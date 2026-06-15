Украина должна выполнить условия в отношении венгерского меньшинства для вступления в ЕС, - министр иностранных дел Орбан

Венгрия предупредила о возможной приостановке переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в случае невыполнения договоренностей относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан.

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Венгрия и Украина достигли договоренностей

По словам Орбан, после нескольких недель переговоров Киев и Будапешт согласовали вопросы о правах закарпатских венгров в сферах образования, государственного управления, использования национальной символики и культуры.

"Большим достижением прошлой недели стало то, что эта договоренность была включена в План действий Украина–ЕС по национальным меньшинствам", – заявила министр.

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Переговоры могут автоматически приостанавливаться

Венгерская чиновница пояснила, что договоренности стали частью первого переговорного кластера по фундаментальным правам, демократии и верховенству права.

"В соглашение также включен так называемый совместный ориентир, что означает: если Украина не будет выполнять эту договоренность или будет выполнять ее не в полном объеме, процесс вступления в рамках этого кластера автоматически остановится", – подчеркнула Орбан.

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Будапешт больше не блокирует начало переговоров

В то же время министр заявила, что Венгрия больше не выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По ее словам, Будапешт поддерживает стандартный процесс расширения Евросоюза, который основан на выполнении реформ и достижении необходимых критериев.

Также венгерская сторона заявила, что не поддерживает никаких альтернативных форматов членства для Украины, настаивая на прохождении полной процедуры вступления в Европейский Союз.

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