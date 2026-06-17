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Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа Трамп про Путіна
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Трамп відмовився назвати Путіна відповідальним за війну в Україні: Я прагну все врегулювати

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Водночас він укотре ухилився від прямої відповіді на запитання про відповідальність диктатора Володимира Путіна за розв'язану війну проти України.

Про це лідер США заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G7 у французькому Евіані, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Уникнення звинувачень на адресу Путіна

Трамп продемонстрував обережність у формулюваннях, коли журналісти спробували змусити його дати пряму політичну оцінку діям російського диктатора.

На пряме запитання репортера: "На цей час, чи вважаєте ви, що Путін несе більшу відповідальність за триваючий конфлікт в Україні?", очільник Білого дому уникнув прямих звинувачень.

"Ну, я не хочу це коментувати, тому що я намагаюся це врегулювати, а такі заяви не полегшують справу. Це не полегшує ситуацію", - сказав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відіграє дуже позитивну роль, намагаючись покласти край війні в Україні, - Рютте

Повернення нафтових санкцій

Трамп підтвердив, що Вашингтон готовий застосувати економічні важелі проти Росії.

"Я розглядаю можливість введення санкцій проти Росії [ймовірно, йдеться про повторне введення нафтових обмежень. - Ред.]. Також вивчаю варіант постачання Україні американських ракет", - сказав президент США, додавши, що Україні потрібна допомога.

Він також позитивно оцінив свої останні контакти з лідерами обох воюючих держав, назвавши їх "дуже хорошими" і зазначив, що палко бажає "побачити, як ця війна закінчиться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Путіна та Зеленського: Вони, схоже, відкриті до переговорів для миру в Україні

Ностальгія за "Великою вісімкою"

Американський лідер також прокоментував саму філософію проведення нинішнього саміту у Франції, згадавши формат, який існував до моменту окупації українського Криму. За словами Трампа, він проводить "чудові зустрічі" з "групою країн, які раніше входили до "Великої вісімки".

"Тепер це "Велика сімка". Не знаю, чи це було правильне рішення, чи ні", - скептично додав Трамп.

Варто нагадати, що раніше Трамп неодноразово публічно заявляв, що виключення Російської Федерації з клубу "G8" у 2014 році після анексії українського півострова було "помилкою" тодішньої адміністрації Барака Обами, оскільки це нібито позбавило Захід прямого каналу впливу на Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися. Вони повинні це зробити, - Трамп

Розмова Трампа з Зеленським та Путіним

  • Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
  • Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися про візит до Росії спецпредставників США –– Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Автор: 

путін володимир (25497) США (26770) Трамп Дональд (8969) війна в Україні (8539)
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Топ коментарі
+9
все що треба розуміти про руде .уйло
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17.06.2026 18:00 Відповісти
+5
Трамп проїбе вибори на початку року і ******** в імпічмент
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17.06.2026 18:02 Відповісти
+4
Обісрався пройдисвіт з *******, а робить вид, що це йому в штани, гімна накидав, ХТОСЬ!!
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17.06.2026 18:06 Відповісти
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все що треба розуміти про руде .уйло
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17.06.2026 18:00 Відповісти
Обісрався пройдисвіт з *******, а робить вид, що це йому в штани, гімна накидав, ХТОСЬ!!
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17.06.2026 18:06 Відповісти
У союзника параші стало більше вільного часу . Кого він ще не здав ? Може хтось йому порадить зайнятись краще Кубою чи Гренландією .
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17.06.2026 18:01 Відповісти
Трамп проїбе вибори на початку року і ******** в імпічмент
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17.06.2026 18:02 Відповісти
шо, і бальну залу не встигне добудувати?
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17.06.2026 18:05 Відповісти
все валив на патрушева?
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17.06.2026 18:03 Відповісти
воно ще нам піднесе "сюрпризів" (((
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17.06.2026 18:06 Відповісти
Мало того, що придурок по життю, так ще й повний деградант! 80 років! Це ж навіть в політбюро цк таких не було, бо помирали на щастя раніше!!! Ні!! Дійсно, пристойні люди так довго не живуть!
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17.06.2026 18:09 Відповісти
Так проблеиа ж не в Трампі (з яким усе ясно), а в його виборцях.

Кого там собі наступного разу гамерикани наголосують?
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17.06.2026 18:13 Відповісти
тенденція зрозуміла. Там Берні Сандерс на підході. Не знаю як у нього складеться з Нобелєвською премією миру, але у Книгу рекордів Гінеса він точно попаде.
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17.06.2026 18:21 Відповісти
Де Ніро 82 роки. Він все чудово розуміє про Трампона
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17.06.2026 18:22 Відповісти
Як він може його назвати відповідальним, коли він з ним - єдина істота на прізвище Трампутін.
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17.06.2026 18:10 Відповісти
Як ******* казати кацапи: "нє можешь срать - нє мучай жопу".. Дивно, що пуциин цього Трампа не навчив.
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17.06.2026 18:10 Відповісти
дебілом і загнеться
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17.06.2026 18:10 Відповісти
Пішов по колу
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17.06.2026 18:15 Відповісти
"Я намагаюся це врегулювати" - сказав імпотент після сотої спроби!
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17.06.2026 18:16 Відповісти
ми вже побачили твій пісділ і Ірані, 300 мільярдів репарацій буде платити Америка. Оце порішав.
Такого позоріща США ще не бачили
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17.06.2026 18:17 Відповісти
Як Трамп може назвати путіна винним у війні, якщо раніше він, фактично, звинуватив Україну у початку війни?
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17.06.2026 18:17 Відповісти
Ну ничё, ничё , в Ноябре начнёт ***** *****м называть...
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17.06.2026 18:22 Відповісти
Якби президент США Трамп читав коментарі на цензорі, він би не зганьбився з відповіддю на таке просте запитання
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17.06.2026 18:31 Відповісти
И добавил: во всём виноваты проклятые англосаксы!!!
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17.06.2026 18:36 Відповісти
Ну, я не хочу це коментувати, тому що я намагаюся це врегулювати, а такі заяви не полегшують справу. Це не полегшує ситуацію", - сказав Трамп. такі заяви "трамбона" є вже рік стимулоим куйлу до продовження війни в Україні і геноциду українського народу..ВІДМОВЛЯТИСЯ ВИЗНАВАТИ ІСТИНУ.ЩО КУЙЛО Є ВБИВЦЯ .БУТИ СПІВУЧАСНИКОМ ЙОГО ЗДЛЧИНІВ.
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17.06.2026 18:45 Відповісти
 
 