для процесу.

"Це початок процесу досягнення угоди про членство. Тож це дуже важливо", — сказала вона.

Водночас вона підкреслила, що пришвидшити впровадження законів ЄС не вийде, і цей процес вимагатиме значних зусиль.

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Безпека і роль України для Європи

Граббе наголосила, що Україна потрібна Євросоюзу не менше, ніж ЄС потрібен Україні. Вона пропонує швидше інтегрувати Україну в політику безпеки та оборони.

За її словами, Україна є одним із ключових гравців у сфері безпеки на континенті, адже має бойовий досвід та сучасну зброю.

Водночас у ЄС позитивно оцінюють кроки України у сфері реформ та боротьби з корупцією. Зокрема, гучні розслідування розглядаються як ознака серйозного підходу до змін.

Разом з тим, за оцінками посадовців, Україна виконала лише близько 15 відсотків реформ із погодженого плану. Серед ключових завдань залишаються посилення незалежності антикорупційних органів, ухвалення стратегії та зміни у судовій системі.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір знову порушити питання асоційованого членства України в Євросоюзі на саміті в Брюсселі 18-19 червня.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що проміжний статус без права голосу в ЄС є несправедливим і Україна має рухатися до повноцінного членства.

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