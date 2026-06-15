Правительство выделит средства из резервного фонда на первоочередные работы в Лавре, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство проведет заседание, на котором выделит средства из резервного фонда на восстановление Киево-Печерской лавры, поврежденной в результате удара со стороны РФ.

Об этом глава государства заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас премьер-министр проведет заседание правительства, чтобы выделить из резервного фонда, слава Богу, он у нас есть, быстрые деньги, чтобы максимально восстановить все.

Главное — сохранить то, что у нас есть, а потом уже восстановительные работы", - пояснил президент.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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