Зеленский: Договорились о встрече с Трампом на саммите G7

Президент Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего телефонного разговора договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече на саммите G7 во Франции.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении вечером 14 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новые детали разговора

Президент рассказал, о чем говорил с Трампом.

"Поздравил его с днем рождения, с днем американской армии: сегодня два праздника в Америке, и мы очень хорошо поговорили с ним. Были не только поздравления – много ключевых тем: и о войне, и о ее корнях, и о дипломатических возможностях, и о позициях наших партнеров. Говорили долго. Очень подробно", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что "у всех украинцев одно пожелание для Трампа — чтобы наконец удалось достичь мира, чтобы мы смогли достичь этого успеха вместе с Америкой, вместе со всеми нашими партнерами".

"Это самое главное, чего мы все хотим, и важно, что американское общество полностью поддерживает это наше украинское стремление к достойному миру – поддерживает нас в защите от российской войны. И абсолютно правильными были сегодня слова президента Трампа, в частности, о нашем Крыме: именно с захвата Крыма Россией все началось и что, если бы тогда было сильное лидерство, то всей войны просто не было бы", — пересказал Зеленский слова Трампа.

Кроме того, Зеленский сказал, что поблагодарил лидера США за всю помощь, которую оказали Соединенные Штаты.

"Мы договорились о нашей с ним встрече: в ближайшие дни в Европе будут проходить встречи "Группы семи", конечно, Украина и наша защита, наши возможности прийти к миру будут среди главных тем", - подытожил глава государства.

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Разговор Зеленского с Трампом

Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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