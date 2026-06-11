Мерц підтвердив підтримку України та назвав умову вступу до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну та виступає за її майбутній вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt, про це Мерц сказав під час виступу в Бундестазі.

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Мерц нагадав про новий формат для України

Канцлер згадав свою ініціативу щодо надання Україні статусу асоційованого члена ЄС до моменту повноправного вступу.

За його словами, такий формат дозволив би Києву бути представленим у ключових інституціях Євросоюзу – Європейській комісії, Європейському парламенті та Європейській раді.

Водночас Україна не матиме права голосу до набуття повноправного членства.

"Український комісар, навіть без портфеля чи права голосу, був би обличчям Києва в Брюсселі", – заявив Мерц.

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Німеччина продовжить підтримувати Україну

Канцлер наголосив, що повноправний вступ України до Євросоюзу залежить від виконання всіх критеріїв членства.

Водночас він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну та виступатиме за досягнення справедливого і тривалого миру.

"Нашою метою для України залишається справедливий і довгостроковий мир, який враховує і наші інтереси у сфері безпеки. Заради цього і з цієї причини ми підтримуємо Україну. Така правда. Ми робимо це сьогодні і робитимемо це завтра, поки це буде необхідно", – наголосив канцлер.

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