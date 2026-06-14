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Новости Вступление Украины в ЕС
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В ЕС оценили сроки вступления Украины: потребуется до четырех лет, — The Guardian

Вступление Украины в ЕС

Европейские чиновники считают, что Украина может завершить технические переговоры о вступлении в ЕС примерно через четыре года при наличии политической воли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian.

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Старт переговоров и сложный путь реформ

В Европейском Союзе подчеркивают, что окончательное решение о членстве является политическим. Для этого Украина должна принять тысячи европейских законов и получить поддержку всех стран ЕС.

Эксперт аналитического центра Bruegel Гизер Граббе отмечает, что открытие первого кластера имеет важное значение для процесса.

"Это начало процесса достижения соглашения о членстве. Поэтому это очень важно", — сказала она.

В то же время она подчеркнула, что ускорить внедрение законов ЕС не получится, и этот процесс потребует значительных усилий.

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Безопасность и роль Украины для Европы

Граббе подчеркнула, что Украина нужна Евросоюзу не меньше, чем ЕС нужен Украине. Она предлагает быстрее интегрировать Украину в политику безопасности и обороны.

По ее словам, Украина является одним из ключевых игроков в сфере безопасности на континенте, ведь у нее есть боевой опыт и современное оружие.

В то же время в ЕС положительно оценивают шаги Украины в сфере реформ и борьбы с коррупцией. В частности, громкие расследования рассматриваются как признак серьезного подхода к изменениям.

Вместе с тем, по оценкам чиновников, Украина выполнила лишь около 15 процентов реформ из согласованного плана. Среди ключевых задач остаются усиление независимости антикоррупционных органов, принятие стратегии и изменения в судебной системе.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вновь поднять вопрос об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе на саммите в Брюсселе 18-19 июня.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что промежуточный статус без права голоса в ЕС является несправедливым и Украина должна двигаться к полноправному членству.

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Украина (44457) вступление (72) Евросоюз (18209)
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Топ комментарии
+2
Знову обіцянки-цяцанки. Запитайте у Турції, скільки років вона чекає на вступ... )))
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14.06.2026 19:26 Ответить
+2
І де вона сказала «до чотирьох років»?
«Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі».
Тобто за поточної влади - НІКОЛИ!
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14.06.2026 19:34 Ответить
+1
Україна потрібна Європі,як щит! Не більше!
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14.06.2026 19:27 Ответить
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Знову обіцянки-цяцанки. Запитайте у Турції, скільки років вона чекає на вступ... )))
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14.06.2026 19:26 Ответить
та навіщо той ЄС ?
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14.06.2026 19:28 Ответить
Бідному родичу завжди здається, що багатому родичу все з неба падає. )
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14.06.2026 19:31 Ответить
якщо дописувач нерозуміє переваги членства в конгломераті на букви ЄС, то нема жодного сенсу з ним сперечатись чи роз"яснювати.
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14.06.2026 19:33 Ответить
так звісно навіщо писати про переваги, якщо сам не знаєш про них
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14.06.2026 19:52 Ответить
Варіантів не багато.

Або ми у ЄС і надаємо повний контроль над нашимм державними інституціями.
Або перестворюємося на Бульбостан і нас поглинає *********.
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14.06.2026 19:46 Ответить
тобі будуть казати з Брюселя що робити.

А кацапстан розвалиться, як срср.
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14.06.2026 19:54 Ответить
І ЗЕлена Україна розквітне Династіями. 😁

Краще хай Брюсель каже, що робити, ніж довбойоб з Кривого Рога.
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14.06.2026 19:56 Ответить
ти ще раз довів, що самі ми не взмозі побудувати країну без вказівок.
Щоб сюди понаїхало індусів та афрікаців. А ти звісно потім будешь мовчати не зізнаватись що голосував за вступ у ЄС, як виборці Зелі
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14.06.2026 19:58 Ответить
не вже ви не розумієте, ЧРМУ Туреччина не член ЄС? При тому що вже деятиліття член НАТО? Я тут немаю змоги вамце пояснити але погугліть і все порозумієте.
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14.06.2026 19:30 Ответить
А чим Ердоганостан відрізняється від ********** у плані демократії?
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14.06.2026 19:33 Ответить
Україна потрібна Європі,як щит! Не більше!
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14.06.2026 19:27 Ответить
Ще є труби, кукурудза і пісень співаємо гарних.

А що цього мало?
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14.06.2026 19:35 Ответить
на данний момент це виглядає можливо і так, але АЄОА!!!!!!! Війна закінчінчиться - рано чи пізно - ви уявляюте які тут ринки відбув будуть для компаній? Обсяг уявляєте? Далі друге. Ринок збуту продукції навіть по при втратунаселення Україною!!!! і Третье - ресурси. Руда стара п..а не просто так вимагала підписання всіляких угод на використання надр. Далі чорнозем. Може дійти до того ,що використовуючи наші грунти і західні агротехнології західним фермерам (голандцям, бельгійцям,німцям) будуть ПЛАТИТИ щоб вони не вищовали пшениц./кукурудзу/ячмін.... Хай туліпани та хмміль вирощуть... Може бути і таке!
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14.06.2026 19:39 Ответить
Той випадок,коли замість мозку банка помий .Якби справа була в щиті,Україна давно була б в ЄС!
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14.06.2026 19:40 Ответить
Нафіх ми їм всралися той Європі? Знекровлена,зруйнована,корумпована та розграбована країна!
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14.06.2026 19:45 Ответить
Чергова морквина на шнурку для пересічного ослика
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14.06.2026 19:50 Ответить
це чотири роки лише на технічні переговори... а потім три-чотири десятиліття на поступове втілення та відповідність нормам... а кіпр, як мийка для грошей, одразу всім відповідав...
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14.06.2026 19:34 Ответить
І де вона сказала «до чотирьох років»?
«Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі».
Тобто за поточної влади - НІКОЛИ!
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14.06.2026 19:34 Ответить
Зміни в судовій реформі - це Сізіфова праця - вони зразу кричать шо наїзжають на незалежну гілку влади і біжать в Венеційку
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14.06.2026 19:35 Ответить
Не 4, а 40, у авторів нулик стерся
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14.06.2026 19:37 Ответить
20 р назад коли набирали всіх чохом - було вікно можливостей - хто не вспів той опіздав
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14.06.2026 19:43 Ответить
А ми тоді багатовекторними були і з Роісєй у десна довбилися.
А навіжені совкодрочери ходили з плакатами "НАТО геть".

Білтше того, якби ***** не був дебілом, ЗЄ рано чи пізно теж під нього ліг би. Бо Роіся - кращий союзник корупції. Для них корумпована влада - це саме те.
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14.06.2026 19:51 Ответить
Піде в небуття зелена влада,путін піде війною на Європу і тоді вони самі запросять Україну в ЄС!
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14.06.2026 19:50 Ответить
До зеленої влади чому не запрошували?
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14.06.2026 19:52 Ответить
Вище вже відповіла людина
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14.06.2026 19:56 Ответить
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14.06.2026 19:54 Ответить
((( Від коли..?(((
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14.06.2026 19:59 Ответить
 
 