Будапешт оприлюднив деталі домовленостей з Києвом щодо захисту прав угорської меншини, які розблокують приєднання України до ЄС
Угорщина оприлюднила умови щодо захисту прав угорської меншини в Україні, які, за позицією Будапешта, впливають на початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС Угорщини Аніти Орбан під час слухань парламентського комітету із закордонних справ.
Умови Угорщини щодо прав меншини
Угорська сторона висунула низку вимог, які має виконати Україна для початку переговорів про вступ до ЄС.
Основні вимоги:
- Україна відновить систему шкіл для етнічних меншин, гарантуючи вільне використання угорської мови та використання національних символів, зокрема угорського гімну та прапора.
- У муніципалітетах, де понад 10% населення є угорцями, угорська мова може вільно використовуватися в системі охороні здоров'я, на заходах, на наукових конференціях і політичних кампаніях.
- Перемовини щодо приєднання України до ЄС розпочнуться після виконання цих умов.
- Процес приєднання не буде прискореним, а слідуватиме стандартному графіку.
- Угорщина проведе референдум щодо членства України в ЄС.
Нагадаємо, раніше запланована зустріч між представниками України та Угорщини цього тижня не відбулася.
Між тим у Міністерстві закордонних справ України заявили, що робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського та нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра триває, і є підстави очікувати її проведення вже найближчим часом.
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циганмадярів
А якби вони ще висунули умовою віддати їм «Кемська волост. Я, я!»?
Уявляєте як би нам важко довелось все це робити.
А так ... ну просто зайчики, а не сусіди.
Ще б кловуна якось здихатись, щоб не вставляв дрючки в колеса, прибрати як перепону.
Після вступу привести законодавство про меншини до стандартів ЄС.
Гімн, прапор, національні символи ????
Це що відбувається?
Як ми до цього дожили?
А де тут інтереси України?????
Тепер, нам, як не угорці то болгари будуть права качати та ставити палки в колеса,
дамо поступки болгарам, підтягнуться й інші, і так до безкінечності!....
Отож, йти на поступки немає немає ніякого сенсу!
Коли вже до пересічних дійде, що мова це зброя. Для угорців навіть наступальна зброя!
Та й і все.
мені цікаво одне : якщо в угорському селі нема лікаря, який знає угорську мову, то це що український лікар має її знати ? якось оце вже занадто
Цій країні кінець
Посягання на суверинітет країни!
- Висновок: мадьяри - ідіть наху..