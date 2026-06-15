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Новости Массированный комбинированный удар
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РФ неслучайно атаковала Украину в день переговоров с ЕС, - Кос

Кос: Россия атаковала Украину в день начала переговоров с ЕС, потому что боится ее европейского выбора

Массированный удар РФ совпал с открытием первого переговорного кластера между Украиной и ЕС не случайно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

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"Время, выбранное для нападения России, говорит само за себя. В день, когда Украина открывает первый переговорный кластер с ЕС, Москва вновь демонстрирует, чего она боится больше всего. Демократической Украины, прочно укоренившейся в Европе", – подчеркнула она.

Кос отметила, что в результате удара РФ погибли спасатели в Харькове, а также была повреждена Киево-Печерская лавра.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

  • Наибольшие разрушения понес Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
  • В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
  • В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацкомиссия Украины по делам ЮНЕСКО требует жесткой реакции на удар РФ по Лавре и музеям

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обстрел (33139) Украина (44458) Кос Марта (59)
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Що вона меле... Боже, з такими йолопами невідомо що від нас залишиться
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15.06.2026 11:24 Ответить
Масований удар РФ міг також збігтися,як "поздоровлення" "трамбона" з "днюхой"
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15.06.2026 11:26 Ответить
зеленський панічно боїться вступу України в Європу і тому попросив путлєра щоб він атакував Україну якраз в день Європи .
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15.06.2026 11:32 Ответить
московська орда знову доказує,
що вона орда,
а не Русь..
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15.06.2026 11:34 Ответить
 
 