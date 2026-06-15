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Новости Обстрелы Киева
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Удар по Киево-Печерской лавре - атака на украинское наследие, - Свириденко

Киев: пожары в Киево-Печерской лавре и "Мистецьком арсенале" после ударов РФ

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что российский обстрел Киево-Печерской лавры является грубым посягательством на культурное и духовное наследие Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра в Х.

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"Сейчас, когда россияне продолжают обстреливать Киев более чем десятком баллистических ракет, Успенский собор Киево-Печерской лавры – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и бесценный культурный памятник – был поражен и горит", – написала Свириденко.

Она подчеркнула, что эта атака является грубым нападением на украинский народ и наследие.

"Это истинное лицо православных ценностей России", – добавила премьер.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

  • Наибольшие разрушения понес Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
  • В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
  • В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна отреагировал на удар РФ по Киево-Печерской лавре: РФ в очередной раз продемонстрировала свое варварство

Автор: 

Киев (26454) Лавра (414) Свириденко Юлия (484) Воздушные атаки на Киев (958)
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Топ комментарии
+5
Головне населення. Індусам та Лавра і так не треба
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15.06.2026 10:00 Ответить
+5
"Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко"

Тупа СтюардесаЄрмака ... вдала "атака на українську спадщину" сталася 21 квітня 2019 року за допомогою ідійотів-суїцидників73% !
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15.06.2026 10:07 Ответить
+3
Не побачила різкої заяви духовенства Лаври і засудження росії . Чи попам некомільфо висловлюватися проти своїх.
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15.06.2026 10:07 Ответить
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Головне населення. Індусам та Лавра і так не треба
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15.06.2026 10:00 Ответить
Щось не чутно занепокоєння від боженьки)
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15.06.2026 10:06 Ответить
Не побачила різкої заяви духовенства Лаври і засудження росії . Чи попам некомільфо висловлюватися проти своїх.
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15.06.2026 10:07 Ответить
Попи скажуть-"всьо нє так адназначна"
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15.06.2026 10:33 Ответить
"Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко"

Тупа СтюардесаЄрмака ... вдала "атака на українську спадщину" сталася 21 квітня 2019 року за допомогою ідійотів-суїцидників73% !
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15.06.2026 10:07 Ответить
Дебіл, коли говорять про Святині України, то тебе, на дивані, ліпше помовчати. Зараз 2026 рік, і вже всі давно зрозуміли що не справдилися їх надії
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15.06.2026 10:36 Ответить
А кто такі "дебіли" ? Я про них нічого не знаю ! Це мабуть тобі лікар сказав після твого візиту та за результатами твого голосування 21 квітня 2019 року ?
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15.06.2026 10:47 Ответить
В мене даже у думках не було голосувати за людину, яка ні дня, крім клоунади, ніде не працювала, не служила і, швидше за все, освіту подарували за концерти
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15.06.2026 11:37 Ответить
То чого пан саме мене називає "дебілом" , а не виборців КЛОВАНА ! Якось це дивно ... дуже м'яко кажучи. Може пан вже окошерився за 7 років і плюється та ображає антикошерників ??
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15.06.2026 11:43 Ответить
В цьому уся сатанинська суть рашизму: паскудити й нищити джерела духовності, життєдайності і цілющої благодаті.
Масований наліт на Київ цієї ночі і прицільний удар по тисячолітньому Успенському собору Києво-Печерської Лаври, у саме серце православ'я древньої Русі - показовий знак.
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15.06.2026 10:09 Ответить
А за які кошти відбудовувати те що ворог кожен день руйнує ,може пора вже апетити суддів ,депутатів ,прокурорів та інших дармоїдів зменшити ?
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15.06.2026 10:16 Ответить
До того как они по этому сараю ********** с христианством у кацапов все норм было? Каждый день гражданские и дети где-то гибнут от руки и дронов. А тут крыша сгорела. Прям антихрист. Без вариантов.
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15.06.2026 10:16 Ответить
О, скрєпи пішли у хід - а те що країну роздовбують і люди кожного дня десятками або сотнями гинуть - то вже звична справа? Так? Виродки прибацані.
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15.06.2026 10:19 Ответить
А до чого тут зелене шобло?до спадщини
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15.06.2026 10:24 Ответить
Спадщина там українська, а от попи там московитські (ФСБ РФ)
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15.06.2026 10:42 Ответить
По перше це признана всесвітня спадщина, а по друге, менше сидіти в інтернеті треба, а більше займатися справами України, а не тільки потужного, хоча може і навпаки з таким досвідом роботи може дійсно ліпше сидіти в інтернеті, більше користі Україні
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15.06.2026 10:42 Ответить
 
 