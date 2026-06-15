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Новини Обстріли Києва
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Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко

Київ: пожежі в Києво-Печерська лавра та "Мистецькому арсеналі" після ударів РФ

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що російський обстріл Києво-Печерської лаври є брутальним нападом на культурну та духовну спадщину України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем'єр-міністра у Х.

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"Зараз, коли росіяни продовжують обстрілювати Київ понад десятком балістичних ракет, Успенський собор Києво-Печерської лаври – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та безцінна культурна пам'ятка – був уражений і палає", – написала Свириденко.

Вона наголосила, що ця атака є брутальним нападом на український народ і спадщину.

"Це справжнє обличчя православних цінностей Росії", – додала прем'єр.

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

  • Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
  • У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
  • У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі: РФ вкотре продемонструвала своє варварство

Автор: 

Київ (20877) Лавра (293) Свириденко Юлія (943) Повітряні атаки на Київ (1015)
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Топ коментарі
+5
"Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко"

Тупа СтюардесаЄрмака ... вдала "атака на українську спадщину" сталася 21 квітня 2019 року за допомогою ідійотів-суїцидників73% !
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15.06.2026 10:07 Відповісти
+4
Головне населення. Індусам та Лавра і так не треба
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15.06.2026 10:00 Відповісти
+2
Не побачила різкої заяви духовенства Лаври і засудження росії . Чи попам некомільфо висловлюватися проти своїх.
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15.06.2026 10:07 Відповісти
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Головне населення. Індусам та Лавра і так не треба
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15.06.2026 10:00 Відповісти
Щось не чутно занепокоєння від боженьки)
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15.06.2026 10:06 Відповісти
Не побачила різкої заяви духовенства Лаври і засудження росії . Чи попам некомільфо висловлюватися проти своїх.
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15.06.2026 10:07 Відповісти
Попи скажуть-"всьо нє так адназначна"
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15.06.2026 10:33 Відповісти
"Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко"

Тупа СтюардесаЄрмака ... вдала "атака на українську спадщину" сталася 21 квітня 2019 року за допомогою ідійотів-суїцидників73% !
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15.06.2026 10:07 Відповісти
Дебіл, коли говорять про Святині України, то тебе, на дивані, ліпше помовчати. Зараз 2026 рік, і вже всі давно зрозуміли що не справдилися їх надії
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15.06.2026 10:36 Відповісти
А кто такі "дебіли" ? Я про них нічого не знаю ! Це мабуть тобі лікар сказав після твого візиту та за результатами твого голосування 21 квітня 2019 року ?
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15.06.2026 10:47 Відповісти
В мене даже у думках не було голосувати за людину, яка ні дня, крім клоунади, ніде не працювала, не служила і, швидше за все, освіту подарували за концерти
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15.06.2026 11:37 Відповісти
В цьому уся сатанинська суть рашизму: паскудити й нищити джерела духовності, життєдайності і цілющої благодаті.
Масований наліт на Київ цієї ночі і прицільний удар по тисячолітньому Успенському собору Києво-Печерської Лаври, у саме серце православ'я древньої Русі - показовий знак.
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15.06.2026 10:09 Відповісти
А за які кошти відбудовувати те що ворог кожен день руйнує ,може пора вже апетити суддів ,депутатів ,прокурорів та інших дармоїдів зменшити ?
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15.06.2026 10:16 Відповісти
До того как они по этому сараю ********** с христианством у кацапов все норм было? Каждый день гражданские и дети где-то гибнут от руки и дронов. А тут крыша сгорела. Прям антихрист. Без вариантов.
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15.06.2026 10:16 Відповісти
О, скрєпи пішли у хід - а те що країну роздовбують і люди кожного дня десятками або сотнями гинуть - то вже звична справа? Так? Виродки прибацані.
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15.06.2026 10:19 Відповісти
А до чого тут зелене шобло?до спадщини
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15.06.2026 10:24 Відповісти
Спадщина там українська, а от попи там московитські (ФСБ РФ)
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15.06.2026 10:42 Відповісти
По перше це признана всесвітня спадщина, а по друге, менше сидіти в інтернеті треба, а більше займатися справами України, а не тільки потужного, хоча може і навпаки з таким досвідом роботи може дійсно ліпше сидіти в інтернеті, більше користі Україні
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15.06.2026 10:42 Відповісти
 
 