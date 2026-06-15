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Новости Обстрелы Киева
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Цахкна отреагировал на удар РФ по Киево-Печерской лавре: РФ в очередной раз продемонстрировала свое варварство

Маргус Цахкна о сбивании самолетов НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил российский удар по Киево-Печерской лавре, назвав его проявлением варварства и пренебрежения к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

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"Россия любит представлять себя защитником христианской цивилизации. Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, она в очередной раз продемонстрировала свое варварство и пренебрежение к общему наследию человечества", — подчеркнул Цахкна.

"Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых святых монастырей христианского мира. Место поклонения, существующее уже почти тысячу лет. Сегодня оно горит из-за России", – добавил глава МИД Эстонии.

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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Може з цим варварством потрібно щось робити, світу прокинься !!!
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15.06.2026 09:50 Ответить
Кацапські деграданти та падлюки вже кукурікають-"СБУ падажглі Лавру па пріказу зєлєнскага"
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15.06.2026 09:50 Ответить
Тому потрібно показувати і розказувати всьому світу чому московських варварів потрібно знищувати а не вести з ними переговори і виконувати їхні забаганки. Тому що варвари не зупиняються ніколи, так як це їхній спосіб існування- це аксіома.
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15.06.2026 09:51 Ответить
 
 