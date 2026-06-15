Цахкна отреагировал на удар РФ по Киево-Печерской лавре: РФ в очередной раз продемонстрировала свое варварство

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил российский удар по Киево-Печерской лавре, назвав его проявлением варварства и пренебрежения к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

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"Россия любит представлять себя защитником христианской цивилизации. Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, она в очередной раз продемонстрировала свое варварство и пренебрежение к общему наследию человечества", — подчеркнул Цахкна.

"Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых святых монастырей христианского мира. Место поклонения, существующее уже почти тысячу лет. Сегодня оно горит из-за России", – добавил глава МИД Эстонии.

Массированная атака на Украину 15 июня

Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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