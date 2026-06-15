"Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко"

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що російський обстріл Києво-Печерської лаври є брутальним нападом на культурну та духовну спадщину України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем'єр-міністра у Х.

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"Зараз, коли росіяни продовжують обстрілювати Київ понад десятком балістичних ракет, Успенський собор Києво-Печерської лаври – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та безцінна культурна пам'ятка – був уражений і палає", – написала Свириденко.

Вона наголосила, що ця атака є брутальним нападом на український народ і спадщину.

"Це справжнє обличчя православних цінностей Росії", – додала прем'єр.

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.

У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

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