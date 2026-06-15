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Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа трамп о путине
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Трамп о Путине и Зеленском: Они, похоже, открыты для переговоров о мире в Украине

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне планирует сосредоточиться на войне России против Украины после подписания мирного соглашения с Ираном.  

Об этом глава Белого дома заявил в рамках двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите G7 в Эвиане, сообщает Цензор.НЕТ.

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Прямые контакты с Киевом и Москвой: оценка Трампа

Трамп раскрыл детали своих последних телефонных и дипломатических контактов с президентами Украины и России. По его наблюдениям, фиксируется определенное окно возможностей для запуска переговорного процесса.

"Сейчас я сосредоточен на Украине. Мы провели очень конструктивные, хорошие беседы с Зеленским и Путиным — оба лидера, похоже, открыты для диалога и выглядят готовыми к решению этого вопроса. Поэтому теперь, когда вопрос [с Ираном] завершен, мы сосредоточимся на Украине. Посмотрим, сможем ли мы довести и это дело до конца. Ежемесячно гибнут двадцать пять тысяч человек — преимущественно солдаты. И этого не должно происходить. Но вчера у меня было два очень хороших разговора. Мы еще будем это обсуждать", — оптимистично заявил президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Договорились о встрече с Трампом на саммите G7

Беседа Трампа с Зеленским и Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
  • Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Читайте также: Россияне ждали, пока Путин поздравит Трампа, и уже тогда начали массированную атаку, — Зеленский

Автор: 

путин владимир (32599) Трамп Дональд (8209) война в Украине (8459)
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Топ комментарии
+13
Идиот.
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15.06.2026 19:40 Ответить
+4
Час щоденної слаборозумової хрюканини від старого несамовитого діда повертається.
А так добре було коли зятьок з вітьком нікуди не катались і помаранчевий дегенерат не ніс дикої ***** про Україну щовечора.
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15.06.2026 19:44 Ответить
+4
Правда як видно з боку, що американці вибрали ідіота? А як у 2019 рок'ці українці дали Голобородьку булаву, всі ключі від Україні, свою долю, долі своїх дітей та внуків і України? Це нарід 73% разом з Голобородько відводили наші війська, знищували ракетні програми і розміновували Чонгар. То американці,вибравши ідіота нічого не втратили,окрім отримали насмішки від дій свого президента, а що втратили українці, коли вирішили поржати під час війни? І хто нас назве розумними?
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15.06.2026 19:52 Ответить
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Идиот.
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15.06.2026 19:40 Ответить
Правда як видно з боку, що американці вибрали ідіота? А як у 2019 рок'ці українці дали Голобородьку булаву, всі ключі від Україні, свою долю, долі своїх дітей та внуків і України? Це нарід 73% разом з Голобородько відводили наші війська, знищували ракетні програми і розміновували Чонгар. То американці,вибравши ідіота нічого не втратили,окрім отримали насмішки від дій свого президента, а що втратили українці, коли вирішили поржати під час війни? І хто нас назве розумними?
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15.06.2026 19:52 Ответить
Это издержки любой демократии. Это вам повезло что люди не догадались ещё голосовать за то что бы страна давала им бесплатные деньги.
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15.06.2026 20:08 Ответить
Це Ви так думаєте. А Трамп думає, що ідіот - це Ви, я, якийсь Джон з Оклахоми.... 😞
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15.06.2026 20:01 Ответить
Лікуйся.
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15.06.2026 19:40 Ответить
Трамп(с).
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15.06.2026 19:41 Ответить
Це кстаті не думка Трампа, це Зеля потужно бреше всьому світу, що "період до настання зими 2026 року є критичним «вікном можливостей» для дипломатичного врегулювання та кроків до завершення війни......саме зараз складаються умови, коли дипломатичні ініціативи можуть дати результат". Абрамовіч відімо йому інсайд привіз з Кремля, а іначе з яких херов він це вигадав? Жодного разу Путін про мир не казав.
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15.06.2026 19:44 Ответить
У Трампа головним радником є Борис Епштейн. Уродженець Москви. Переїхав до штатів 1993-го року
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15.06.2026 20:04 Ответить
Час щоденної слаборозумової хрюканини від старого несамовитого діда повертається.
А так добре було коли зятьок з вітьком нікуди не катались і помаранчевий дегенерат не ніс дикої ***** про Україну щовечора.
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15.06.2026 19:44 Ответить
Стара сваха, думає, що звів пу і зе, а вони за його спиною...
Промовчу.
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15.06.2026 19:44 Ответить
Вангую

- все діло в Україні вона не хоче віддавати донбас
- та віддайте вже ті землі вони вам не треба
- все діло в Україні вона не хоче прийняти пару законів
...
----
10001 пункт "все діло в Україні"
....
"я старався але україна нічого не хоче"
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15.06.2026 19:45 Ответить
Бла-бла-бла-бла... А ***** як запускав ракети так і запускає...
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15.06.2026 19:45 Ответить
Трамп: "тепер, коли питання [з Іраном] завершено, ми зосередимося на Україні."
Mіністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном не накладають на Ізраїль ніяких зобов'язань.
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15.06.2026 19:45 Ответить
****** по Ірану в кацапів, як союзнику фанатиків, тіла хусітов. По Дербенту, Астрахані, Каспійську!!!
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15.06.2026 19:48 Ответить
ні, відкритий тільки путін, тому вітьок і зятьок поїдуть до путіна.
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15.06.2026 19:46 Ответить
Раньше было выражение: пи@т , как Троцкий. Времена и фамилия изменились).
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15.06.2026 19:46 Ответить
Дід знову марить. Покличте лікаря в палату!
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15.06.2026 19:47 Ответить
Дід не марить, в отримує свій профіль.
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15.06.2026 20:00 Ответить
Профіт
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15.06.2026 20:34 Ответить
Для понимания что такое Трамп и его банда.
Директора ЦРУ обвинили в распространении материалов ГРУ под видом разведданных

▪️ Ультраправая блогерка и неформальный советник Трампа Лаура Лумер опубликовала разбор «рассекреченного» доклада Талси Габбард о биолабораториях в Украине. По утверждению Лумер, политический штаб Габбард взял графику из официальных российских разведывательных материалов, представленных Москвой в Совет Безопасности ООН ещё в 2022 году, и наложил на них логотип ODNI, выдав за американский разведывательный продукт.

▪️ Среди конкретных улик: слайд 2 содержит сгенерированную ИИ карту Украины с орфографическими и географическими ошибками; слайд 4 воспроизводит внутренние материалы американской корпорации Black and Veatch (работала с агентством DTRA в Украине), которые Россия объявила захваченными при вторжении; цифра на слайде 4 дословно совпадает с данными на стр. 83 российского документа для СБ ООН. При этом первый же слайд доклада ODNI предупреждает: Россия будет распространять ложные нарративы о биолабораториях США в Украине.

▪️ Лумер заявила, что действия Габбард нарушают Закон о шпионаже, и анонсировала запрос по FOIA.
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15.06.2026 19:47 Ответить
Хутін готовий обговорити питання російського миру в Україні, а Зеля готовий зберегти себе, своїх людей і свої статки
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15.06.2026 19:47 Ответить
Таблетки видимо не помогают, пора ставить капельницы...
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15.06.2026 19:53 Ответить
Рудий бордельний дятел і далі договорняк Анкориджа з )(уйлом намагається протиснути. Та й Зеля наче гівняком обкурений.
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15.06.2026 19:53 Ответить
З рокаами приходе лише маразм,у 80 він став ще дурніше,чим був... .
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15.06.2026 20:03 Ответить
Вже навіть не читаю що говорить Трамп. Там поселились стрімко прогресуюча деменція з манією величі тому нічого розумного, адекватного і відповідального звідти звучати не буде... Ми не можемо змінити цю ситуацію. Це мають зробити притомні американці.
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15.06.2026 20:06 Ответить
Самозакоханий, обмежений, дементивний недоумок....
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15.06.2026 20:35 Ответить
Що з дурня візьмеш, самозакоханий нарцис з невисоким інтелектом і майже не тямит в міжнародній політиці ,ось для Зелі він підходить як і терориста путіну влаштовує і жодного слова про рашиський терор проти цивільних і культурних пам'яток в Києві і Харкові.
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15.06.2026 20:46 Ответить
Те, що "епопею" з Іраном він завершив - *******.
Україною він то може зайнятися - але от проблема: після Ірану в нього появляється справа, більш важливіша, ніж Україна: внутрішньополітична обстановка всередині США (в контексті її погіршення передовсім для самого Трампа) і, зокрема, проблеми обрання нового складу Конгресу... Він, скоріше, буде займатичя виборами, ніж Україною...
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15.06.2026 20:47 Ответить
 
 