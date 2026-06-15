Трамп о Путине и Зеленском: Они, похоже, открыты для переговоров о мире в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне планирует сосредоточиться на войне России против Украины после подписания мирного соглашения с Ираном.
Об этом глава Белого дома заявил в рамках двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите G7 в Эвиане, сообщает Цензор.НЕТ.
Прямые контакты с Киевом и Москвой: оценка Трампа
Трамп раскрыл детали своих последних телефонных и дипломатических контактов с президентами Украины и России. По его наблюдениям, фиксируется определенное окно возможностей для запуска переговорного процесса.
"Сейчас я сосредоточен на Украине. Мы провели очень конструктивные, хорошие беседы с Зеленским и Путиным — оба лидера, похоже, открыты для диалога и выглядят готовыми к решению этого вопроса. Поэтому теперь, когда вопрос [с Ираном] завершен, мы сосредоточимся на Украине. Посмотрим, сможем ли мы довести и это дело до конца. Ежемесячно гибнут двадцать пять тысяч человек — преимущественно солдаты. И этого не должно происходить. Но вчера у меня было два очень хороших разговора. Мы еще будем это обсуждать", — оптимистично заявил президент США.
Беседа Трампа с Зеленским и Путиным
- Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
- Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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А так добре було коли зятьок з вітьком нікуди не катались і помаранчевий дегенерат не ніс дикої ***** про Україну щовечора.
Промовчу.
- все діло в Україні вона не хоче віддавати донбас
- та віддайте вже ті землі вони вам не треба
- все діло в Україні вона не хоче прийняти пару законів
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10001 пункт "все діло в Україні"
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"я старався але україна нічого не хоче"
Mіністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном не накладають на Ізраїль ніяких зобов'язань.
Директора ЦРУ обвинили в распространении материалов ГРУ под видом разведданных
▪️ Ультраправая блогерка и неформальный советник Трампа Лаура Лумер опубликовала разбор «рассекреченного» доклада Талси Габбард о биолабораториях в Украине. По утверждению Лумер, политический штаб Габбард взял графику из официальных российских разведывательных материалов, представленных Москвой в Совет Безопасности ООН ещё в 2022 году, и наложил на них логотип ODNI, выдав за американский разведывательный продукт.
▪️ Среди конкретных улик: слайд 2 содержит сгенерированную ИИ карту Украины с орфографическими и географическими ошибками; слайд 4 воспроизводит внутренние материалы американской корпорации Black and Veatch (работала с агентством DTRA в Украине), которые Россия объявила захваченными при вторжении; цифра на слайде 4 дословно совпадает с данными на стр. 83 российского документа для СБ ООН. При этом первый же слайд доклада ODNI предупреждает: Россия будет распространять ложные нарративы о биолабораториях США в Украине.
▪️ Лумер заявила, что действия Габбард нарушают Закон о шпионаже, и анонсировала запрос по FOIA.
Україною він то може зайнятися - але от проблема: після Ірану в нього появляється справа, більш важливіша, ніж Україна: внутрішньополітична обстановка всередині США (в контексті її погіршення передовсім для самого Трампа) і, зокрема, проблеми обрання нового складу Конгресу... Він, скоріше, буде займатичя виборами, ніж Україною...