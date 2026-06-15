Росіяни чекали, поки Путін привітає Трампа, і вже тоді почали масовану атаку, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський припускає, що РФ невипадково влаштувала масований удар по Україні саме після того, як диктатор Путін привітав лідера США Дональда Трампа із днем народження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Він, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента Сполучених Штатів і після цього завдав масованого удару по Україні. Я думаю, невипадково кілька днів вони не тільки збирали ракети - ми бачили, що вони мають відповідні сили, вони чекали, щоб не зробити це до привітання президента Трампа", - пояснив глава держави.
Інакше, за його словами, команда президента США і він сам поставили б питання про масований удар.
На запитання журналіста, що б він сказав Володимиру Путіну після цієї атаки, Зеленський відповів: "А ми ще скажемо".
Розмова Зеленського з Трампом
- Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
- Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Згодом кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За даними агентства Mehr, документ мирної угоди складається з 14 пунктів. Серед них - припинення бойових дій, зняття морської блокади Ірану, скасування нафтових санкцій та розблокування іранських активів на суму 24 млрд доларів.
Крім того, Тегеран стверджує, що США зобов'язуються представити план відновлення Ірану вартістю не менше $300 млрд, не вводити нові санкції та не збільшувати військову присутність на Близькому Сході.
В обмін на це Іран відкриє Ормузьку протоку, підтвердить відмову від створення ядерної зброї та продовжить переговори щодо своєї ядерної програми.
Якщо документ підпишуть без серйозних змін, критикам Трампа буде важко придумати більш переконливий аргумент для слова «капітуляція».
А "страшні очі" при цьому зробив? Якщо ні, то це не спрацює!
Оце я розумію, першокласна, глибока і, що головне, надзвичайно важлива для оборони держави аналітика від справжнього інтелектуального лідера нації! Впевнений, зелене плем'я впаде в екстаз від величі свого вожака, який сьогодні тримає світ!
Рівняється на "суджщину",коли зняв кращі сили з східного напрямку і направив їх туди, частково помінявши на нових,аж ніяких не підготовлених тримати натиск ворога.