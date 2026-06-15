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Києво-Печерську лавру зачинили для відвідувачів після удару РФ

Масований обстріл 15 червня Лавра і Київ

У зв'язку з масованою російською атакою в ніч на 15 червня, внаслідок якої Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" зазнав суттєвих пошкоджень, територію Києво-Печерської лаври тимчасово зачинено для відвідувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний заповідник Києво-Печерська лавра.

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Як зазначається, "шахед" влучив у вівтарну частину Успенського собору- в Стефанівський приділ. Пожежу ліквідовують рятувальники ДСНС. Окрім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Башту Іоанна Кушника - оборонну споруду XVII–XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

Також читайте: Пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають. З метою забезпечення безпеки людей і збереження пам'яток вхід на територію лаври для відвідувачів обмежено до завершення цих робіт.

Про дату відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Читайте: РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки. ФОТО

Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Читайте: Україна звернеться до ЮНЕСКО через удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Путін - у списку найгірших варварів в історії, - Сибіга

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Київ (20877) Лавра (293) обстріл (34491)
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Навпаки потрібно запросити відвідувачів з усього світу і показати хто такі московські людоїди, Московський Каганат, і хто таке РПЦ яке благословляє всіх тих тварюк
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15.06.2026 09:44 Відповісти
100% . а головне - запросити онуфрія та інших прислужників мпц Щоб зайшли і подивилися, що накоїли їхні духовні покровителі. А з Лаври їх вивести у кайданках та назавжди заборонити філіал московського сатанату в Україні.
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15.06.2026 10:36 Відповісти
Думаєш світу не насрати? Тобі багато діла було до війні наприклад в якомусь Сомалі ? От і іншим країнам так до нас.
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15.06.2026 10:37 Відповісти
Сомалі не християнська країна
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15.06.2026 11:38 Відповісти
Від рашистських попі захистіть лавру в першу чергу.
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15.06.2026 10:04 Відповісти
кацапи вдруге зруйнували Успенський собор, перший раз в 41 році під час ІІ Світової.
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15.06.2026 11:01 Відповісти
вульгарні й нахабні портрети московських сатаністів в соборі, з володимиром, пашкою мерседесом.., накликали біду собору.
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15.06.2026 11:05 Відповісти
 
 