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Новини Обстріли Києва
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Цахкна відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі: РФ вкотре продемонструвала своє варварство

Маргус Цахкна про збиття літаків НАТО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив російський удар по Києво-Печерській лаврі, назвавши його проявом варварства та зневаги до світової спадщини ЮНЕСКО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

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"Росія любить представляти себе охоронцем християнської цивілізації. Здійснивши удар по Києво-Печерській лаврі, вона вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства", – наголосив Цахкна.

"Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один із найсвятіших монастирів християнського світу. Місце поклоніння, що існує вже майже тисячу років. Сьогодні воно горить через Росію", – додав глава МЗС Естонії.

Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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Київ (20877) Лавра (293) обстріл (34491) Цахкна Маргус (161)
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Може з цим варварством потрібно щось робити, світу прокинься !!!
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15.06.2026 09:50 Відповісти
Кацапські деграданти та падлюки вже кукурікають-"СБУ падажглі Лавру па пріказу зєлєнскага"
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15.06.2026 09:50 Відповісти
Тому потрібно показувати і розказувати всьому світу чому московських варварів потрібно знищувати а не вести з ними переговори і виконувати їхні забаганки. Тому що варвари не зупиняються ніколи, так як це їхній спосіб існування- це аксіома.
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15.06.2026 09:51 Відповісти
 
 