Трамп о Путине и Зеленском: Они, похоже, открыты для переговоров о мире в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне планирует сосредоточиться на войне России против Украины после подписания мирного соглашения с Ираном.

Об этом глава Белого дома заявил в рамках двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите G7 в Эвиане, сообщает Цензор.НЕТ.

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Прямые контакты с Киевом и Москвой: оценка Трампа

Трамп раскрыл детали своих последних телефонных и дипломатических контактов с президентами Украины и России. По его наблюдениям, фиксируется определенное окно возможностей для запуска переговорного процесса.

"Сейчас я сосредоточен на Украине. Мы провели очень конструктивные, хорошие беседы с Зеленским и Путиным — оба лидера, похоже, открыты для диалога и выглядят готовыми к решению этого вопроса. Поэтому теперь, когда вопрос [с Ираном] завершен, мы сосредоточимся на Украине. Посмотрим, сможем ли мы довести и это дело до конца. Ежемесячно гибнут двадцать пять тысяч человек — преимущественно солдаты. И этого не должно происходить. Но вчера у меня было два очень хороших разговора. Мы еще будем это обсуждать", — оптимистично заявил президент США.

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Беседа Трампа с Зеленским и Путиным

Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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