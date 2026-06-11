УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10155 відвідувачів онлайн
Новини Вступ України до ЄС
3 444 65

Будапешт оприлюднив деталі домовленостей з Києвом щодо захисту прав угорської меншини, які розблокують приєднання України до ЄС

Аніта Орбан про вступ України до ЄС

Угорщина оприлюднила умови щодо захисту прав угорської меншини в Україні, які, за позицією Будапешта, впливають на початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС Угорщини Аніти Орбан під час слухань парламентського комітету із закордонних справ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Умови Угорщини щодо прав меншини

Угорська сторона висунула низку вимог, які має виконати Україна для початку переговорів про вступ до ЄС.

Основні вимоги:

  • Україна відновить систему шкіл для етнічних меншин, гарантуючи вільне використання угорської мови та використання національних символів, зокрема угорського гімну та прапора.

  • У муніципалітетах, де понад 10% населення є угорцями, угорська мова може вільно використовуватися в системі охороні здоров'я, на заходах, на наукових конференціях і політичних кампаніях.

  • Перемовини щодо приєднання України до ЄС розпочнуться після виконання цих умов.

  • Процес приєднання не буде прискореним, а слідуватиме стандартному графіку.

  • Угорщина проведе референдум щодо членства України в ЄС.

Читайте: У Раді чекають розгляду близько 100 законопроєктів для вступу до ЄС, - Качка

Нагадаємо, раніше запланована зустріч між представниками України та Угорщини цього тижня не відбулася.

Між тим у Міністерстві закордонних справ України заявили, що робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського та нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра триває, і є підстави очікувати її проведення вже найближчим часом.

Читайте: Вступ України до ЄС послабить вплив Росії, - Зеленський

Автор: 

Угорщина (3020) Україна (7406) вступ (54) Євросоюз (15228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Зовсім іпанулись. Тобто спочатку ми повинні виконати всі їх забаганки, а потім вони тільки подумають.
показати весь коментар
11.06.2026 21:13 Відповісти
+19
Ніх...собі домовленості. Тобто 10% населення качають права для 90%?!
Гімн, прапор, національні символи ????
Це що відбувається?
Як ми до цього дожили?

А де тут інтереси України?????
показати весь коментар
11.06.2026 21:21 Відповісти
+17
Зеленє лайно Бубочка будує угорську народну республіку, буде потом очі вилюпляти, дебіла кусок.
показати весь коментар
11.06.2026 21:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** би повчитись.. без війни, без анексії. прогнули Україну, і захистили циган мадярів
показати весь коментар
11.06.2026 21:12 Відповісти
Наступними будуть "прогинати" поляки...
показати весь коментар
11.06.2026 21:19 Відповісти
Це легалізація 5-ї колони.
показати весь коментар
11.06.2026 21:37 Відповісти
це легалізація європейських законів.
показати весь коментар
11.06.2026 21:46 Відповісти
Шандор, ти нечемний.
показати весь коментар
11.06.2026 21:52 Відповісти
ти шо, п'яна? який шалом?
показати весь коментар
11.06.2026 21:53 Відповісти
Треба ''дякувати'' йосьці сраліну, Черчилю та ін. керівникам держав антигітлеровської коаліції які ділили світ після другої світової війни. Намалювали на карті, а на людей їм було насрати. Таким чином українські села опинились в Угорщині, Польщі, Словаччині, а їхні села на території України. От тепер і розгрібаємо все це лайно. На жал не завжди на нашу користь...
показати весь коментар
11.06.2026 21:39 Відповісти
Зовсім іпанулись. Тобто спочатку ми повинні виконати всі їх забаганки, а потім вони тільки подумають.
показати весь коментар
11.06.2026 21:13 Відповісти
А перед референдумом знову поставлять "заїзджену платівку"
показати весь коментар
11.06.2026 21:18 Відповісти
От я вважаю що це чудові і ще божеські умови.
А якби вони ще висунули умовою віддати їм «Кемська волост. Я, я!»?
Уявляєте як би нам важко довелось все це робити.
А так ... ну просто зайчики, а не сусіди.
показати весь коментар
11.06.2026 21:41 Відповісти
а хто самий чесний президент світу? нагадай його прізвище. кому угорці не вірять зовсім?
показати весь коментар
11.06.2026 21:47 Відповісти
Зеленє лайно Бубочка будує угорську народну республіку, буде потом очі вилюпляти, дебіла кусок.
показати весь коментар
11.06.2026 21:13 Відповісти
Не уявляю, що має бути в голові щоб таке нарбіцяти?! І зовсім ніх не має бути в макитрі аби на це погодитись БЕЗ УРАХУВАННЯ ЩОДО ЦЬОГО ДУМКИ НАРОДУ УКРАЇНИ!!!
показати весь коментар
11.06.2026 21:24 Відповісти
а українці, які проживають в громадах, де 10% угорці можуть іти здохнути під парканом або переїхати нахєр куди хочуть, бо по угорські вони все одно ніхєра не зрозуміюь -ні в лікарні, ні в сільраді , ні в поліції
показати весь коментар
11.06.2026 21:13 Відповісти
Пару років назад була історія, коли у Львові закарпатська мадярка зомліла на вокзалі і коли приїхала швидка, то не могли порозумітися, що сталося і що у неї болить. Відвезли у лікарню, а там шукали перекладача і т.д.
показати весь коментар
11.06.2026 21:50 Відповісти
Нам головне - вступити в ЄС.
Ще б кловуна якось здихатись, щоб не вставляв дрючки в колеса, прибрати як перепону.
показати весь коментар
11.06.2026 21:13 Відповісти
я починаю сумніватись чи нам треба вступати в в євросоюз
показати весь коментар
11.06.2026 21:15 Відповісти
А куди? Тільки в ЄС. Там хоч якась демократія буде стримувати наших карасів при влади.
Після вступу привести законодавство про меншини до стандартів ЄС.
показати весь коментар
11.06.2026 21:19 Відповісти
*******... Почему нет кацапского флага и гимна, например, в Днепре?) Там на русском разговаривают уж поболее, чем 10%. Сюка, тем гимн подавай, тем названия не нравятся, те вообще кацапы. Ох и соседи..
показати весь коментар
11.06.2026 21:16 Відповісти
Угорська мова - угорський гімн - вонос прапора - винос мозку
показати весь коментар
11.06.2026 21:17 Відповісти
Це диверсія! Наслідки скоро будуть-можна починати відлік до анологічних болгарських "вимог",румунських! А там і "рускоговорящіє" підтягнуться-прецедент створено!
показати весь коментар
11.06.2026 21:18 Відповісти
А потім як доміно в самих европейских краінах піде
показати весь коментар
11.06.2026 21:44 Відповісти
Яка зворушлива турбота про європейські цінності від оновленого Будапешта. Прийшов новий прем'єр Петер Мадяр, а пластинку ввімкнули стару. Чому вони зупинилися лише на школах та гімні? Треба було вже відразу вимагати, щоб у нашому Кабміні засідали виключно в гуляші, а кожен українець перед сном тричі дякував Угорщині за дозвіл жити. Особливо тішить пункт про референдум. Це ж так демократично - вирішувати долю сусідньої країни під кулішною соусом захисту меншин. Очевидно, що перед нами просто Орбан 2.0, тільки в новому профілі та з більш свіжим обличчям, а апетити та кремлівські методички залишилися ті самі. Спочатку вони скасовують зустрічі, потім малюють зі стелі умови для політичних кампаній, а наприкінці обов'язково заблокують щось на догоду Москві, але вже з європейською посмішкою нового лідера.
показати весь коментар
11.06.2026 21:20 Відповісти
Це бомба уповiльненої дії. Ця робота на користь в першу чергу Московії. Хоча Ромунія, та Булгарія теж скористуються цим.
показати весь коментар
11.06.2026 21:21 Відповісти
А потім інші краіни між собою почнуть, а там і до краху ЕС рукою подати
показати весь коментар
11.06.2026 21:59 Відповісти
Ніх...собі домовленості. Тобто 10% населення качають права для 90%?!
Гімн, прапор, національні символи ????
Це що відбувається?
Як ми до цього дожили?

А де тут інтереси України?????
показати весь коментар
11.06.2026 21:21 Відповісти
Отож! Чекайте завтра аналогічні вимоги від поляків, румунів, та навіть болгарів!
показати весь коментар
11.06.2026 22:19 Відповісти
Пригадався марш регіональних мов в південо-східних регіонах України(Там про навіть 40% україновмовних просто ігнорували,тобто,твоя теляча мова не катить,давай панашему,пачєлавєчєскі(((
показати весь коментар
11.06.2026 21:22 Відповісти
Спочатку з кацапами треба розібратися,а вже потім-єс та етнічні меншини.Трохи при)(уїли угорці з прапором гімном та мовою.По хатах нехай хоч китайською розмовляють. Навіть кацапи так не нахабніли з своїм рускагаварясчім насілєнієм.
показати весь коментар
11.06.2026 21:23 Відповісти
Требование про службу в венгерской армии видимо упустили. Здравствуй обновленная "федерализация".
показати весь коментар
11.06.2026 21:25 Відповісти
Я забувся, а під час президенства Порошенка були такі вимоги Угорщини до України, коли ми отримували асоціацію і безаіз з ЄС?
показати весь коментар
11.06.2026 21:26 Відповісти
Вже час їм трохи знову вентиля з нафтою прикрутити щоб знали своє місце.
показати весь коментар
11.06.2026 21:29 Відповісти
Шо тут казали про Орбана?
показати весь коментар
11.06.2026 21:29 Відповісти
Нахабство найвищого рівня.... Сепари фуєви.... 🤢
показати весь коментар
11.06.2026 21:31 Відповісти
Короче. Все будет збс, только для начала проведем по этому поводу рефендум в Украине.
показати весь коментар
11.06.2026 21:31 Відповісти
Всі меншини потрібно послати на йух!
Тепер, нам, як не угорці то болгари будуть права качати та ставити палки в колеса,
дамо поступки болгарам, підтягнуться й інші, і так до безкінечності!....
Отож, йти на поступки немає немає ніякого сенсу!
показати весь коментар
11.06.2026 21:33 Відповісти
Історичного пркладу як таким чином анексувались будь яки теріторії навіть не пригадаю. Це щось нове в геополітиці.
показати весь коментар
11.06.2026 21:33 Відповісти
Для коаїни зелених мрій цілком реальна справа
показати весь коментар
11.06.2026 22:11 Відповісти
Якби москалі захопили Київ у 22-ому Закарпаття вже було б під Угорщиною. Євросоюз вказав би чергове занепокоєння. Армія угорська вже стояла на кордоні, чекаючи наказ.
Коли вже до пересічних дійде, що мова це зброя. Для угорців навіть наступальна зброя!
показати весь коментар
11.06.2026 22:30 Відповісти
Спокійно. Заявимо потім що вони домовлялись з хворим на голову артистом.....який якось проліз в президенти. Ну, це як каськів підписав угоду з лижним інструктором на 1,1 млрд доларів.
Та й і все.
показати весь коментар
11.06.2026 21:34 Відповісти
це вимоги ЄС, не Мадяра, нічого нового, тай воно і до цього було так само, і прапори, і гімн

мені цікаво одне : якщо в угорському селі нема лікаря, який знає угорську мову, то це що український лікар має її знати ? якось оце вже занадто
показати весь коментар
11.06.2026 21:35 Відповісти
А варіант - угорські школи? Вони дітей стільки не нашкрябують на кілька шкіл..
показати весь коментар
11.06.2026 21:38 Відповісти
Це не вимоги ЄС, це вимоги саме знахабнілих мадяр.
показати весь коментар
11.06.2026 22:02 Відповісти
якщо в це закарпатське село приїде український урядовець і ніхто не зрозуміє його українську мову - то подати на них в суд за невиконання Конституції України, і все
показати весь коментар
11.06.2026 22:09 Відповісти
Конституцію під оце змінювати треба? А референдум проводити?
показати весь коментар
11.06.2026 21:36 Відповісти
Вступ до ЄС ціною інтеграції сюди інших націй які будуть качати права, та добровільної втрати територій немає ніякого сенсу!
показати весь коментар
11.06.2026 21:36 Відповісти
Вимоги не прийнятні, доведеться перед прийняттям України до ЄС виключати з відти "гнойник" - Угорщину.... якщо звісно ЄС вважає Україну цінійшою у ЄС.... або/або.
показати весь коментар
11.06.2026 21:40 Відповісти
Ви почекайте - ТЕ САМЕ ЗАХОЧУТЬ ВСІ. в тому числі і РУЗКІЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ і нічого ви не зробите бо прецедент створили.

Цій країні кінець
показати весь коментар
11.06.2026 21:45 Відповісти
Проте як легко дозволили трансортування рос. нафти в Угощину через Україну, в той час як ворог знищує нашу енергетику ,а тут вже мовні забаганки має бути хоч якийсь компроміс ,а не виконувати все що накажуть ,тут справа навіть не в угорцях їх не так багато менше ста тисяч ,а якщо кацапи скажуть повертайте рос. язик в усі сфери ?
показати весь коментар
11.06.2026 21:46 Відповісти
Якісь принизливі умови!
показати весь коментар
11.06.2026 21:51 Відповісти
мене цікавить, хто ці "домовленості" підписував з нашої сторони?
показати весь коментар
11.06.2026 21:53 Відповісти
Перекладіть на угорську мову Конституцію України та відправте головному ****** нехай читає перед сном.
показати весь коментар
11.06.2026 21:57 Відповісти
Це ще раз показало, що поки ми воюємо з Росією всі інші нам будуть викручувати руки
показати весь коментар
11.06.2026 22:02 Відповісти
Президенту потрібно подарувати Конституцію. Нехай їївивчить . бо 80 тисяч угорців в Україні,а срачу на міліони. так і кацапи поо це говорять----наш язик,наша школа,наш гімн. Невже всі там при владі ІДІОТИ?
показати весь коментар
11.06.2026 22:07 Відповісти
Цє шантаж!
Посягання на суверинітет країни!
- Висновок: мадьяри - ідіть наху..
показати весь коментар
11.06.2026 22:22 Відповісти
все вже сказали..але мушу послати хотілки Угоршини на куй... Завтра будуть вимагати кремлівські пдри такого ж або щось на кшталт.. То на Банковій якщо погодилися з угорцями на таке, то підуть і на хотілки окупантів..
показати весь коментар
11.06.2026 22:34 Відповісти
Якщо в когось були ілюзії щодо цього карасіка - саме час їх позбутися. Перед нами такий самий м*дак, як і орбан, тільки поки що с чєлавєчєскім ліцом. А нутро майже те саме. Нагородила ж нас історія сусідами - один краще іншого...
показати весь коментар
11.06.2026 22:35 Відповісти
Головне, що не Орбан.
показати весь коментар
11.06.2026 22:41 Відповісти
Україна проливає кров за суверінетет країни,А тут без бою здає їх.Спочатку перед Угорщиною прогнулись,потім Польща виставляє вимоги,а там Румини та далі...Те треба заради членства в ЕС початку мед усіма прогинатись.Інакша втратимо багато та й членства не досягнемо.Ніхто не поважає слабких
показати весь коментар
11.06.2026 22:42 Відповісти
Нє, підождіть, це оприлюднені їх початкові забаганки, а де інформація про фактично досягнуті домовленості? Про що ця "новина"?
показати весь коментар
11.06.2026 22:48 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2026 22:54 Відповісти
І останній пункт - Угорщина йде н@х@й!
показати весь коментар
11.06.2026 23:04 Відповісти
Это только для того чтобы они референдум провели ))
показати весь коментар
11.06.2026 23:08 Відповісти
 
 