Будапешт обнародовал детали договоренностей с Киевом о защите прав венгерского меньшинства, которые разблокируют присоединение Украины к ЕС

Венгрия обнародовала условия защиты прав венгерского меньшинства в Украине, которые, по мнению Будапешта, влияют на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Венгрии Аниты Орбан во время слушаний парламентского комитета по иностранным делам.

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Условия Венгрии относительно прав меньшинства

Венгерская сторона выдвинула ряд требований, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Основные требования:

Украина восстановит систему школ для этнических меньшинств, гарантируя свободное использование венгерского языка и использование национальных символов, в частности венгерского гимна и флага.





В муниципалитетах, где более 10% населения составляют венгры, венгерский язык может свободно использоваться в системе здравоохранения, на мероприятиях, научных конференциях и политических кампаниях.





Переговоры о присоединении Украины к ЕС начнутся после выполнения этих условий.





Процесс присоединения не будет ускоренным, а будет следовать стандартному графику.





Венгрия проведет референдум по вопросу членства Украины в ЕС.

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Напомним, ранее запланированная встреча между представителями Украины и Венгрии на этой неделе не состоялась.

Между тем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что работа над организацией встречи президента Владимира Зеленского и нового премьера Венгрии Петера Мадяра продолжается, и есть основания ожидать ее проведения уже в ближайшее время.

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