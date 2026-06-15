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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ Масований комбінований удар
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Нацкомісія України у справах ЮНЕСКО вимагає жорсткої реакції на удар РФ по Лаврі та музеях

Атака РФ на Київ: пожежа та руйнування в Києво-Печерській лаврі

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Реакція Нацкомісії на удар РФ

"Також рішуче засуджуємо атаки у Києві на Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", Національний палац мистецтв "Україна" та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого; на Будинок органної і камерної музики в Дніпрі та на Харківський художній музей", - йдеться у повідомленні.

У Нацкомісії обурені обстрілом Національної кіностудії імені Довженка, в результаті якого знищено найстарішу костюмну колекцію України.

Як зазначається, Росія вкотре демонструє повну зневагу до людського життя, міжнародного права та цінностей, які обʼєднують цивілізований світ.

Знищуючи українську культурну спадщину, агресор намагається стерти історичну памʼять і завдає удару по надбанню всього людства.

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Заклик до ЮНЕСКО та світової спільноти

"Закликаємо міжнародну спільноту припинити толерувати ці злочини, посилити політичний, економічний та правовий тиск на державу-агресора та вжити рішучих заходів для якнайшвидшого припинення російської агресії.

Вимагаємо жорсткої та чіткої реакції керівництва Секретаріату ЮНЕСКО, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чекаємо невідкладного візиту експертів ЮНЕСКО на атаковані об'єкти культурної спадщини для фіксації пошкоджень та надання об'єктивної та неупередженої оцінки наслідків чергового цинічного російського злочину.

Безкарність породжує нові злочини. Країна-терорист має нести відповідальність. Росія винна у жахливих злочинах проти культури і не повинна мати голос в ЮНЕСКО. Закликаємо всі країни працювати над недопущенням Росії до участі в ключових органах ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.

Читайте: РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки. ФОТО

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Читайте: Україна звернеться до ЮНЕСКО через удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Путін - у списку найгірших варварів в історії, - Сибіга

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Лавра (293) обстріл (34491) ЮНЕСКО (178)
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А сама крайня ступінь стурбованості оони це хіба не жорстка реакція?Тонька Гутеріш так жорстко реагує,що аж щоки трясуться.
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15.06.2026 11:22 Відповісти
кацапи вдруге руйнують лавру і її Успенський собор, вперше зруйнували в 1941 році.
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15.06.2026 11:25 Відповісти
Наприклад? Що може те ЮНЕСКО? Гучно перднути хіба що.
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15.06.2026 11:29 Відповісти
Ну ЮНЕСКО это организация суровая завтра разбомбит моЦкву к ******.
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15.06.2026 11:31 Відповісти
Нацкомісія так суворо засуджує що я чуть не обісрався.
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15.06.2026 11:41 Відповісти
Так, пора ввалити по кремлю
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15.06.2026 11:48 Відповісти
хто такий ЮНЕСКО?
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15.06.2026 11:52 Відповісти
Catsapu слуги стани і чорта. Це все, що є найгірше не землі. Але чому до цього часу президент і йому підконтрольні парламент та уряд не заборонили тут російську церкву? Чому найстаріші експонати не вивезені для збереження за кордон? Проsирається, як літак ''Мрія''?
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15.06.2026 11:58 Відповісти
"вимагає жорсткої реакції" - це як?
"Закликаємо міжнародну спільноту" - це кого? Що то воно таке "міжнародна спільнота"?
"вжити рішучих заходів" - що то за заходи? Хто їх вживає?

Люди отримують зарплатню за всі ці пустопорожні заклики. Таких пустопрожніх закликів можна генерувати у безмежній кількості. От тільки для чого?
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15.06.2026 12:48 Відповісти
 
 