РФ неслучайно атаковала Украину в день переговоров с ЕС, - Кос

Массированный удар РФ совпал с открытием первого переговорного кластера между Украиной и ЕС не случайно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

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"Время, выбранное для нападения России, говорит само за себя. В день, когда Украина открывает первый переговорный кластер с ЕС, Москва вновь демонстрирует, чего она боится больше всего. Демократической Украины, прочно укоренившейся в Европе", – подчеркнула она.

Кос отметила, что в результате удара РФ погибли спасатели в Харькове, а также была повреждена Киево-Печерская лавра.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

Наибольшие разрушения понес Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.

В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.

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