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Новини Вступ України до ЄС
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Україна має виконати умови щодо угорської меншини для вступу до ЄС, - міністерка закордонних справ Орбан

Угорщина попередила про наслідки для України у разі невиконання домовленостей про меншини

Угорщина попередила про можливе призупинення переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу у разі невиконання домовленостей стосовно прав угорської меншини на Закарпатті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан.

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Угорщина та Україна досягли домовленостей

За словами Орбан, після кількох тижнів переговорів Київ і Будапешт узгодили питання щодо прав закарпатських угорців у сферах освіти, державного управління, використання національної символіки та культури.

"Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна–ЄС щодо національних меншин", – заявила міністерка.

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Переговори можуть автоматично зупинятися

Угорська посадовиця пояснила, що домовленості стали частиною першого переговорного кластера щодо фундаментальних прав, демократії та верховенства права.

"До угоди також включено так званий спільний орієнтир, що означає: якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься", – наголосила Орбан.

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Будапешт більше не блокує старт переговорів

Водночас міністерка заявила, що Угорщина більше не виступає проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

За її словами, Будапешт підтримує стандартний процес розширення Євросоюзу, який базується на виконанні реформ та досягненні необхідних критеріїв.

Також угорська сторона заявила, що не підтримує жодних альтернативних форматів членства для України, наполягаючи на проходженні повної процедури вступу до Європейського Союзу.

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Автор: 

Угорщина (3024) євроінтеграція (529) Україна (7423) нацменшини (205)
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Топ коментарі
+15
А шо, хтось чи щось заважае ГРОМАДЯНАМ України, угорського походження, жити згідно Конституції та інших законів України?
Хоче жити по іншому то нехай відмовляєтся від громадянства Україн зі всіма наслідками.
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15.06.2026 11:43 Відповісти
+13
бідні мадяри на закарпатті! так страждають! та більбшість мадярів здристнули ще на початку війни!
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15.06.2026 11:42 Відповісти
+10
навіщо блокувати вступ "меншини" угрів до ЄС..?
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15.06.2026 11:41 Відповісти
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АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХ

- в Україні добре всі КРІМ українців
- Україна для ВСІХ (включаючи індусів бангладеш і тд) крім українців
- права мають ВСІ крім українців(у нас лише обовязки померти)

а до кого йти нам? де наша держава яка попросить за нас?
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15.06.2026 11:39 Відповісти
Не перегинай. Намає такого. Тому і вимагають угорці привілеїв для Берегова
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15.06.2026 11:46 Відповісти
Дійсно, якщо у всіх більше прав, ніж у українців, то чого вимагають угорці? Все ж є.
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15.06.2026 12:02 Відповісти
Коли команди дає Фон дер Ляєн, Зеленський вміє прогинатися спіралкою, як жінка-змія в цирку.
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15.06.2026 11:41 Відповісти
навіщо блокувати вступ "меншини" угрів до ЄС..?
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15.06.2026 11:41 Відповісти
"Меншина угорців", яка проживає в Україні - просто "розмінна монета" для шантажу угорською владою, України... Коли вона перестане буть "потрібною" - про неї, просто забудуть...
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15.06.2026 12:02 Відповісти
бідні мадяри на закарпатті! так страждають! та більбшість мадярів здристнули ще на початку війни!
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15.06.2026 11:42 Відповісти
Вони, мабуть, думають, що їхня шантажистська натура ніколи на них же не окошиться. А історія - жіночка примхлива…
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15.06.2026 11:43 Відповісти
А шо, хтось чи щось заважае ГРОМАДЯНАМ України, угорського походження, жити згідно Конституції та інших законів України?
Хоче жити по іншому то нехай відмовляєтся від громадянства Україн зі всіма наслідками.
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15.06.2026 11:43 Відповісти
Та вже задрали ці шантажисти! Шо буде з їхніми меншинами та пам'яттю загиблих на Волині 80 років тому, якщо прийде кацапстан???
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15.06.2026 11:43 Відповісти
Потрібно вже зараз виконати їх вимоги.
Але вони проти пришвидшеного вступу України в ЄС.
Потрібно синхронізувати виконання їх вимог з вступом України в ЄС, закріпивши це в якомусь законі.
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15.06.2026 11:44 Відповісти
влада Угорщини робить все для того, щоб закарпатські угорці ніколи не були повноцінними громадянами ЄС.
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15.06.2026 11:45 Відповісти
Цей дощ надовго - якшо угорці відстануть - то поляки насядуть
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15.06.2026 11:46 Відповісти
Всі вже змирилися, а як героїчно боролися з Орбаном. Кожен диванний боєць показував дулю.
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15.06.2026 11:49 Відповісти
УМНР ))
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15.06.2026 11:46 Відповісти
Навкруги шакали та гієни.
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15.06.2026 11:48 Відповісти
Хай угорська меншина їде до Угорщини,якщо такі справи
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15.06.2026 11:52 Відповісти
Он Швейцарія нікуди не вступає ні в НАТО, ні в ЄС і вся в шоколаді
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15.06.2026 11:52 Відповісти
В Швейцарії золоті зуби ще з часів гітлера лежать. Навіщо їм кудись вступати, коли там весь кримінал всього світу годується?
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15.06.2026 12:21 Відповісти
Швейцарія зараз філія Мінфіну США. Бігають писати по свистку з Вашингтона.
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15.06.2026 12:26 Відповісти
Та знаю я, от і думаю може б ми десь там прилаштувались
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15.06.2026 13:47 Відповісти
Багата угорська земля уй#бками!
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15.06.2026 11:54 Відповісти
Я не розумію, чому до 2019 року угорці не ставили таких питань Україні, підтримали нашу асоціацію і безаіз з ЄС? Можливо хтось в міністерстві закордонних справ і той, що тримають булаву - нуль в міжнародній політиці?
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15.06.2026 11:54 Відповісти
І з Польщею теж не було таких срачів. То з 19 року не просто нуль, а наполеглива праця на ворога.
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15.06.2026 11:59 Відповісти
Європейці тоді ще не були впевнені в українському народі. Не хотіли допомагати кацапам. Після початку війни вони розуміють що Україна нікуди вже не дінеться.
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15.06.2026 12:18 Відповісти
В мене питання до кварталу95 - коли вже в Україні будуть виконуватись права українців, які закріплені в Конституції?
Бо такій владі вже не довго сидіти в Києві. І в бункерах не сховаєтесь.
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15.06.2026 11:55 Відповісти
Потрібно перш за все подивитись Закони ЄС щодо меншин, як ці закони діють в інших країнах ЄС, і виконати тільки в межах їхніх законів, раз ми вже йдемо до ЄС. А якщо і тоді мадяри будуть комизитись, то культурно їх послати.
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15.06.2026 11:56 Відповісти
Не нада. Тоді швидше за все у угорців з'явиться свій парламент. В Ужгороді.
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15.06.2026 12:05 Відповісти
Нада чи не нада, а прийдеться, якщо йдемо в ЄС. Чи вам дозволять припертися зі "своїм уставом в чужий монастир"? Так там вже надивились на мадярщину, вдруге цей номер не пройде.
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15.06.2026 12:22 Відповісти
Зеленський днями виключив кацапський з європейських законів. Ось це правильний напрямок.
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15.06.2026 12:09 Відповісти
Кацапстан не в ЄС, порівняння не коректне.
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15.06.2026 12:23 Відповісти
Ні, він вичеркнув не з європейських мов, а з Хартії про захист мов меншин. Бо на російській і так багато людей говорять.
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15.06.2026 12:46 Відповісти
Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення - про гідність, справедливість і мовну безпеку України" Джерело: https://censor.net/ua/n4008107

"мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот" Джерело: https://censor.net/ua/n4008107

Щось не бачу "і так багато говорять"
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15.06.2026 13:19 Відповісти
Я кажу не про те, які лозунги пишуть у ЗМІ, а по факту, що таке ця Хартія.
Щось не бачу "і так багато говорять"
не знаю, дуже багато мої знайомих балакають російською у себе вдома, і у під'їзді російською.
коли ніхто "чужий" не бачить.
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15.06.2026 13:26 Відповісти
Як би там не було, тепер монгольська мова поза законом.😂
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15.06.2026 13:33 Відповісти
А закінчиться це все як свого часу в Криму - "референдум" і відторгнення частини Закарпаття в України! Гарантія 100%!!!
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15.06.2026 12:00 Відповісти
Невже Угорщина нападе?
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15.06.2026 12:25 Відповісти
А для чого нападати - вона просто пересуне свій кордон на частину території України де будуть на той момент проживати громадяни з угорськими паспортами Євросоюз варазить дуже глибоке занепокоєння а ми як вже було в Криму і на Донбасі не будемо до цього готові. Можете кинути в мене камінь якщо це не реальний сценарій.
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15.06.2026 12:34 Відповісти
Права має навіть обіссяний циган чи угорець набагато більше ніж свій українець, країна вмрій!
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15.06.2026 12:07 Відповісти
орбан від орбана недалеко падає
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15.06.2026 12:14 Відповісти
Домовлялись з обох сторін ті, кому на Україну срати з гірки
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15.06.2026 12:19 Відповісти
одні орбаноїди серед тієї піздоти зауральської.
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15.06.2026 12:19 Відповісти
Крім послати найух, сказати цій потворі нічого.
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15.06.2026 12:24 Відповісти
Зачпекали вони зі своїми сексуальними меншинствами! Війна в країні, а вони про своє...
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15.06.2026 12:28 Відповісти
те що Угорщина вимагає і це очевидно тягне за собою зміни до конституції України. Спочатку культурної а потім реальної автономії. Такий собі закарпатський Крим. Так от виникає багато питань:
- чи предоставили інші сусіди Угорщини подібні права цьому етносу на своїх територіях?
- як там з правами українців в Угорщині?
- чи не стирчать там московські вуха та хвіст?
Цей список можна продовжити бо до нашої влади теж багато питань
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15.06.2026 12:45 Відповісти
та можно щас им пообещать хоть золотые горы а потом в ЕС забыть про это)) Щас все эти и бумажки подписанные в нашем мире ничо не стоят как и "будапешский меморандум"))))
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15.06.2026 13:40 Відповісти
 
 