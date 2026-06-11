Будапешт оприлюднив деталі домовленостей з Києвом щодо захисту прав угорської меншини, які розблокують приєднання України до ЄС

Угорщина оприлюднила умови щодо захисту прав угорської меншини в Україні, які, за позицією Будапешта, впливають на початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС Угорщини Аніти Орбан під час слухань парламентського комітету із закордонних справ.

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Умови Угорщини щодо прав меншини

Угорська сторона висунула низку вимог, які має виконати Україна для початку переговорів про вступ до ЄС.

Основні вимоги:

Україна відновить систему шкіл для етнічних меншин, гарантуючи вільне використання угорської мови та використання національних символів, зокрема угорського гімну та прапора.





У муніципалітетах, де понад 10% населення є угорцями, угорська мова може вільно використовуватися в системі охороні здоров'я, на заходах, на наукових конференціях і політичних кампаніях.





Перемовини щодо приєднання України до ЄС розпочнуться після виконання цих умов.





Процес приєднання не буде прискореним, а слідуватиме стандартному графіку.





Угорщина проведе референдум щодо членства України в ЄС.

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Нагадаємо, раніше запланована зустріч між представниками України та Угорщини цього тижня не відбулася.

Між тим у Міністерстві закордонних справ України заявили, що робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського та нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра триває, і є підстави очікувати її проведення вже найближчим часом.

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