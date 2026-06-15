Зеленский прибыл на место удара по Киево-Печерской лавре. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Киево-Печерскую лавру, подвергшуюся сегодня ночью нападению со стороны российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Также на месте атаки присутствует премьер-министр Юлия Свириденко.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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