Украина должна выполнить условия в отношении венгерского меньшинства для вступления в ЕС, - министр иностранных дел Орбан
Венгрия предупредила о возможной приостановке переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в случае невыполнения договоренностей относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан.
Венгрия и Украина достигли договоренностей
По словам Орбан, после нескольких недель переговоров Киев и Будапешт согласовали вопросы о правах закарпатских венгров в сферах образования, государственного управления, использования национальной символики и культуры.
"Большим достижением прошлой недели стало то, что эта договоренность была включена в План действий Украина–ЕС по национальным меньшинствам", – заявила министр.
Переговоры могут автоматически приостанавливаться
Венгерская чиновница пояснила, что договоренности стали частью первого переговорного кластера по фундаментальным правам, демократии и верховенству права.
"В соглашение также включен так называемый совместный ориентир, что означает: если Украина не будет выполнять эту договоренность или будет выполнять ее не в полном объеме, процесс вступления в рамках этого кластера автоматически остановится", – подчеркнула Орбан.
Будапешт больше не блокирует начало переговоров
В то же время министр заявила, что Венгрия больше не выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
По ее словам, Будапешт поддерживает стандартный процесс расширения Евросоюза, который основан на выполнении реформ и достижении необходимых критериев.
Также венгерская сторона заявила, что не поддерживает никаких альтернативных форматов членства для Украины, настаивая на прохождении полной процедуры вступления в Европейский Союз.
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- в Україні добре всі КРІМ українців
- Україна для ВСІХ (включаючи індусів бангладеш і тд) крім українців
- права мають ВСІ крім українців(у нас лише обовязки померти)
а до кого йти нам? де наша держава яка попросить за нас?
Хоче жити по іншому то нехай відмовляєтся від громадянства Україн зі всіма наслідками.
Але вони проти пришвидшеного вступу України в ЄС.
Потрібно синхронізувати виконання їх вимог з вступом України в ЄС, закріпивши це в якомусь законі.
Бо такій владі вже не довго сидіти в Києві. І в бункерах не сховаєтесь.