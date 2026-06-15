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Новости Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Правительство выделит средства из резервного фонда на первоочередные работы в Лавре, - Зеленский

Массированный обстрел 15 июня Лавры и Киева

Президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство проведет заседание, на котором выделит средства из резервного фонда на восстановление Киево-Печерской лавры, поврежденной в результате удара со стороны РФ.

Об этом глава государства заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сейчас премьер-министр проведет заседание правительства, чтобы выделить из резервного фонда, слава Богу, он у нас есть, быстрые деньги, чтобы максимально восстановить все. 

Главное — сохранить то, что у нас есть, а потом уже восстановительные работы", - пояснил президент.

Читайте: Атака РФ на Киев: число жертв возросло до 5

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Смотрите: Зеленский прибыл на место удара по Киево-Печерской лавре. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26454) Лавра (414) обстрел (33139)
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Топ комментарии
+6
Чому ці поботи "першочергові"? Пріоритет кадила над людиною?
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15.06.2026 10:57 Ответить
+5
Держава доможе московським попам? Може на відновлення терміналу Нової пошти краще гроші виділити.
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15.06.2026 10:52 Ответить
+4
Це вже зовсім *******. Москальським попам аж сьогодні...
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15.06.2026 10:53 Ответить
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Держава доможе московським попам? Може на відновлення терміналу Нової пошти краще гроші виділити.
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15.06.2026 10:52 Ответить
В першу чергу гроші потрібні нашим захисникам. А церкви хай відбудовує церква.
Молитвами, молитвами......
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15.06.2026 11:13 Ответить
Це вже зовсім *******. Москальським попам аж сьогодні...
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15.06.2026 10:53 Ответить
Це Маріанська западина. Там дна немає...
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15.06.2026 10:55 Ответить
Чому ці поботи "першочергові"? Пріоритет кадила над людиною?
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15.06.2026 10:57 Ответить
ЗЕбільна кончена мразь
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15.06.2026 11:10 Ответить
Головне - зберегти те, що у нас є, а потім вже відновлювальні роботи", - пояснив президент. Чому ж Ти не зберігав те.що століттями було до вчорашнього дня в Україні .а сьогодні все горить рашистським вогнем...?
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15.06.2026 11:11 Ответить
При умові, що кацапсінські попи підуть з лаври слідом за своїм кораблем!
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15.06.2026 11:12 Ответить
Лавра відносить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, він знаходиться під її охороною, може виділять кошти на відновлення. А наші кошти краще витратити на військових, які на 0. Така моя думка
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15.06.2026 11:15 Ответить
А може в першу чергу людям що залишилися без домівок? Не?
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15.06.2026 11:32 Ответить
першочергові роботи в Лаврі. Ещё першочргові роботи это дороги, мосты, скверы и лавки. А люди то ресурс, смогут и под кустами жить и туалет себе выкопать.
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15.06.2026 12:02 Ответить
 
 