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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей после удара РФ

Массированный обстрел 15 июня Лавры и Киева

В связи с массированной российской атакой в ночь на 15 июня, в результате которой Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" получил значительные повреждения, территория Киево-Печерской лавры временно закрыта для посетителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный заповедник Киево-Печерская лавра.

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Как отмечается, "шахед" попал в алтарную часть Успенского собора — в Стефановский придел. Пожар ликвидируют спасатели ГСЧС. Кроме того, в результате повторной попытки удара повреждена Башня Иоанна Кушника — оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней Лавры.

Читайте также: Пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве, — МВД. ФОТОрепортаж

В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются. В целях обеспечения безопасности людей и сохранения памятников вход на территорию лавры для посетителей ограничен до завершения этих работ.

О дате возобновления работы будет сообщено дополнительно.

Читайте: РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожарна крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также были повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин — в списке худших варваров в истории, — Сибига

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Киев (26454) Лавра (414) обстрел (33139)
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Навпаки потрібно запросити відвідувачів з усього світу і показати хто такі московські людоїди, Московський Каганат, і хто таке РПЦ яке благословляє всіх тих тварюк
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15.06.2026 09:44 Ответить
100% . а головне - запросити онуфрія та інших прислужників мпц Щоб зайшли і подивилися, що накоїли їхні духовні покровителі. А з Лаври їх вивести у кайданках та назавжди заборонити філіал московського сатанату в Україні.
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15.06.2026 10:36 Ответить
Думаєш світу не насрати? Тобі багато діла було до війні наприклад в якомусь Сомалі ? От і іншим країнам так до нас.
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15.06.2026 10:37 Ответить
Сомалі не християнська країна
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15.06.2026 11:38 Ответить
Від рашистських попі захистіть лавру в першу чергу.
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15.06.2026 10:04 Ответить
кацапи вдруге зруйнували Успенський собор, перший раз в 41 році під час ІІ Світової.
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15.06.2026 11:01 Ответить
вульгарні й нахабні портрети московських сатаністів в соборі, з володимиром, пашкою мерседесом.., накликали біду собору.
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15.06.2026 11:05 Ответить
 
 