Україна має виконати умови щодо угорської меншини для вступу до ЄС, - міністерка закордонних справ Орбан

Угорщина попередила про можливе призупинення переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу у разі невиконання домовленостей стосовно прав угорської меншини на Закарпатті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан.

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Угорщина та Україна досягли домовленостей

За словами Орбан, після кількох тижнів переговорів Київ і Будапешт узгодили питання щодо прав закарпатських угорців у сферах освіти, державного управління, використання національної символіки та культури.

"Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна–ЄС щодо національних меншин", – заявила міністерка.

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Переговори можуть автоматично зупинятися

Угорська посадовиця пояснила, що домовленості стали частиною першого переговорного кластера щодо фундаментальних прав, демократії та верховенства права.

"До угоди також включено так званий спільний орієнтир, що означає: якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься", – наголосила Орбан.

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Будапешт більше не блокує старт переговорів

Водночас міністерка заявила, що Угорщина більше не виступає проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

За її словами, Будапешт підтримує стандартний процес розширення Євросоюзу, який базується на виконанні реформ та досягненні необхідних критеріїв.

Також угорська сторона заявила, що не підтримує жодних альтернативних форматів членства для України, наполягаючи на проходженні повної процедури вступу до Європейського Союзу.

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