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Цахкна відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі: РФ вкотре продемонструвала своє варварство
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив російський удар по Києво-Печерській лаврі, назвавши його проявом варварства та зневаги до світової спадщини ЮНЕСКО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.
"Росія любить представляти себе охоронцем християнської цивілізації. Здійснивши удар по Києво-Печерській лаврі, вона вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства", – наголосив Цахкна.
"Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один із найсвятіших монастирів християнського світу. Місце поклоніння, що існує вже майже тисячу років. Сьогодні воно горить через Росію", – додав глава МЗС Естонії.
Масована атака на Україну 15 червня
- Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
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Alex K #531926
показати весь коментар15.06.2026 09:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Gary Grant
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ALEX SUROVV #593022
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