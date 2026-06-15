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Зеленський прибув на місце удару по Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув до Києво-Печерської лаври, яку сьогодні вночі атакували російські війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

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Подробиці

Також на місці атаки присутня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Також читайте: Зеленський про нічний масований удар: Росія показує світу свої наміри вести війну далі

Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Читайте: Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко

Автор: 

Київ (20877) Лавра (293) обстріл (34491)
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Топ коментарі
+17
Подивився на наслідки свого 7 річного пересиджування і бездіяльності!!
Кабміндічі з єрмаком і шиферами та суркісами, навіть не здивовані!!
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15.06.2026 10:21 Відповісти
+12
В Харьков лучше съезди ребят-мчсников похоронить. А КП-лавра давно известный оплот ФСБ и не факт, что всё там выжгли к данному моменту.
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15.06.2026 10:22 Відповісти
+12
2019 рік.
Володимир Зеленський:
- Що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.
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15.06.2026 10:25 Відповісти
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Подивився на наслідки свого 7 річного пересиджування і бездіяльності!!
Кабміндічі з єрмаком і шиферами та суркісами, навіть не здивовані!!
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15.06.2026 10:21 Відповісти
А що людина не так сказала про семирічне правління потужного?
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15.06.2026 10:51 Відповісти
Оооо, бачу цензор почав видаляти коменти проти кремлівських ботів?! Потуууужно
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15.06.2026 11:05 Відповісти
Отож! Бо в кожному пості цих ботів повинна проходити червоною лінією згадка про кабміндічей, єрмаків і потужного! Як не згадав, то пост не зарахують! І не важливо до якої теми його приліпити!
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15.06.2026 11:22 Відповісти
В Харьков лучше съезди ребят-мчсников похоронить. А КП-лавра давно известный оплот ФСБ и не факт, что всё там выжгли к данному моменту.
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15.06.2026 10:22 Відповісти
Свято-Успенський собор належить ПЦУ!
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15.06.2026 10:26 Відповісти
Та в курсе я, но "не факт, что всё там выжгли к данному моменту".
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15.06.2026 10:36 Відповісти
2019 рік.
Володимир Зеленський:
- Що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.
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15.06.2026 10:25 Відповісти
І шо ти хочеш з рашиським варваром перемовин ? якого ти цієї пори не можеш злочинцем терористом назвати ,що тобі тисячоліття історія ,для тебе культура це 95 квартал і весь його українофобський хлам.
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15.06.2026 10:33 Відповісти
Чому ніхто з журналістів не нагадав йому про ув'язнення громадянинки Козаченко на 5 років,яка критикувала його внутрішню політику по інтернету? Чекають,поки по них...
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15.06.2026 10:33 Відповісти
Злочинець завжди приходить на місце злочину.
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15.06.2026 10:34 Відповісти
А ***** не прийшло. Значить воно-не злочинець. А ракету чи шлюхед по Лаврі зелений злочинець запустив. Така логіка ?
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15.06.2026 10:44 Відповісти
Ішак звісно не запускав, він наводку кацапам дав , як і на НАБУ теж
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15.06.2026 10:46 Відповісти
Яку маячню ви несете. Лаврі декілька сотень років. ВАКС, по якому сьогодні прилетіло (а не НАБУ), теж багато років на тому місці стоїть. Кацапам треба наводку давати, вони не знають де ці об'єкти розташовані ?
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15.06.2026 11:02 Відповісти
Конче Заспа теж багато років на одному місці, скажи скільки раз туди прилітало?
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15.06.2026 11:13 Відповісти
А що є такого в конча-заспі/козині ? Якщо там рознесе чийсь маєток-ніхто з киян цього і не помітить. А той власник собі новий збудує. Який сенс ***** витрачати на таке дороговартісні ракети ?
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15.06.2026 11:23 Відповісти
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15.06.2026 11:27 Відповісти
По конча заспі і буковелі ні разу не прилітало, співпадіння? Я думаю ні, це схоже по оману все виконується
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15.06.2026 11:22 Відповісти
Читай вище про конча-заспу.
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15.06.2026 11:25 Відповісти
Гаазький злочинець ліліпутін не виїзний із за вироку Гаазького Суду...
А так да - він би із задоволенням приїхав до Києва що місцеві попи йому руку цілували.
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15.06.2026 11:11 Відповісти
До сраки ці всі зйомки на руїнах. Краще сьогодні ж дай наказ про закриття всіх КГБістських ''церков'' РПЦ а московських попів арештувати і видворити з країни. Бо сьогодні для цього найкращий привід
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15.06.2026 10:36 Відповісти
А якже, стефанчуки з моноШоблою з ВРУ, будуть тоді московитам своїми лобами битися??? Гундяєв їх тоді відлучить від кдбшної секти сраліна!
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15.06.2026 10:54 Відповісти
Лавра внесена до всесвітньої спадщини Юнеско. І це гарний привід (хоча і сумний) показати усьому світу хто насправді є сатаністами і хто винищує українську культуру та українську православність (тому що Лавра вже належить до Праволавної Української Церкви).
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15.06.2026 10:56 Відповісти
до чого тут 🤡 зеленській ? Він з самого початку війни був кремлівська консерва ...всі це бачили і розуміли ,вибрали свого ворога собі , сам народ України ...самі дали можливість себе знищювати , та грабувати мафією племенних слуг ... ...
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15.06.2026 10:38 Відповісти
А шанувальник філії НКВС-КДБ-ФСБ УПЦ МП, який за них собі сраку рве на андріївський прапоР, Усік, туди не завітав?
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15.06.2026 10:39 Відповісти
А шашлики будуть?
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15.06.2026 10:40 Відповісти
чорт постановочний приїхав на гастролі, цікаво буде так само як в бучі ржати над тілами загиблих
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15.06.2026 10:55 Відповісти
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15.06.2026 11:00 Відповісти
Зараз протермінований найвеличніший лідор Всесвіту, прижиттєво віднесений сраколизами із зеленого племені до чину святого, почне творити чудеса - зупинить пожежі, відновить храми, залікує рани.
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15.06.2026 11:05 Відповісти
А коли цей зелений термос таким віруючим став?
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15.06.2026 11:11 Відповісти
Веди Зеленский нас скорее в бой!!!
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15.06.2026 11:13 Відповісти
 
 