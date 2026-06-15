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Новини Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в Лаврі, - Зеленський

Масований обстріл 15 червня Лавра і Київ

Президент Володимир Зеленський розповів, що Уряд проведе засідання, на якому виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженої ударом РФ Києво-Печерської лаври.

Про це глава держави заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зараз прем'єр-міністр проведе засідання Уряду, щоб виділити з резервного фонду, слава Богу, він у нас є, швидкі гроші, щоб максимально зареставрувати все. 

Головне - зберегти те, що у нас є, а потім вже відновлювальні роботи", - пояснив президент.

Читайте: Атака РФ на Київ: кількість жертв зросла до 5

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Дивіться: Зеленський прибув на місце удару по Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Київ (20877) Лавра (293) обстріл (34491)
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Топ коментарі
+6
Чому ці поботи "першочергові"? Пріоритет кадила над людиною?
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15.06.2026 10:57 Відповісти
+5
Держава доможе московським попам? Може на відновлення терміналу Нової пошти краще гроші виділити.
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15.06.2026 10:52 Відповісти
+4
Це вже зовсім *******. Москальським попам аж сьогодні...
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15.06.2026 10:53 Відповісти
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Держава доможе московським попам? Може на відновлення терміналу Нової пошти краще гроші виділити.
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15.06.2026 10:52 Відповісти
В першу чергу гроші потрібні нашим захисникам. А церкви хай відбудовує церква.
Молитвами, молитвами......
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15.06.2026 11:13 Відповісти
Це вже зовсім *******. Москальським попам аж сьогодні...
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15.06.2026 10:53 Відповісти
Це Маріанська западина. Там дна немає...
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15.06.2026 10:55 Відповісти
Чому ці поботи "першочергові"? Пріоритет кадила над людиною?
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15.06.2026 10:57 Відповісти
ЗЕбільна кончена мразь
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15.06.2026 11:10 Відповісти
Головне - зберегти те, що у нас є, а потім вже відновлювальні роботи", - пояснив президент. Чому ж Ти не зберігав те.що століттями було до вчорашнього дня в Україні .а сьогодні все горить рашистським вогнем...?
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15.06.2026 11:11 Відповісти
При умові, що кацапсінські попи підуть з лаври слідом за своїм кораблем!
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15.06.2026 11:12 Відповісти
Лавра відносить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, він знаходиться під її охороною, може виділять кошти на відновлення. А наші кошти краще витратити на військових, які на 0. Така моя думка
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15.06.2026 11:15 Відповісти
А може в першу чергу людям що залишилися без домівок? Не?
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15.06.2026 11:32 Відповісти
 
 