Удар по Киево-Печерской лавре - атака на украинское наследие, - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что российский обстрел Киево-Печерской лавры является грубым посягательством на культурное и духовное наследие Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра в Х.
"Сейчас, когда россияне продолжают обстреливать Киев более чем десятком баллистических ракет, Успенский собор Киево-Печерской лавры – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и бесценный культурный памятник – был поражен и горит", – написала Свириденко.
Она подчеркнула, что эта атака является грубым нападением на украинский народ и наследие.
"Это истинное лицо православных ценностей России", – добавила премьер.
Что предшествовало?
Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.
Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.
- Наибольшие разрушения понес Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
- В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
- В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.
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