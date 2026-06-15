Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що російський обстріл Києво-Печерської лаври є брутальним нападом на культурну та духовну спадщину України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем'єр-міністра у Х.
"Зараз, коли росіяни продовжують обстрілювати Київ понад десятком балістичних ракет, Успенський собор Києво-Печерської лаври – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та безцінна культурна пам'ятка – був уражений і палає", – написала Свириденко.
Вона наголосила, що ця атака є брутальним нападом на український народ і спадщину.
"Це справжнє обличчя православних цінностей Росії", – додала прем'єр.
Що передувало?
Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.
Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.
- Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
- У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
- У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.
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Тупа СтюардесаЄрмака ... вдала "атака на українську спадщину" сталася 21 квітня 2019 року за допомогою ідійотів-суїцидників73% !
Масований наліт на Київ цієї ночі і прицільний удар по тисячолітньому Успенському собору Києво-Печерської Лаври, у саме серце православ'я древньої Русі - показовий знак.