РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14431 посетитель онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 660 17

Россияне ждали, пока Путин поздравит Трампа, и уже тогда начали массированную атаку, - Зеленский

Связь между поздравлением Трампа Путиным и массированным обстрелом

Президент Владимир Зеленский предполагает, что РФ неслучайно нанесла массированный удар по Украине именно после того, как диктатор Путин поздравил лидера США Дональда Трампа с днём рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Он, как всегда, абсолютно цинично поздравил президента Соединенных Штатов и после этого нанес массированный удар по Украине. Я думаю, неслучайно несколько дней они не только собирали ракеты — мы видели, что у них есть соответствующие силы, — они ждали, чтобы не сделать это до поздравления президента Трампа", — пояснил глава государства.

Иначе, по его словам, команда президента США и он сам поставили бы вопрос о массированном ударе.

На вопрос журналиста, что бы он сказал Владимиру Путину после этой атаки, Зеленский ответил: "А мы еще скажем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ неслучайно атаковала Украину в день переговоров с ЕС, - Кос

Разговор Зеленского с Трампом

  • Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
  • Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Впоследствии количество жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте также: Недавно Украина получила и развернула пакет ракет к Patriot, — Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24510) путин владимир (32599) Трамп Дональд (8209)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Шо це міняє? - аби шось *********?
показать весь комментарий
15.06.2026 11:55 Ответить
+6
Ти чекаєшь дозволу абрамовіча на атаку москви?
показать весь комментарий
15.06.2026 11:57 Ответить
+4
Все это отсрочка перед новой войной. И очень надеюсь что тогда в США будет адекватный президент.
показать весь комментарий
15.06.2026 12:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо це міняє? - аби шось *********?
показать весь комментарий
15.06.2026 11:55 Ответить
Це ж його суть!
показать весь комментарий
15.06.2026 12:09 Ответить
Ти чекаєшь дозволу абрамовіча на атаку москви?
показать весь комментарий
15.06.2026 11:57 Ответить
А тим часом з'являються подробиці капітуляції тампона (ака пісділу) ірану

За даними агентства Mehr, документ мирної угоди складається з 14 пунктів. Серед них - припинення бойових дій, зняття морської блокади Ірану, скасування нафтових санкцій та розблокування іранських активів на суму 24 млрд доларів.

Крім того, Тегеран стверджує, що США зобов'язуються представити план відновлення Ірану вартістю не менше $300 млрд, не вводити нові санкції та не збільшувати військову присутність на Близькому Сході.

В обмін на це Іран відкриє Ормузьку протоку, підтвердить відмову від створення ядерної зброї та продовжить переговори щодо своєї ядерної програми.

Якщо документ підпишуть без серйозних змін, критикам Трампа буде важко придумати більш переконливий аргумент для слова «капітуляція».
показать весь комментарий
15.06.2026 12:02 Ответить
Все это отсрочка перед новой войной. И очень надеюсь что тогда в США будет адекватный президент.
показать весь комментарий
15.06.2026 12:04 Ответить
Пох. Нам головне, щоб Ормузську протоку розблокували
показать весь комментарий
15.06.2026 12:08 Ответить
Поверни Залужного,довбойоб.
показать весь комментарий
15.06.2026 12:06 Ответить
это тебе довбойоб зеленский сказал
показать весь комментарий
15.06.2026 12:21 Ответить
Що нам з цієї інформації бовдур? Ти грозилося рік тому де вдарити по мацкві, балабол довбаний
показать весь комментарий
15.06.2026 12:06 Ответить
Це логічно - спочатку вітають, а потім вручають подарунок. Думаю вбиті українці, руйнування і, на лесерт, пожежа у Лаврі Трампу до вподоби.🤔
показать весь комментарий
15.06.2026 12:07 Ответить
"На запитання журналіста, що б він сказав Володимиру Путіну після цієї атаки, голобородько відповів: "А ми ще скажемо""
А "страшні очі" при цьому зробив? Якщо ні, то це не спрацює!
показать весь комментарий
15.06.2026 12:13 Ответить
Росіяни чекали, поки Путін привітає Трампа, і вже тоді почали масовану атаку, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n4008392

Оце я розумію, першокласна, глибока і, що головне, надзвичайно важлива для оборони держави аналітика від справжнього інтелектуального лідера нації! Впевнений, зелене плем'я впаде в екстаз від величі свого вожака, який сьогодні тримає світ!
показать весь комментарий
15.06.2026 12:21 Ответить
россияне ждали пока ты бригады ПВО раскидаешь по миру для обучения арабов
показать весь комментарий
15.06.2026 12:29 Ответить
Иди нахрен мародер.
показать весь комментарий
15.06.2026 13:20 Ответить
Росіяни чекали,поки зейло не відправить кращі сили антидронового захисту за межі країни(БС) ,а потім розпочали масові повітряні атаки на столицю.
Рівняється на "суджщину",коли зняв кращі сили з східного напрямку і направив їх туди, частково помінявши на нових,аж ніяких не підготовлених тримати натиск ворога.
показать весь комментарий
15.06.2026 13:40 Ответить
 
 