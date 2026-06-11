Будапешт обнародовал детали договоренностей с Киевом о защите прав венгерского меньшинства, которые разблокируют присоединение Украины к ЕС
Венгрия обнародовала условия защиты прав венгерского меньшинства в Украине, которые, по мнению Будапешта, влияют на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Венгрии Аниты Орбан во время слушаний парламентского комитета по иностранным делам.
Условия Венгрии относительно прав меньшинства
Венгерская сторона выдвинула ряд требований, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Основные требования:
- Украина восстановит систему школ для этнических меньшинств, гарантируя свободное использование венгерского языка и использование национальных символов, в частности венгерского гимна и флага.
- В муниципалитетах, где более 10% населения составляют венгры, венгерский язык может свободно использоваться в системе здравоохранения, на мероприятиях, научных конференциях и политических кампаниях.
- Переговоры о присоединении Украины к ЕС начнутся после выполнения этих условий.
- Процесс присоединения не будет ускоренным, а будет следовать стандартному графику.
- Венгрия проведет референдум по вопросу членства Украины в ЕС.
Напомним, ранее запланированная встреча между представителями Украины и Венгрии на этой неделе не состоялась.
Между тем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что работа над организацией встречи президента Владимира Зеленского и нового премьера Венгрии Петера Мадяра продолжается, и есть основания ожидать ее проведения уже в ближайшее время.
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циганмадярів
А якби вони ще висунули умовою віддати їм «Кемська волост. Я, я!»?
Уявляєте як би нам важко довелось все це робити.
А так ... ну просто зайчики, а не сусіди.
Ще б кловуна якось здихатись, щоб не вставляв дрючки в колеса, прибрати як перепону.
Після вступу привести законодавство про меншини до стандартів ЄС.
Гімн, прапор, національні символи ????
Це що відбувається?
Як ми до цього дожили?
А де тут інтереси України?????
Тепер, нам, як не угорці то болгари будуть права качати та ставити палки в колеса,
дамо поступки болгарам, підтягнуться й інші, і так до безкінечності!....
Отож, йти на поступки немає немає ніякого сенсу!
Та й і все.
мені цікаво одне : якщо в угорському селі нема лікаря, який знає угорську мову, то це що український лікар має її знати ? якось оце вже занадто
Цій країні кінець