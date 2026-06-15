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Новости Вступление Украины в ЕС
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Украина должна выполнить условия в отношении венгерского меньшинства для вступления в ЕС, - министр иностранных дел Орбан

Венгрия предупредила о последствиях для Украины в случае невыполнения договоренностей о меньшинствах

Венгрия предупредила о возможной приостановке переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в случае невыполнения договоренностей относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан.

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Венгрия и Украина достигли договоренностей

По словам Орбан, после нескольких недель переговоров Киев и Будапешт согласовали вопросы о правах закарпатских венгров в сферах образования, государственного управления, использования национальной символики и культуры.

"Большим достижением прошлой недели стало то, что эта договоренность была включена в План действий Украина–ЕС по национальным меньшинствам", – заявила министр.

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Переговоры могут автоматически приостанавливаться

Венгерская чиновница пояснила, что договоренности стали частью первого переговорного кластера по фундаментальным правам, демократии и верховенству права.

"В соглашение также включен так называемый совместный ориентир, что означает: если Украина не будет выполнять эту договоренность или будет выполнять ее не в полном объеме, процесс вступления в рамках этого кластера автоматически остановится", – подчеркнула Орбан.

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Будапешт больше не блокирует начало переговоров

В то же время министр заявила, что Венгрия больше не выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По ее словам, Будапешт поддерживает стандартный процесс расширения Евросоюза, который основан на выполнении реформ и достижении необходимых критериев.

Также венгерская сторона заявила, что не поддерживает никаких альтернативных форматов членства для Украины, настаивая на прохождении полной процедуры вступления в Европейский Союз.

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Автор: 

Венгрия (2627) евроинтеграция (2088) Украина (44458) нацменьшинства (244)
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Топ комментарии
+6
навіщо блокувати вступ "меншини" угрів до ЄС..?
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15.06.2026 11:41 Ответить
+5
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХ

- в Україні добре всі КРІМ українців
- Україна для ВСІХ (включаючи індусів бангладеш і тд) крім українців
- права мають ВСІ крім українців(у нас лише обовязки померти)

а до кого йти нам? де наша держава яка попросить за нас?
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15.06.2026 11:39 Ответить
+5
А шо, хтось чи щось заважае ГРОМАДЯНАМ України, угорського походження, жити згідно Конституції та інших законів України?
Хоче жити по іншому то нехай відмовляєтся від громадянства Україн зі всіма наслідками.
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15.06.2026 11:43 Ответить
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АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХ

- в Україні добре всі КРІМ українців
- Україна для ВСІХ (включаючи індусів бангладеш і тд) крім українців
- права мають ВСІ крім українців(у нас лише обовязки померти)

а до кого йти нам? де наша держава яка попросить за нас?
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15.06.2026 11:39 Ответить
Не перегинай. Намає такого. Тому і вимагають угорці привілеїв для Берегова
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15.06.2026 11:46 Ответить
Дійсно, якщо у всіх більше прав, ніж у українців, то чого вимагають угорці? Все ж є.
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15.06.2026 12:02 Ответить
Коли команди дає Фон дер Ляєн, Зеленський вміє прогинатися спіралкою, як жінка-змія в цирку.
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15.06.2026 11:41 Ответить
навіщо блокувати вступ "меншини" угрів до ЄС..?
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15.06.2026 11:41 Ответить
"Меншина угорців", яка проживає в Україні - просто "розмінна монета" для шантажу угорською владою, України... Коли вона перестане буть "потрібною" - про неї, просто забудуть...
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15.06.2026 12:02 Ответить
бідні мадяри на закарпатті! так страждають! та більбшість мадярів здристнули ще на початку війни!
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15.06.2026 11:42 Ответить
Вони, мабуть, думають, що їхня шантажистська натура ніколи на них же не окошиться. А історія - жіночка примхлива…
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15.06.2026 11:43 Ответить
А шо, хтось чи щось заважае ГРОМАДЯНАМ України, угорського походження, жити згідно Конституції та інших законів України?
Хоче жити по іншому то нехай відмовляєтся від громадянства Україн зі всіма наслідками.
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15.06.2026 11:43 Ответить
Та вже задрали ці шантажисти! Шо буде з їхніми меншинами та пам'яттю загиблих на Волині 80 років тому, якщо прийде кацапстан???
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15.06.2026 11:43 Ответить
Потрібно вже зараз виконати їх вимоги.
Але вони проти пришвидшеного вступу України в ЄС.
Потрібно синхронізувати виконання їх вимог з вступом України в ЄС, закріпивши це в якомусь законі.
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15.06.2026 11:44 Ответить
влада Угорщини робить все для того, щоб закарпатські угорці ніколи не були повноцінними громадянами ЄС.
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15.06.2026 11:45 Ответить
Цей дощ надовго - якшо угорці відстануть - то поляки насядуть
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15.06.2026 11:46 Ответить
Всі вже змирилися, а як героїчно боролися з Орбаном. Кожен диванний боєць показував дулю.
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15.06.2026 11:49 Ответить
УМНР ))
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15.06.2026 11:46 Ответить
Навкруги шакали та гієни.
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15.06.2026 11:48 Ответить
Хай угорська меншина їде до Угорщини,якщо такі справи
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15.06.2026 11:52 Ответить
Он Швейцарія нікуди не вступає ні в НАТО, ні в ЄС і вся в шоколаді
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15.06.2026 11:52 Ответить
Багата угорська земля уй#бками!
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15.06.2026 11:54 Ответить
Я не розумію, чому до 2019 року угорці не ставили таких питань Україні, підтримали нашу асоціацію і безаіз з ЄС? Можливо хтось в міністерстві закордонних справ і той, що тримають булаву - нуль в міжнародній політиці?
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15.06.2026 11:54 Ответить
І з Польщею теж не було таких срачів. То з 19 року не просто нуль, а наполеглива праця на ворога.
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15.06.2026 11:59 Ответить
В мене питання до кварталу95 - коли вже в Україні будуть виконуватись права українців, які закріплені в Конституції?
Бо такій владі вже не довго сидіти в Києві. І в бункерах не сховаєтесь.
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15.06.2026 11:55 Ответить
Потрібно перш за все подивитись Закони ЄС щодо меншин, як ці закони діють в інших країнах ЄС, і виконати тільки в межах їхніх законів, раз ми вже йдемо до ЄС. А якщо і тоді мадяри будуть комизитись, то культурно їх послати.
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15.06.2026 11:56 Ответить
Не нада. Тоді швидше за все у угорців з'явиться свій парламент. В Ужгороді.
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15.06.2026 12:05 Ответить
Зеленський днями виключив кацапський з європейських законів. Ось це правильний напрямок.
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15.06.2026 12:09 Ответить
А закінчиться це все як свого часу в Криму - "референдум" і відторгнення частини Закарпаття в України! Гарантія 100%!!!
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15.06.2026 12:00 Ответить
Права має навіть обіссяний циган чи угорець набагато більше ніж свій українець, країна вмрій!
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15.06.2026 12:07 Ответить
 
 