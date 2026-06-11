У Раді чекають розгляду близько 100 законопроєктів для вступу до ЄС, - Качка

У Верховній Раді зареєстровано близько 100 законопроєктів, необхідних для європейської інтеграції України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час конференції "Europe–Poland–Ukraine: Cooperate Together’26" заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

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В уряді не бачать перешкод для відкриття переговорних кластерів

За словами Качки, технічно Україна була готова до відкриття перших переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу ще півтора року тому.

Він зазначив, що питання полягає насамперед у політичному рішенні країн-партнерів. Водночас нещодавні домовленості з угорською стороною, за його словами, сприяли просуванню цього процесу.

"Так, у новинах час від часу вигулькують або чутки, або якісь заяви та припущення стосовно можливої зміни позицій тих чи інших країн. Ми реагуємо на все це і завжди перевіряємо: консультуємося, уточнюємо, спілкуємося з партнерами. Тож маю запевнити: на сьогодні проблем для відкриття кластеру І та усіх наступних кластерів немає", – наголосив Качка.

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Близько сотні законопроєктів очікують на розгляд

Віцепрем’єр зазначив, що Україна продовжує виконувати умови, необхідні для переговорного процесу щодо вступу до ЄС. Це стосується не лише державних інституцій, а й бізнесу.

За його словами, важливою складовою є поглиблення інтеграції українських та європейських компаній, технологій і економічних інструментів.

Окрему увагу приділятимуть галузям, які можуть бути найбільш чутливими для країн-членів ЄС, зокрема агропромисловому комплексу та металургії.

Качка нагадав, що нинішній склад парламенту вже ухвалив низку важливих рішень у сферах антикорупційної політики, судової реформи та енергетики.

"Тільки-но переговорні кластери будуть відкриті і всі розумітимуть, що надалі темпи євроінтеграції залежатимуть лише від нас, від України, думаю, швидкість роботи уряду і парламенту над забезпеченням цього процесу зростатиме в геометричній прогресії. Навіть вже зараз у Верховній Раді є близько 100 євроінтеграційних законопроєктів, які чекають свого розгляду", – підсумував урядовець.

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