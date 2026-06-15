Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей после удара РФ
В связи с массированной российской атакой в ночь на 15 июня, в результате которой Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" получил значительные повреждения, территория Киево-Печерской лавры временно закрыта для посетителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный заповедник Киево-Печерская лавра.
Как отмечается, "шахед" попал в алтарную часть Успенского собора — в Стефановский придел. Пожар ликвидируют спасатели ГСЧС. Кроме того, в результате повторной попытки удара повреждена Башня Иоанна Кушника — оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней Лавры.
В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются. В целях обеспечения безопасности людей и сохранения памятников вход на территорию лавры для посетителей ограничен до завершения этих работ.
О дате возобновления работы будет сообщено дополнительно.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожарна крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также были повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
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