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Новини Вступ України до ЄС
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Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

Качка заявив про швидке відкриття всіх етапів переговорів з ЄС

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у липні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві перед початком Міжурядової конференції в Люксембурзі, пише Інтерфакс-Україна.

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Швидкий старт переговорного процесу з ЄС

Качка зазначив, що після відкриття першого кластеру "Основи" переговорний процес переходить у практичну фазу. За його словами, Європейський Союз має одразу розпочати роботу над іншими п’ятьма кластерами, які вже готові до відкриття.

Він підкреслив, що процес опрацювання може зайняти від кількох днів до кількох тижнів, після чого всі кластери можуть бути відкриті вже в липні.

Також читайте: У ЄС незадоволені виконанням реформ в Україні, - The Guardian

Реформи та ціль повного членства

Тарас Качка заявив, що Україна здатна завершити всі необхідні реформи протягом двох–трьох років, як це відбувалося в інших країнах.

Він також наголосив, що темпи реформ можуть бути навіть швидшими через поточні геополітичні умови.

"Ми готові завершити всі реформи навіть раніше, тому що цього від нас вимагають геополітичні обставини, тому що нам потрібно вступити в Європейський Союз якомога раніше", – заявив Тарас Качка.

Окремо він підкреслив, що Україна прагне відкрити всі переговорні кластери та отримати підтримку всіх 27 держав-членів ЄС для подальшого руху до повноправного членства. 

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вступ (56) Євросоюз (15239) Качка Тарас (171)
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Топ коментарі
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...кря!
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15.06.2026 20:12 Відповісти
+2
Качка, а якщо не відкриють?
Можна дзьоба дротом перев'язати?
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15.06.2026 20:10 Відповісти
+2
В країні війна, а вгодована пика чиновника в екран не влазить...
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15.06.2026 20:16 Відповісти
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Так кластер чи вікно можливостей? Бо пенсіонерки під під'їздом вже заплутались.
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15.06.2026 20:08 Відповісти
імітація надпотужної діяльності з приємними моментами державного халявного туризму,жратви та випивки.....питання а де передуючі 1565 підписані договори??
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15.06.2026 20:26 Відповісти
Качка, а якщо не відкриють?
Можна дзьоба дротом перев'язати?
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15.06.2026 20:10 Відповісти
судячі по фото не того кнура качкою назвали....
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15.06.2026 20:27 Відповісти
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15.06.2026 20:29 Відповісти
...кря!
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15.06.2026 20:12 Відповісти
воно ще й сорося на ставці..
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15.06.2026 20:28 Відповісти
В країні війна, а вгодована пика чиновника в екран не влазить...
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15.06.2026 20:16 Відповісти
це він з голоду пухне бідний
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15.06.2026 20:17 Відповісти
Та міг би вже зробити примітивну ліпосакцію на шиї...
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15.06.2026 20:22 Відповісти
то все через відкриття чергових лохокластерів,дуже колорійні....
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15.06.2026 20:30 Відповісти
Ага, щасс... У ЄС незадоволені виконанням реформ в Україні, - The Guardian Джерело: https://censor.net/ua/n4008497
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15.06.2026 20:20 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/political/1176702.html В день, коли в Люксембурзі Європа відкриває перший переговорний кластер про вступ України до Європейського Союзу - напередодні вночі росія завдала одного з наймасованіших ударів по Україні, зазначає народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15828 Петро Порошенко, https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15828 і продовжує:
"путін демонструє Європі, що він воює проти європейського вибору України, проти європейських цінностей, проти самої європейської цивілізації - її культури, її історії, її віри.
Тим важливіше, що сьогодні Європа дала свою відповідь і ухвалила довгоочікуване історичне рішенням про відкриття першого переговорного кластера «Основи» на шляху до членства України в Європейському Союзі.
За ним стоять десятки реформ, величезна робота дипломатів, парламенту, уряду, громадянського суспільства та наших європейських партнерів. За цим рішенням так само стоять учасники Революції Гідності. Так само стоять і Збройні Сили України, які зберегли державу. Ми будуємо на фундаменті, який був створений багаторічною працею всієї держави.
Це початок нового етапу нашої європейської інтеграції. Ми знаємо, що потрібно робити, і знаємо критерії та стандарти, яких маємо досягти. Не для Брюсселя, а насамперед для себе - заради кращої якості життя громадян, розвитку українського бізнесу та зміцнення української держави.
Альфою і омегою цього процесу є верховенство права, демократія, захист прав людини, незалежне правосуддя, ефективна боротьба з корупцією та справжній політичний плюралізм. Саме за цими критеріями оцінюватиметься готовність України до членства в ЄС.
Сьогодні важливо розуміти: рішення про відкриття переговорного кластера ухвалене в Європі, але швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть насамперед від України. Від роботи парламенту і уряду. Від якості законів та їх впровадження. Від нашої здатності забезпечити реальні зміни, а не їх імітацію.
Ми вже довели, що здатні досягати великих цілей. Безвізовий режим, Угода про асоціацію, статус кандидата, початок переговорного процесу - усе це стало результатом наполегливої праці та стратегічного бачення. Тепер маємо довести, що здатні на більше. Що здатні не лише відкрити переговори, а й успішно пройти весь шлях до повноправного членства в Європейському Союзі.
Що швидше ми рухатимемося шляхом реформ, то ближчим буде день, коли Україна посяде своє законне місце в сім'ї Європейського Союзу. Так і буде!
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15.06.2026 20:31 Відповісти
Захід дивиться на цього опецька і думає - нігуя собі Україна жирує
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15.06.2026 20:38 Відповісти
Відкрити кластер - не штука.штука - його закрити, виконавши всі прописані вимоги. На це у більш успішних держав пішли роки.
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15.06.2026 20:44 Відповісти
Чекаємо експертної думки Гуски.
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15.06.2026 20:54 Відповісти
Ручний брехунець ОП розраховує..
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15.06.2026 21:32 Відповісти
Ще трохи, і ця качка перетвориться на свиню.
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15.06.2026 21:37 Відповісти
 
 