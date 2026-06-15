РФ неслучайно атаковала Украину в день переговоров с ЕС, - Кос
Массированный удар РФ совпал с открытием первого переговорного кластера между Украиной и ЕС не случайно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Время, выбранное для нападения России, говорит само за себя. В день, когда Украина открывает первый переговорный кластер с ЕС, Москва вновь демонстрирует, чего она боится больше всего. Демократической Украины, прочно укоренившейся в Европе", – подчеркнула она.
Кос отметила, что в результате удара РФ погибли спасатели в Харькове, а также была повреждена Киево-Печерская лавра.
Что предшествовало?
Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.
Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.
- Наибольшие разрушения понес Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
- В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
- В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.
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що вона орда,
а не Русь..