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Новини Масований комбінований удар
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Росіяни чекали, поки Путін привітає Трампа, і вже тоді почали масовану атаку, - Зеленський

Зв’язок між привітанням Трампа Путіним та масованим обстрілом

Президент Володимир Зеленський припускає, що РФ невипадково влаштувала масований удар по Україні саме після того, як диктатор Путін привітав лідера США Дональда Трампа із днем народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Він, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента Сполучених Штатів і після цього завдав масованого удару по Україні. Я думаю, невипадково кілька днів вони не тільки збирали ракети - ми бачили, що вони мають відповідні сили, вони чекали, щоб не зробити це до привітання президента Трампа", - пояснив глава держави.

Інакше, за його словами, команда президента США і він сам поставили б питання про масований удар.

На запитання журналіста, що б він сказав Володимиру Путіну після цієї атаки, Зеленський відповів: "А ми ще скажемо".

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Розмова Зеленського з Трампом

  • Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
  • Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Згодом кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28036) путін володимир (25487) Трамп Дональд (8948)
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Топ коментарі
+8
Шо це міняє? - аби шось *********?
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15.06.2026 11:55 Відповісти
+8
Ти чекаєшь дозволу абрамовіча на атаку москви?
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15.06.2026 11:57 Відповісти
+4
Все это отсрочка перед новой войной. И очень надеюсь что тогда в США будет адекватный президент.
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15.06.2026 12:04 Відповісти
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Шо це міняє? - аби шось *********?
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15.06.2026 11:55 Відповісти
Це ж його суть!
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15.06.2026 12:09 Відповісти
Ти чекаєшь дозволу абрамовіча на атаку москви?
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15.06.2026 11:57 Відповісти
А тим часом з'являються подробиці капітуляції тампона (ака пісділу) ірану

За даними агентства Mehr, документ мирної угоди складається з 14 пунктів. Серед них - припинення бойових дій, зняття морської блокади Ірану, скасування нафтових санкцій та розблокування іранських активів на суму 24 млрд доларів.

Крім того, Тегеран стверджує, що США зобов'язуються представити план відновлення Ірану вартістю не менше $300 млрд, не вводити нові санкції та не збільшувати військову присутність на Близькому Сході.

В обмін на це Іран відкриє Ормузьку протоку, підтвердить відмову від створення ядерної зброї та продовжить переговори щодо своєї ядерної програми.

Якщо документ підпишуть без серйозних змін, критикам Трампа буде важко придумати більш переконливий аргумент для слова «капітуляція».
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15.06.2026 12:02 Відповісти
Все это отсрочка перед новой войной. И очень надеюсь что тогда в США будет адекватный президент.
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15.06.2026 12:04 Відповісти
Пох. Нам головне, щоб Ормузську протоку розблокували
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15.06.2026 12:08 Відповісти
Поверни Залужного,довбойоб.
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15.06.2026 12:06 Відповісти
это тебе довбойоб зеленский сказал
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15.06.2026 12:21 Відповісти
Що нам з цієї інформації бовдур? Ти грозилося рік тому де вдарити по мацкві, балабол довбаний
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15.06.2026 12:06 Відповісти
Це логічно - спочатку вітають, а потім вручають подарунок. Думаю вбиті українці, руйнування і, на лесерт, пожежа у Лаврі Трампу до вподоби.🤔
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15.06.2026 12:07 Відповісти
"На запитання журналіста, що б він сказав Володимиру Путіну після цієї атаки, голобородько відповів: "А ми ще скажемо""
А "страшні очі" при цьому зробив? Якщо ні, то це не спрацює!
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15.06.2026 12:13 Відповісти
Росіяни чекали, поки Путін привітає Трампа, і вже тоді почали масовану атаку, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n4008392

Оце я розумію, першокласна, глибока і, що головне, надзвичайно важлива для оборони держави аналітика від справжнього інтелектуального лідера нації! Впевнений, зелене плем'я впаде в екстаз від величі свого вожака, який сьогодні тримає світ!
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15.06.2026 12:21 Відповісти
россияне ждали пока ты бригады ПВО раскидаешь по миру для обучения арабов
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15.06.2026 12:29 Відповісти
Иди нахрен мародер.
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15.06.2026 13:20 Відповісти
Росіяни чекали,поки зейло не відправить кращі сили антидронового захисту за межі країни(БС) ,а потім розпочали масові повітряні атаки на столицю.
Рівняється на "суджщину",коли зняв кращі сили з східного напрямку і направив їх туди, частково помінявши на нових,аж ніяких не підготовлених тримати натиск ворога.
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15.06.2026 13:40 Відповісти
 
 