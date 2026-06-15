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Цахкна отреагировал на удар РФ по Киево-Печерской лавре: РФ в очередной раз продемонстрировала свое варварство
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил российский удар по Киево-Печерской лавре, назвав его проявлением варварства и пренебрежения к всемирному наследию ЮНЕСКО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
"Россия любит представлять себя защитником христианской цивилизации. Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, она в очередной раз продемонстрировала свое варварство и пренебрежение к общему наследию человечества", — подчеркнул Цахкна.
"Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых святых монастырей христианского мира. Место поклонения, существующее уже почти тысячу лет. Сегодня оно горит из-за России", – добавил глава МИД Эстонии.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
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Alex K #531926
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Gary Grant
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ALEX SUROVV #593022
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