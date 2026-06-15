Зеленський прибув на місце удару по Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прибув до Києво-Печерської лаври, яку сьогодні вночі атакували російські війська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
Подробиці
Також на місці атаки присутня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Масована атака на Україну 15 червня
- Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
Топ коментарі
+17 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар15.06.2026 10:21 Відповісти Посилання
+12 Alexey Poltorak
показати весь коментар15.06.2026 10:22 Відповісти Посилання
+12 AbOriginal_UA
показати весь коментар15.06.2026 10:25 Відповісти Посилання
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Кабміндічі з єрмаком і шиферами та суркісами, навіть не здивовані!!
Володимир Зеленський:
- Що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.
А так да - він би із задоволенням приїхав до Києва що місцеві попи йому руку цілували.