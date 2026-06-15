Россияне ждали, пока Путин поздравит Трампа, и уже тогда начали массированную атаку, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предполагает, что РФ неслучайно нанесла массированный удар по Украине именно после того, как диктатор Путин поздравил лидера США Дональда Трампа с днём рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Он, как всегда, абсолютно цинично поздравил президента Соединенных Штатов и после этого нанес массированный удар по Украине. Я думаю, неслучайно несколько дней они не только собирали ракеты — мы видели, что у них есть соответствующие силы, — они ждали, чтобы не сделать это до поздравления президента Трампа", — пояснил глава государства.

Иначе, по его словам, команда президента США и он сам поставили бы вопрос о массированном ударе.

На вопрос журналиста, что бы он сказал Владимиру Путину после этой атаки, Зеленский ответил: "А мы еще скажем".

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Разговор Зеленского с Трампом

Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Впоследствии количество жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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