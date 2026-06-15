Уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в Лаврі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що Уряд проведе засідання, на якому виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженої ударом РФ Києво-Печерської лаври.
Про це глава держави заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зараз прем'єр-міністр проведе засідання Уряду, щоб виділити з резервного фонду, слава Богу, він у нас є, швидкі гроші, щоб максимально зареставрувати все.
Головне - зберегти те, що у нас є, а потім вже відновлювальні роботи", - пояснив президент.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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