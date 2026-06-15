РФ невипадково атакувала Україну в день переговорів з ЄС, - Кос
Масований удар РФ збігся з відкриттям першого переговорного кластера України з ЄС не випадково.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
"Час, обраний для нападу Росії, говорить сам за себе. У день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС, Москва знову демонструє, чого вона боїться найбільше. Демократичної України, що міцно вкоренилася в Європі", – наголосила вона.
Кос зазначила, що внаслідок удару РФ загинули рятувальники в Харкові, а також була пошкоджена Києво-Печерська лавра.
Що передувало?
Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.
Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.
- Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
- У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
- У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври - загорівся дах Успенського собору.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.
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