В ЕС оценили сроки вступления Украины: потребуется до четырех лет, — The Guardian
Европейские чиновники считают, что Украина может завершить технические переговоры о вступлении в ЕС примерно через четыре года при наличии политической воли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian.
Старт переговоров и сложный путь реформ
В Европейском Союзе подчеркивают, что окончательное решение о членстве является политическим. Для этого Украина должна принять тысячи европейских законов и получить поддержку всех стран ЕС.
Эксперт аналитического центра Bruegel Гизер Граббе отмечает, что открытие первого кластера имеет важное значение для процесса.
"Это начало процесса достижения соглашения о членстве. Поэтому это очень важно", — сказала она.
В то же время она подчеркнула, что ускорить внедрение законов ЕС не получится, и этот процесс потребует значительных усилий.
Безопасность и роль Украины для Европы
Граббе подчеркнула, что Украина нужна Евросоюзу не меньше, чем ЕС нужен Украине. Она предлагает быстрее интегрировать Украину в политику безопасности и обороны.
По ее словам, Украина является одним из ключевых игроков в сфере безопасности на континенте, ведь у нее есть боевой опыт и современное оружие.
В то же время в ЕС положительно оценивают шаги Украины в сфере реформ и борьбы с коррупцией. В частности, громкие расследования рассматриваются как признак серьезного подхода к изменениям.
Вместе с тем, по оценкам чиновников, Украина выполнила лишь около 15 процентов реформ из согласованного плана. Среди ключевых задач остаются усиление независимости антикоррупционных органов, принятие стратегии и изменения в судебной системе.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вновь поднять вопрос об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе на саммите в Брюсселе 18-19 июня.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что промежуточный статус без права голоса в ЕС является несправедливым и Украина должна двигаться к полноправному членству.
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Або ми у ЄС і надаємо повний контроль над нашимм державними інституціями.
Або перестворюємося на Бульбостан і нас поглинає *********.
А кацапстан розвалиться, як срср.
Краще хай Брюсель каже, що робити, ніж довбойоб з Кривого Рога.
Щоб сюди понаїхало індусів та афрікаців. А ти звісно потім будешь мовчати не зізнаватись що голосував за вступ у ЄС, як виборці Зелі
А що цього мало?
«Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до ЄС приблизно за чотири роки за умови політичної волі».
Тобто за поточної влади - НІКОЛИ!
А навіжені совкодрочери ходили з плакатами "НАТО геть".
Білтше того, якби ***** не був дебілом, ЗЄ рано чи пізно теж під нього ліг би. Бо Роіся - кращий союзник корупції. Для них корумпована влада - це саме те.