Нацкомиссия Украины по делам ЮНЕСКО требует жесткой реакции на удар РФ по Лавре и музеям

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной удар со стороны России, в результате которого повреждена территория Киево-Печерской Лавры - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Нацкомиссии на удар РФ

"Также решительно осуждаем атаки в Киеве на Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал", Национальный дворец искусств "Украина" и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого; на Дом органной и камерной музыки в Днепре и на Харьковский художественный музей", - говорится в сообщении.

В Нацкомиссии возмущены обстрелом Национальной киностудии имени Довженко, в результате которого уничтожена старейшая костюмная коллекция Украины.

Как отмечается, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни, международному праву и ценностям, которые объединяют цивилизованный мир.

Уничтожая украинское культурное наследие, агрессор пытается стереть историческую память и наносит удар по достоянию всего человечества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство выделит средства из резервного фонда на первоочередные работы в Лавре, - Зеленский

Призыв к ЮНЕСКО и мировому сообществу

"Призываем международное сообщество прекратить терпеть эти преступления, усилить политическое, экономическое и правовое давление на государство-агрессора и принять решительные меры для скорейшего прекращения российской агрессии.

Требуем жесткой и четкой реакции руководства Секретариата ЮНЕСКО, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидаем неотложного визита экспертов ЮНЕСКО на подвергшиеся нападению объекты культурного наследия для фиксации повреждений и предоставления объективной и беспристрастной оценки последствий очередного циничного российского преступления.

Безнаказанность порождает новые преступления. Страна-террорист должна нести ответственность. Россия виновна в ужасных преступлениях против культуры и не должна иметь голоса в ЮНЕСКО. Призываем все страны работать над недопущением России к участию в ключевых органах ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Читайте: РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, - Сибига