Трамп про Путіна та Зеленського: Вони, схоже, відкриті до переговорів для миру в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер планує зосередитися на війні Росії проти України після підписання мирної угоди з Іраном.
Про це глава Білого дому заявив у межах двосторонньої зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном на саміті G7 в Евіані, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прямі контакти з Києвом та Москвою: оцінка Трампа
Трамп розкрив деталі своїх останніх телефонних та дипломатичних контактів із президентами України та Росії. За його спостереженнями, фіксується певне вікно можливостей для запуску переговорного процесу.
"Зараз я зосереджений на Україні. Ми провели дуже конструктивні, хороші розмови із Зеленським і Путіним — обидва лідери, схоже, відкриті до діалогу і виглядають готовими до вирішення цього. Тому тепер, коли питання [з Іраном] завершено, ми зосередимося на Україні. Побачимо, чи зможемо ми довести й цю справу до кінця. Щомісяця гинуть двадцять п’ять тисяч людей — переважно солдати. І цього не повинно відбуватися. Але вчора у мене було дві дуже хороші розмови. Ми ще будемо це обговорювати", - оптимістично заявив президент США.
Розмова Трампа з Зеленським та Путіним
- Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
- Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися про візит до Росії спецпредставників США –– Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
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А так добре було коли зятьок з вітьком нікуди не катались і помаранчевий дегенерат не ніс дикої ***** про Україну щовечора.
Промовчу.
- все діло в Україні вона не хоче віддавати донбас
- та віддайте вже ті землі вони вам не треба
- все діло в Україні вона не хоче прийняти пару законів
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10001 пункт "все діло в Україні"
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"я старався але україна нічого не хоче"
Mіністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном не накладають на Ізраїль ніяких зобов'язань.
Директора ЦРУ обвинили в распространении материалов ГРУ под видом разведданных
▪️ Ультраправая блогерка и неформальный советник Трампа Лаура Лумер опубликовала разбор «рассекреченного» доклада Талси Габбард о биолабораториях в Украине. По утверждению Лумер, политический штаб Габбард взял графику из официальных российских разведывательных материалов, представленных Москвой в Совет Безопасности ООН ещё в 2022 году, и наложил на них логотип ODNI, выдав за американский разведывательный продукт.
▪️ Среди конкретных улик: слайд 2 содержит сгенерированную ИИ карту Украины с орфографическими и географическими ошибками; слайд 4 воспроизводит внутренние материалы американской корпорации Black and Veatch (работала с агентством DTRA в Украине), которые Россия объявила захваченными при вторжении; цифра на слайде 4 дословно совпадает с данными на стр. 83 российского документа для СБ ООН. При этом первый же слайд доклада ODNI предупреждает: Россия будет распространять ложные нарративы о биолабораториях США в Украине.
▪️ Лумер заявила, что действия Габбард нарушают Закон о шпионаже, и анонсировала запрос по FOIA.
Україною він то може зайнятися - але от проблема: після Ірану в нього появляється справа, більш важливіша, ніж Україна: внутрішньополітична обстановка всередині США (в контексті її погіршення передовсім для самого Трампа) і, зокрема, проблеми обрання нового складу Конгресу... Він, скоріше, буде займатичя виборами, ніж Україною...