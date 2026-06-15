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Новости Видео Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Зеленский прибыл на место удара по Киево-Печерской лавре. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Киево-Печерскую лавру, подвергшуюся сегодня ночью нападению со стороны российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Подробности

Также на месте атаки присутствует премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также: Зеленский о ночном массированном ударе: Россия показывает миру свои намерения продолжать войну

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Читайте: Удар по Киево-Печерской лавре - атака на украинское наследие, - Свириденко

Автор: 

Киев (26454) Лавра (414) обстрел (33139)
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Топ комментарии
+20
Подивився на наслідки свого 7 річного пересиджування і бездіяльності!!
Кабміндічі з єрмаком і шиферами та суркісами, навіть не здивовані!!
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15.06.2026 10:21 Ответить
+13
2019 рік.
Володимир Зеленський:
- Що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.
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15.06.2026 10:25 Ответить
+12
В Харьков лучше съезди ребят-мчсников похоронить. А КП-лавра давно известный оплот ФСБ и не факт, что всё там выжгли к данному моменту.
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15.06.2026 10:22 Ответить
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Подивився на наслідки свого 7 річного пересиджування і бездіяльності!!
Кабміндічі з єрмаком і шиферами та суркісами, навіть не здивовані!!
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15.06.2026 10:21 Ответить
А що людина не так сказала про семирічне правління потужного?
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15.06.2026 10:51 Ответить
Оооо, бачу цензор почав видаляти коменти проти кремлівських ботів?! Потуууужно
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15.06.2026 11:05 Ответить
Отож! Бо в кожному пості цих ботів повинна проходити червоною лінією згадка про кабміндічей, єрмаків і потужного! Як не згадав, то пост не зарахують! І не важливо до якої теми його приліпити!
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15.06.2026 11:22 Ответить
В Харьков лучше съезди ребят-мчсников похоронить. А КП-лавра давно известный оплот ФСБ и не факт, что всё там выжгли к данному моменту.
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15.06.2026 10:22 Ответить
Свято-Успенський собор належить ПЦУ!
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15.06.2026 10:26 Ответить
Та в курсе я, но "не факт, что всё там выжгли к данному моменту".
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15.06.2026 10:36 Ответить
2019 рік.
Володимир Зеленський:
- Що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.
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15.06.2026 10:25 Ответить
І шо ти хочеш з рашиським варваром перемовин ? якого ти цієї пори не можеш злочинцем терористом назвати ,що тобі тисячоліття історія ,для тебе культура це 95 квартал і весь його українофобський хлам.
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15.06.2026 10:33 Ответить
Чому ніхто з журналістів не нагадав йому про ув'язнення громадянинки Козаченко на 5 років,яка критикувала його внутрішню політику по інтернету? Чекають,поки по них...
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15.06.2026 10:33 Ответить
Злочинець завжди приходить на місце злочину.
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15.06.2026 10:34 Ответить
А ***** не прийшло. Значить воно-не злочинець. А ракету чи шлюхед по Лаврі зелений злочинець запустив. Така логіка ?
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15.06.2026 10:44 Ответить
Ішак звісно не запускав, він наводку кацапам дав , як і на НАБУ теж
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15.06.2026 10:46 Ответить
Яку маячню ви несете. Лаврі декілька сотень років. ВАКС, по якому сьогодні прилетіло (а не НАБУ), теж багато років на тому місці стоїть. Кацапам треба наводку давати, вони не знають де ці об'єкти розташовані ?
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15.06.2026 11:02 Ответить
Конче Заспа теж багато років на одному місці, скажи скільки раз туди прилітало?
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15.06.2026 11:13 Ответить
А що є такого в конча-заспі/козині ? Якщо там рознесе чийсь маєток-ніхто з киян цього і не помітить. А той власник собі новий збудує. Який сенс ***** витрачати на таке дороговартісні ракети ?
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15.06.2026 11:23 Ответить
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15.06.2026 11:27 Ответить
По конча заспі і буковелі ні разу не прилітало, співпадіння? Я думаю ні, це схоже по оману все виконується
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15.06.2026 11:22 Ответить
Читай вище про конча-заспу.
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15.06.2026 11:25 Ответить
Гаазький злочинець ліліпутін не виїзний із за вироку Гаазького Суду...
А так да - він би із задоволенням приїхав до Києва що місцеві попи йому руку цілували.
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15.06.2026 11:11 Ответить
До сраки ці всі зйомки на руїнах. Краще сьогодні ж дай наказ про закриття всіх КГБістських ''церков'' РПЦ а московських попів арештувати і видворити з країни. Бо сьогодні для цього найкращий привід
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15.06.2026 10:36 Ответить
А якже, стефанчуки з моноШоблою з ВРУ, будуть тоді московитам своїми лобами битися??? Гундяєв їх тоді відлучить від кдбшної секти сраліна!
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15.06.2026 10:54 Ответить
Лавра внесена до всесвітньої спадщини Юнеско. І це гарний привід (хоча і сумний) показати усьому світу хто насправді є сатаністами і хто винищує українську культуру та українську православність (тому що Лавра вже належить до Праволавної Української Церкви).
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15.06.2026 10:56 Ответить
до чого тут 🤡 зеленській ? Він з самого початку війни був кремлівська консерва ...всі це бачили і розуміли ,вибрали свого ворога собі , сам народ України ...самі дали можливість себе знищювати , та грабувати мафією племенних слуг ... ...
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15.06.2026 10:38 Ответить
А шанувальник філії НКВС-КДБ-ФСБ УПЦ МП, який за них собі сраку рве на андріївський прапоР, Усік, туди не завітав?
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15.06.2026 10:39 Ответить
А шашлики будуть?
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15.06.2026 10:40 Ответить
чорт постановочний приїхав на гастролі, цікаво буде так само як в бучі ржати над тілами загиблих
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15.06.2026 10:55 Ответить
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15.06.2026 11:00 Ответить
Зараз протермінований найвеличніший лідор Всесвіту, прижиттєво віднесений сраколизами із зеленого племені до чину святого, почне творити чудеса - зупинить пожежі, відновить храми, залікує рани.
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15.06.2026 11:05 Ответить
А коли цей зелений термос таким віруючим став?
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15.06.2026 11:11 Ответить
Веди Зеленский нас скорее в бой!!!
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15.06.2026 11:13 Ответить
Ну як жеянілоху оманському не попіариться? Це ж неможливо...
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15.06.2026 12:06 Ответить
 
 