В ЕС оценили сроки вступления Украины: потребуется до четырех лет, — The Guardian

Европейские чиновники считают, что Украина может завершить технические переговоры о вступлении в ЕС примерно через четыре года при наличии политической воли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian.

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Старт переговоров и сложный путь реформ

В Европейском Союзе подчеркивают, что окончательное решение о членстве является политическим. Для этого Украина должна принять тысячи европейских законов и получить поддержку всех стран ЕС.

Эксперт аналитического центра Bruegel Гизер Граббе отмечает, что открытие первого кластера имеет важное значение для процесса.

"Это начало процесса достижения соглашения о членстве. Поэтому это очень важно", — сказала она.

В то же время она подчеркнула, что ускорить внедрение законов ЕС не получится, и этот процесс потребует значительных усилий.

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Безопасность и роль Украины для Европы

Граббе подчеркнула, что Украина нужна Евросоюзу не меньше, чем ЕС нужен Украине. Она предлагает быстрее интегрировать Украину в политику безопасности и обороны.

По ее словам, Украина является одним из ключевых игроков в сфере безопасности на континенте, ведь у нее есть боевой опыт и современное оружие.

В то же время в ЕС положительно оценивают шаги Украины в сфере реформ и борьбы с коррупцией. В частности, громкие расследования рассматриваются как признак серьезного подхода к изменениям.

Вместе с тем, по оценкам чиновников, Украина выполнила лишь около 15 процентов реформ из согласованного плана. Среди ключевых задач остаются усиление независимости антикоррупционных органов, принятие стратегии и изменения в судебной системе.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вновь поднять вопрос об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе на саммите в Брюсселе 18-19 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что промежуточный статус без права голоса в ЕС является несправедливым и Украина должна двигаться к полноправному членству.

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