Уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в Лаврі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Уряд проведе засідання, на якому виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженої ударом РФ Києво-Печерської лаври.

Про це глава держави заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Зараз прем'єр-міністр проведе засідання Уряду, щоб виділити з резервного фонду, слава Богу, він у нас є, швидкі гроші, щоб максимально зареставрувати все.

Головне - зберегти те, що у нас є, а потім вже відновлювальні роботи", - пояснив президент.

Читайте: Атака РФ на Київ: кількість жертв зросла до 5

Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Дивіться: Зеленський прибув на місце удару по Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО