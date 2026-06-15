Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у липні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві перед початком Міжурядової конференції в Люксембурзі, пише Інтерфакс-Україна.

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Швидкий старт переговорного процесу з ЄС

Качка зазначив, що після відкриття першого кластеру "Основи" переговорний процес переходить у практичну фазу. За його словами, Європейський Союз має одразу розпочати роботу над іншими п’ятьма кластерами, які вже готові до відкриття.

Він підкреслив, що процес опрацювання може зайняти від кількох днів до кількох тижнів, після чого всі кластери можуть бути відкриті вже в липні.

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Реформи та ціль повного членства

Тарас Качка заявив, що Україна здатна завершити всі необхідні реформи протягом двох–трьох років, як це відбувалося в інших країнах.

Він також наголосив, що темпи реформ можуть бути навіть швидшими через поточні геополітичні умови.

"Ми готові завершити всі реформи навіть раніше, тому що цього від нас вимагають геополітичні обставини, тому що нам потрібно вступити в Європейський Союз якомога раніше", – заявив Тарас Качка.

Окремо він підкреслив, що Україна прагне відкрити всі переговорні кластери та отримати підтримку всіх 27 держав-членів ЄС для подальшого руху до повноправного членства.