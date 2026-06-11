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Новости Вступление Украины в ЕС
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Мерц подтвердил поддержку Украины и назвал условие вступления в ЕС

Мерц о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину и выступает за её будущее вступление в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt, об этом Мерц сказал во время выступления в Бундестаге.

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Мерц напомнил о новом формате для Украины

Канцлер упомянул свою инициативу о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЕС до момента полноправного вступления.

По его словам, такой формат позволил бы Киеву быть представленным в ключевых институтах Евросоюза – Европейской комиссии, Европейском парламенте и Европейском совете.

В то же время Украина не будет иметь права голоса до получения полноправного членства.

"Украинский комиссар, даже без портфеля или права голоса, был бы лицом Киева в Брюсселе", – заявил Мерц.

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Германия продолжит поддерживать Украину

Канцлер подчеркнул, что полноправное вступление Украины в Евросоюз зависит от выполнения всех критериев членства.

В то же время он заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину и выступать за достижение справедливого и прочного мира.

"Нашей целью для Украины остается справедливый и долгосрочный мир, который учитывает и наши интересы в сфере безопасности. Ради этого и по этой причине мы поддерживаем Украину. Такова правда. Мы делаем это сегодня и будем делать это завтра, пока это будет необходимо", – подчеркнул канцлер.

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Так, Україна (не зелене шобло крадунів) має бути в ЄС і НАТО, бо тільки українці реально можуть захистити їх від орди - московитів. Доказано часом і діями.
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11.06.2026 13:03 Ответить
Умова одна - зеуйло має сказати «я устал, я ухажу». Поки доживемо до виборів - хто зна коли це буде. Та й ті дебіли 73% від 40%,що пришли тоді, припруться знову, кого ще війна не вбила. А мізків як не було, так і нема, бо якісь ідіоти, ну, крім силовиків, судей, номенклатурщиків- бюрократів і слуг урода, одним словом тих, кому піднімають зарплати і хто має можливість красти і наживатися за рахунок бюджетників і пенсіонерів, хтось же крім тих всіх ще дає якісь рейтинги хрипатому?!?!!!?!?!
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11.06.2026 13:11 Ответить
 
 