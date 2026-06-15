Нацкомісія України у справах ЮНЕСКО вимагає жорсткої реакції на удар РФ по Лаврі та музеях

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Реакція Нацкомісії на удар РФ

"Також рішуче засуджуємо атаки у Києві на Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", Національний палац мистецтв "Україна" та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого; на Будинок органної і камерної музики в Дніпрі та на Харківський художній музей", - йдеться у повідомленні.

У Нацкомісії обурені обстрілом Національної кіностудії імені Довженка, в результаті якого знищено найстарішу костюмну колекцію України.

Як зазначається, Росія вкотре демонструє повну зневагу до людського життя, міжнародного права та цінностей, які обʼєднують цивілізований світ.

Знищуючи українську культурну спадщину, агресор намагається стерти історичну памʼять і завдає удару по надбанню всього людства.

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Заклик до ЮНЕСКО та світової спільноти

"Закликаємо міжнародну спільноту припинити толерувати ці злочини, посилити політичний, економічний та правовий тиск на державу-агресора та вжити рішучих заходів для якнайшвидшого припинення російської агресії.

Вимагаємо жорсткої та чіткої реакції керівництва Секретаріату ЮНЕСКО, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чекаємо невідкладного візиту експертів ЮНЕСКО на атаковані об'єкти культурної спадщини для фіксації пошкоджень та надання об'єктивної та неупередженої оцінки наслідків чергового цинічного російського злочину.

Безкарність породжує нові злочини. Країна-терорист має нести відповідальність. Росія винна у жахливих злочинах проти культури і не повинна мати голос в ЮНЕСКО. Закликаємо всі країни працювати над недопущенням Росії до участі в ключових органах ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.

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Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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