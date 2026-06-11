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Новости Вступление Украины в ЕС
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В Раде ожидают рассмотрения около 100 законопроектов о вступлении в ЕС, – Качка

В Раде ожидают рассмотрения около 100 законопроектов о вступлении в ЕС, – Качка

В Верховной Раде зарегистрировано около 100 законопроектов, необходимых для европейской интеграции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время конференции "Europe–Poland–Ukraine: Cooperate Together’26" заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

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В правительстве не видят препятствий для открытия переговорных кластеров

По словам Качки, технически Украина была готова к открытию первых переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз еще полтора года назад.

Он отметил, что вопрос заключается прежде всего в политическом решении стран-партнеров. В то же время недавние договоренности с венгерской стороной, по его словам, способствовали продвижению этого процесса.

"Да, в новостях время от времени появляются либо слухи, либо какие-то заявления и предположения относительно возможного изменения позиций тех или иных стран. Мы реагируем на все это и всегда проверяем: консультируемся, уточняем, общаемся с партнерами. Поэтому могу заверить: на сегодняшний день проблем для открытия кластера I и всех последующих кластеров нет", – подчеркнул Качка.

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Около сотни законопроектов ожидают рассмотрения

Вице-премьер отметил, что Украина продолжает выполнять условия, необходимые для переговорного процесса о вступлении в ЕС. Это касается не только государственных институтов, но и бизнеса.

По его словам, важной составляющей является углубление интеграции украинских и европейских компаний, технологий и экономических инструментов.

Особое внимание будет уделяться отраслям, которые могут быть наиболее чувствительными для стран-членов ЕС, в частности агропромышленному комплексу и металлургии.

Качка напомнил, что нынешний состав парламента уже принял ряд важных решений в сферах антикоррупционной политики, судебной реформы и энергетики.

"Как только переговорные кластеры будут открыты и все поймут, что в дальнейшем темпы евроинтеграции будут зависеть только от нас, от Украины, думаю, скорость работы правительства и парламента по обеспечению этого процесса будет расти в геометрической прогрессии. Даже сейчас в Верховной Раде находится около 100 евроинтеграционных законопроектов, которые ждут своего рассмотрения", – подытожил чиновник.

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Автор: 

ВР (28801) евроинтеграция (2087) законопроект (3229) Качка Тарас (78)
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Качка нагадав, що нинішній склад парламенту вже ухвалив низку важливих рішень у сферах антикорупційної політики, судової реформи та енергетики.
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11.06.2026 17:43 Ответить
У Раді чекають розгляду близько 100 законопроєктів для вступу до ЄС
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Пока не примут закон о порнографии.
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11.06.2026 17:53 Ответить
качка, давай не про кластери, а про закони, котрі досі ще не прийняті! Я слухав декілька інтерв'ю цього падла. Так от, у рейтингу з пи#добольства поперед себе він зможе пропустити лише головного чотириразового ухилянта!
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11.06.2026 17:55 Ответить
Кнуряки з ВР ці закони приймати не будуть. Вони хочуть, щоб зелених мародерів прийняли в ЄС такими як є, з мільярдами крадених грошей, корупцією, беззаконням, рабовласницьким ладом. А якщо не приймуть, розвернуть свої рила до кацапстану. Не дарма копіюють закони кацапів, готують підгрунтя.
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11.06.2026 18:33 Ответить
 
 