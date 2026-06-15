Цахкна відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі: РФ вкотре продемонструвала своє варварство

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив російський удар по Києво-Печерській лаврі, назвавши його проявом варварства та зневаги до світової спадщини ЮНЕСКО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

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"Росія любить представляти себе охоронцем християнської цивілізації. Здійснивши удар по Києво-Печерській лаврі, вона вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства", – наголосив Цахкна.

"Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один із найсвятіших монастирів християнського світу. Місце поклоніння, що існує вже майже тисячу років. Сьогодні воно горить через Росію", – додав глава МЗС Естонії.

Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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