Удар по Киево-Печерской лавре - атака на украинское наследие, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что российский обстрел Киево-Печерской лавры является грубым посягательством на культурное и духовное наследие Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра в Х.

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"Сейчас, когда россияне продолжают обстреливать Киев более чем десятком баллистических ракет, Успенский собор Киево-Печерской лавры – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и бесценный культурный памятник – был поражен и горит", – написала Свириденко.

Она подчеркнула, что эта атака является грубым нападением на украинский народ и наследие.

"Это истинное лицо православных ценностей России", – добавила премьер.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

Наибольшие разрушения понес Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.

В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.

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