Трамп відмовився назвати Путіна відповідальним за війну в Україні: Я прагну все врегулювати

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Водночас він укотре ухилився від прямої відповіді на запитання про відповідальність диктатора Володимира Путіна за розв'язану війну проти України.

Про це лідер США заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G7 у французькому Евіані, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Уникнення звинувачень на адресу Путіна

Трамп продемонстрував обережність у формулюваннях, коли журналісти спробували змусити його дати пряму політичну оцінку діям російського диктатора.

На пряме запитання репортера: "На цей час, чи вважаєте ви, що Путін несе більшу відповідальність за триваючий конфлікт в Україні?", очільник Білого дому уникнув прямих звинувачень.

"Ну, я не хочу це коментувати, тому що я намагаюся це врегулювати, а такі заяви не полегшують справу. Це не полегшує ситуацію", - сказав Трамп.

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Повернення нафтових санкцій

Трамп підтвердив, що Вашингтон готовий застосувати економічні важелі проти Росії.

"Я розглядаю можливість введення санкцій проти Росії [ймовірно, йдеться про повторне введення нафтових обмежень. - Ред.]. Також вивчаю варіант постачання Україні американських ракет", - сказав президент США, додавши, що Україні потрібна допомога.

Він також позитивно оцінив свої останні контакти з лідерами обох воюючих держав, назвавши їх "дуже хорошими" і зазначив, що палко бажає "побачити, як ця війна закінчиться".

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Ностальгія за "Великою вісімкою"

Американський лідер також прокоментував саму філософію проведення нинішнього саміту у Франції, згадавши формат, який існував до моменту окупації українського Криму. За словами Трампа, він проводить "чудові зустрічі" з "групою країн, які раніше входили до "Великої вісімки".

"Тепер це "Велика сімка". Не знаю, чи це було правильне рішення, чи ні", - скептично додав Трамп.

Варто нагадати, що раніше Трамп неодноразово публічно заявляв, що виключення Російської Федерації з клубу "G8" у 2014 році після анексії українського півострова було "помилкою" тодішньої адміністрації Барака Обами, оскільки це нібито позбавило Захід прямого каналу впливу на Москву.

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Розмова Трампа з Зеленським та Путіним