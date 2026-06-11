РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11043 посетителя онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
2 406 52

Будапешт обнародовал детали договоренностей с Киевом о защите прав венгерского меньшинства, которые разблокируют присоединение Украины к ЕС

Анита Орбан о вступлении Украины в ЕС

Венгрия обнародовала условия защиты прав венгерского меньшинства в Украине, которые, по мнению Будапешта, влияют на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Венгрии Аниты Орбан во время слушаний парламентского комитета по иностранным делам.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Условия Венгрии относительно прав меньшинства

Венгерская сторона выдвинула ряд требований, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Основные требования:

  • Украина восстановит систему школ для этнических меньшинств, гарантируя свободное использование венгерского языка и использование национальных символов, в частности венгерского гимна и флага.

  • В муниципалитетах, где более 10% населения составляют венгры, венгерский язык может свободно использоваться в системе здравоохранения, на мероприятиях, научных конференциях и политических кампаниях.

  • Переговоры о присоединении Украины к ЕС начнутся после выполнения этих условий.

  • Процесс присоединения не будет ускоренным, а будет следовать стандартному графику.

  • Венгрия проведет референдум по вопросу членства Украины в ЕС.

Читайте: В Раде ожидают рассмотрения около 100 законопроектов для вступления в ЕС, - Качка

Напомним, ранее запланированная встреча между представителями Украины и Венгрии на этой неделе не состоялась.

Между тем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что работа над организацией встречи президента Владимира Зеленского и нового премьера Венгрии Петера Мадяра продолжается, и есть основания ожидать ее проведения уже в ближайшее время.

Читайте: Вступление Украины в ЕС ослабит влияние России, - Зеленский

Автор: 

Венгрия (2624) Украина (44450) вступление (70) Евросоюз (18202)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Зовсім іпанулись. Тобто спочатку ми повинні виконати всі їх забаганки, а потім вони тільки подумають.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:13 Ответить
+13
Ніх...собі домовленості. Тобто 10% населення качають права для 90%?!
Гімн, прапор, національні символи ????
Це що відбувається?
Як ми до цього дожили?

А де тут інтереси України?????
показать весь комментарий
11.06.2026 21:21 Ответить
+12
Зеленє лайно Бубочка будує угорську народну республіку, буде потом очі вилюпляти, дебіла кусок.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** би повчитись.. без війни, без анексії. прогнули Україну, і захистили циган мадярів
показать весь комментарий
11.06.2026 21:12 Ответить
Наступними будуть "прогинати" поляки...
показать весь комментарий
11.06.2026 21:19 Ответить
Це легалізація 5-ї колони.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:37 Ответить
це легалізація європейських законів.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:46 Ответить
Шандор, ти нечемний.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:52 Ответить
ти шо, п'яна? який шалом?
показать весь комментарий
11.06.2026 21:53 Ответить
Треба ''дякувати'' йосьці сраліну, Черчилю та ін. керівникам держав антигітлеровської коаліції які ділили світ після другої світової війни. Намалювали на карті, а на людей їм було насрати. Таким чином українські села опинились в Угорщині, Польщі, Словаччині, а їхні села на території України. От тепер і розгрібаємо все це лайно. На жал не завжди на нашу користь...
показать весь комментарий
11.06.2026 21:39 Ответить
Зовсім іпанулись. Тобто спочатку ми повинні виконати всі їх забаганки, а потім вони тільки подумають.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:13 Ответить
А перед референдумом знову поставлять "заїзджену платівку"
показать весь комментарий
11.06.2026 21:18 Ответить
От я вважаю що це чудові і ще божеські умови.
А якби вони ще висунули умовою віддати їм «Кемська волост. Я, я!»?
Уявляєте як би нам важко довелось все це робити.
А так ... ну просто зайчики, а не сусіди.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:41 Ответить
а хто самий чесний президент світу? нагадай його прізвище. кому угорці не вірять зовсім?
показать весь комментарий
11.06.2026 21:47 Ответить
Зеленє лайно Бубочка будує угорську народну республіку, буде потом очі вилюпляти, дебіла кусок.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:13 Ответить
Не уявляю, що має бути в голові щоб таке нарбіцяти?! І зовсім ніх не має бути в макитрі аби на це погодитись БЕЗ УРАХУВАННЯ ЩОДО ЦЬОГО ДУМКИ НАРОДУ УКРАЇНИ!!!
показать весь комментарий
11.06.2026 21:24 Ответить
а українці, які проживають в громадах, де 10% угорці можуть іти здохнути під парканом або переїхати нахєр куди хочуть, бо по угорські вони все одно ніхєра не зрозуміюь -ні в лікарні, ні в сільраді , ні в поліції
показать весь комментарий
11.06.2026 21:13 Ответить
Пару років назад була історія, коли у Львові закарпатська мадярка зомліла на вокзалі і коли приїхала швидка, то не могли порозумітися, що сталося і що у неї болить. Відвезли у лікарню, а там шукали перекладача і т.д.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:50 Ответить
Нам головне - вступити в ЄС.
Ще б кловуна якось здихатись, щоб не вставляв дрючки в колеса, прибрати як перепону.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:13 Ответить
я починаю сумніватись чи нам треба вступати в в євросоюз
показать весь комментарий
11.06.2026 21:15 Ответить
А куди? Тільки в ЄС. Там хоч якась демократія буде стримувати наших карасів при влади.
Після вступу привести законодавство про меншини до стандартів ЄС.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:19 Ответить
*******... Почему нет кацапского флага и гимна, например, в Днепре?) Там на русском разговаривают уж поболее, чем 10%. Сюка, тем гимн подавай, тем названия не нравятся, те вообще кацапы. Ох и соседи..
показать весь комментарий
11.06.2026 21:16 Ответить
Угорська мова - угорський гімн - вонос прапора - винос мозку
показать весь комментарий
11.06.2026 21:17 Ответить
Це диверсія! Наслідки скоро будуть-можна починати відлік до анологічних болгарських "вимог",румунських! А там і "рускоговорящіє" підтягнуться-прецедент створено!
показать весь комментарий
11.06.2026 21:18 Ответить
А потім як доміно в самих европейских краінах піде
показать весь комментарий
11.06.2026 21:44 Ответить
Яка зворушлива турбота про європейські цінності від оновленого Будапешта. Прийшов новий прем'єр Петер Мадяр, а пластинку ввімкнули стару. Чому вони зупинилися лише на школах та гімні? Треба було вже відразу вимагати, щоб у нашому Кабміні засідали виключно в гуляші, а кожен українець перед сном тричі дякував Угорщині за дозвіл жити. Особливо тішить пункт про референдум. Це ж так демократично - вирішувати долю сусідньої країни під кулішною соусом захисту меншин. Очевидно, що перед нами просто Орбан 2.0, тільки в новому профілі та з більш свіжим обличчям, а апетити та кремлівські методички залишилися ті самі. Спочатку вони скасовують зустрічі, потім малюють зі стелі умови для політичних кампаній, а наприкінці обов'язково заблокують щось на догоду Москві, але вже з європейською посмішкою нового лідера.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:20 Ответить
Це бомба уповiльненої дії. Ця робота на користь в першу чергу Московії. Хоча Ромунія, та Булгарія теж скористуються цим.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:21 Ответить
А потім інші краіни між собою почнуть, а там і до краху ЕС рукою подати
показать весь комментарий
11.06.2026 21:59 Ответить
Ніх...собі домовленості. Тобто 10% населення качають права для 90%?!
Гімн, прапор, національні символи ????
Це що відбувається?
Як ми до цього дожили?

А де тут інтереси України?????
показать весь комментарий
11.06.2026 21:21 Ответить
Пригадався марш регіональних мов в південо-східних регіонах України(Там про навіть 40% україновмовних просто ігнорували,тобто,твоя теляча мова не катить,давай панашему,пачєлавєчєскі(((
показать весь комментарий
11.06.2026 21:22 Ответить
Спочатку з кацапами треба розібратися,а вже потім-єс та етнічні меншини.Трохи при)(уїли угорці з прапором гімном та мовою.По хатах нехай хоч китайською розмовляють. Навіть кацапи так не нахабніли з своїм рускагаварясчім насілєнієм.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:23 Ответить
Требование про службу в венгерской армии видимо упустили. Здравствуй обновленная "федерализация".
показать весь комментарий
11.06.2026 21:25 Ответить
Я забувся, а під час президенства Порошенка були такі вимоги Угорщини до України, коли ми отримували асоціацію і безаіз з ЄС?
показать весь комментарий
11.06.2026 21:26 Ответить
Вже час їм трохи знову вентиля з нафтою прикрутити щоб знали своє місце.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:29 Ответить
Шо тут казали про Орбана?
показать весь комментарий
11.06.2026 21:29 Ответить
Нахабство найвищого рівня.... Сепари фуєви.... 🤢
показать весь комментарий
11.06.2026 21:31 Ответить
Короче. Все будет збс, только для начала проведем по этому поводу рефендум в Украине.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:31 Ответить
Всі меншини потрібно послати на йух!
Тепер, нам, як не угорці то болгари будуть права качати та ставити палки в колеса,
дамо поступки болгарам, підтягнуться й інші, і так до безкінечності!....
Отож, йти на поступки немає немає ніякого сенсу!
показать весь комментарий
11.06.2026 21:33 Ответить
Історичного пркладу як таким чином анексувались будь яки теріторії навіть не пригадаю. Це щось нове в геополітиці.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:33 Ответить
Для коаїни зелених мрій цілком реальна справа
показать весь комментарий
11.06.2026 22:11 Ответить
Спокійно. Заявимо потім що вони домовлялись з хворим на голову артистом.....який якось проліз в президенти. Ну, це як каськів підписав угоду з лижним інструктором на 1,1 млрд доларів.
Та й і все.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:34 Ответить
це вимоги ЄС, не Мадяра, нічого нового, тай воно і до цього було так само, і прапори, і гімн

мені цікаво одне : якщо в угорському селі нема лікаря, який знає угорську мову, то це що український лікар має її знати ? якось оце вже занадто
показать весь комментарий
11.06.2026 21:35 Ответить
А варіант - угорські школи? Вони дітей стільки не нашкрябують на кілька шкіл..
показать весь комментарий
11.06.2026 21:38 Ответить
Це не вимоги ЄС, це вимоги саме знахабнілих мадяр.
показать весь комментарий
11.06.2026 22:02 Ответить
якщо в це закарпатське село приїде український урядовець і ніхто не зрозуміє його українську мову - то подати на них в суд за невиконання Конституції України, і все
показать весь комментарий
11.06.2026 22:09 Ответить
Конституцію під оце змінювати треба? А референдум проводити?
показать весь комментарий
11.06.2026 21:36 Ответить
Вступ до ЄС ціною інтеграції сюди інших націй які будуть качати права, та добровільної втрати територій немає ніякого сенсу!
показать весь комментарий
11.06.2026 21:36 Ответить
Вимоги не прийнятні, доведеться перед прийняттям України до ЄС виключати з відти "гнойник" - Угорщину.... якщо звісно ЄС вважає Україну цінійшою у ЄС.... або/або.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:40 Ответить
Ви почекайте - ТЕ САМЕ ЗАХОЧУТЬ ВСІ. в тому числі і РУЗКІЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ і нічого ви не зробите бо прецедент створили.

Цій країні кінець
показать весь комментарий
11.06.2026 21:45 Ответить
Проте як легко дозволили трансортування рос. нафти в Угощину через Україну, в той час як ворог знищує нашу енергетику ,а тут вже мовні забаганки має бути хоч якийсь компроміс ,а не виконувати все що накажуть ,тут справа навіть не в угорцях їх не так багато менше ста тисяч ,а якщо кацапи скажуть повертайте рос. язик в усі сфери ?
показать весь комментарий
11.06.2026 21:46 Ответить
Якісь принизливі умови!
показать весь комментарий
11.06.2026 21:51 Ответить
мене цікавить, хто ці "домовленості" підписував з нашої сторони?
показать весь комментарий
11.06.2026 21:53 Ответить
Перекладіть на угорську мову Конституцію України та відправте головному ****** нехай читає перед сном.
показать весь комментарий
11.06.2026 21:57 Ответить
Це ще раз показало, що поки ми воюємо з Росією всі інші нам будуть викручувати руки
показать весь комментарий
11.06.2026 22:02 Ответить
Президенту потрібно подарувати Конституцію. Нехай їївивчить . бо 80 тисяч угорців в Україні,а срачу на міліони. так і кацапи поо це говорять----наш язик,наша школа,наш гімн. Невже всі там при владі ІДІОТИ?
показать весь комментарий
11.06.2026 22:07 Ответить
 
 