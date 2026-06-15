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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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Нацкомиссия Украины по делам ЮНЕСКО требует жесткой реакции на удар РФ по Лавре и музеям

Атака РФ на Киев: пожар и разрушения в Киево-Печерской лавре

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной удар со стороны России, в результате которого повреждена территория Киево-Печерской Лавры - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

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Реакция Нацкомиссии на удар РФ

"Также решительно осуждаем атаки в Киеве на Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал", Национальный дворец искусств "Украина" и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого; на Дом органной и камерной музыки в Днепре и на Харьковский художественный музей", - говорится в сообщении.

В Нацкомиссии возмущены обстрелом Национальной киностудии имени Довженко, в результате которого уничтожена старейшая костюмная коллекция Украины.

Как отмечается, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни, международному праву и ценностям, которые объединяют цивилизованный мир.

Уничтожая украинское культурное наследие, агрессор пытается стереть историческую память и наносит удар по достоянию всего человечества.

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Призыв к ЮНЕСКО и мировому сообществу

"Призываем международное сообщество прекратить терпеть эти преступления, усилить политическое, экономическое и правовое давление на государство-агрессора и принять решительные меры для скорейшего прекращения российской агрессии.

Требуем жесткой и четкой реакции руководства Секретариата ЮНЕСКО, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидаем неотложного визита экспертов ЮНЕСКО на подвергшиеся нападению объекты культурного наследия для фиксации повреждений и предоставления объективной и беспристрастной оценки последствий очередного циничного российского преступления.

Безнаказанность порождает новые преступления. Страна-террорист должна нести ответственность. Россия виновна в ужасных преступлениях против культуры и не должна иметь голоса в ЮНЕСКО. Призываем все страны работать над недопущением России к участию в ключевых органах ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, - Сибига

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Лавра (414) обстрел (33139) ЮНЕСКО (226)
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А сама крайня ступінь стурбованості оони це хіба не жорстка реакція?Тонька Гутеріш так жорстко реагує,що аж щоки трясуться.
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15.06.2026 11:22 Ответить
кацапи вдруге руйнують лавру і її Успенський собор, вперше зруйнували в 1941 році.
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15.06.2026 11:25 Ответить
Наприклад? Що може те ЮНЕСКО? Гучно перднути хіба що.
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15.06.2026 11:29 Ответить
Ну ЮНЕСКО это организация суровая завтра разбомбит моЦкву к ******.
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15.06.2026 11:31 Ответить
Нацкомісія так суворо засуджує що я чуть не обісрався.
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15.06.2026 11:41 Ответить
Так, пора ввалити по кремлю
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15.06.2026 11:48 Ответить
хто такий ЮНЕСКО?
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15.06.2026 11:52 Ответить
Catsapu слуги стани і чорта. Це все, що є найгірше не землі. Але чому до цього часу президент і йому підконтрольні парламент та уряд не заборонили тут російську церкву? Чому найстаріші експонати не вивезені для збереження за кордон? Проsирається, як літак ''Мрія''?
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15.06.2026 11:58 Ответить
 
 