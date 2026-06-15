Трамп про Путіна та Зеленського: Вони, схоже, відкриті до переговорів для миру в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер планує зосередитися на війні Росії проти України після підписання мирної угоди з Іраном.

Про це глава Білого дому заявив у межах двосторонньої зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном на саміті G7 в Евіані, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прямі контакти з Києвом та Москвою: оцінка Трампа

Трамп розкрив деталі своїх останніх телефонних та дипломатичних контактів із президентами України та Росії. За його спостереженнями, фіксується певне вікно можливостей для запуску переговорного процесу.

"Зараз я зосереджений на Україні. Ми провели дуже конструктивні, хороші розмови із Зеленським і Путіним — обидва лідери, схоже, відкриті до діалогу і виглядають готовими до вирішення цього. Тому тепер, коли питання [з Іраном] завершено, ми зосередимося на Україні. Побачимо, чи зможемо ми довести й цю справу до кінця. Щомісяця гинуть двадцять п’ять тисяч людей — переважно солдати. І цього не повинно відбуватися. Але вчора у мене було дві дуже хороші розмови. Ми ще будемо це обговорювати", - оптимістично заявив президент США.

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Розмова Трампа з Зеленським та Путіним

Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися про візит до Росії спецпредставників США –– Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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