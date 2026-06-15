Києво-Печерську лавру зачинили для відвідувачів після удару РФ
У зв'язку з масованою російською атакою в ніч на 15 червня, внаслідок якої Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" зазнав суттєвих пошкоджень, територію Києво-Печерської лаври тимчасово зачинено для відвідувачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний заповідник Києво-Печерська лавра.
Як зазначається, "шахед" влучив у вівтарну частину Успенського собору- в Стефанівський приділ. Пожежу ліквідовують рятувальники ДСНС. Окрім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Башту Іоанна Кушника - оборонну споруду XVII–XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.
Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають. З метою забезпечення безпеки людей і збереження пам'яток вхід на територію лаври для відвідувачів обмежено до завершення цих робіт.
Про дату відновлення роботи буде повідомлено додатково.
Масована атака на Україну 15 червня
- Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
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