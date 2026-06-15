Україна має виконати умови щодо угорської меншини для вступу до ЄС, - міністерка закордонних справ Орбан
Угорщина попередила про можливе призупинення переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу у разі невиконання домовленостей стосовно прав угорської меншини на Закарпатті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан.
Угорщина та Україна досягли домовленостей
За словами Орбан, після кількох тижнів переговорів Київ і Будапешт узгодили питання щодо прав закарпатських угорців у сферах освіти, державного управління, використання національної символіки та культури.
"Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна–ЄС щодо національних меншин", – заявила міністерка.
Переговори можуть автоматично зупинятися
Угорська посадовиця пояснила, що домовленості стали частиною першого переговорного кластера щодо фундаментальних прав, демократії та верховенства права.
"До угоди також включено так званий спільний орієнтир, що означає: якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься", – наголосила Орбан.
Будапешт більше не блокує старт переговорів
Водночас міністерка заявила, що Угорщина більше не виступає проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС.
За її словами, Будапешт підтримує стандартний процес розширення Євросоюзу, який базується на виконанні реформ та досягненні необхідних критеріїв.
Також угорська сторона заявила, що не підтримує жодних альтернативних форматів членства для України, наполягаючи на проходженні повної процедури вступу до Європейського Союзу.
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- в Україні добре всі КРІМ українців
- Україна для ВСІХ (включаючи індусів бангладеш і тд) крім українців
- права мають ВСІ крім українців(у нас лише обовязки померти)
а до кого йти нам? де наша держава яка попросить за нас?
Хоче жити по іншому то нехай відмовляєтся від громадянства Україн зі всіма наслідками.
Але вони проти пришвидшеного вступу України в ЄС.
Потрібно синхронізувати виконання їх вимог з вступом України в ЄС, закріпивши це в якомусь законі.
Бо такій владі вже не довго сидіти в Києві. І в бункерах не сховаєтесь.
"мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот" Джерело: https://censor.net/ua/n4008107
Щось не бачу "і так багато говорять"
Щось не бачу "і так багато говорять"
не знаю, дуже багато мої знайомих балакають російською у себе вдома, і у під'їзді російською.
коли ніхто "чужий" не бачить.
- чи предоставили інші сусіди Угорщини подібні права цьому етносу на своїх територіях?
- як там з правами українців в Угорщині?
- чи не стирчать там московські вуха та хвіст?
Цей список можна продовжити бо до нашої влади теж багато питань