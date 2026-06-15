Зеленский прибыл на место удара по Киево-Печерской лавре. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прибыл в Киево-Печерскую лавру, подвергшуюся сегодня ночью нападению со стороны российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Подробности
Также на месте атаки присутствует премьер-министр Юлия Свириденко.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
Топ комментарии
+20 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий15.06.2026 10:21 Ответить Ссылка
+13 AbOriginal_UA
показать весь комментарий15.06.2026 10:25 Ответить Ссылка
+12 Alexey Poltorak
показать весь комментарий15.06.2026 10:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кабміндічі з єрмаком і шиферами та суркісами, навіть не здивовані!!
Володимир Зеленський:
- Що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.
А так да - він би із задоволенням приїхав до Києва що місцеві попи йому руку цілували.