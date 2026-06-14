Зеленский: Договорились о встрече с Трампом на саммите G7
Президент Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего телефонного разговора договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече на саммите G7 во Франции.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении вечером 14 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
Новые детали разговора
Президент рассказал, о чем говорил с Трампом.
"Поздравил его с днем рождения, с днем американской армии: сегодня два праздника в Америке, и мы очень хорошо поговорили с ним. Были не только поздравления – много ключевых тем: и о войне, и о ее корнях, и о дипломатических возможностях, и о позициях наших партнеров. Говорили долго. Очень подробно", – рассказал Зеленский.
Он отметил, что "у всех украинцев одно пожелание для Трампа — чтобы наконец удалось достичь мира, чтобы мы смогли достичь этого успеха вместе с Америкой, вместе со всеми нашими партнерами".
"Это самое главное, чего мы все хотим, и важно, что американское общество полностью поддерживает это наше украинское стремление к достойному миру – поддерживает нас в защите от российской войны. И абсолютно правильными были сегодня слова президента Трампа, в частности, о нашем Крыме: именно с захвата Крыма Россией все началось и что, если бы тогда было сильное лидерство, то всей войны просто не было бы", — пересказал Зеленский слова Трампа.
Кроме того, Зеленский сказал, что поблагодарил лидера США за всю помощь, которую оказали Соединенные Штаты.
"Мы договорились о нашей с ним встрече: в ближайшие дни в Европе будут проходить встречи "Группы семи", конечно, Украина и наша защита, наши возможности прийти к миру будут среди главных тем", - подытожил глава государства.
Разговор Зеленского с Трампом
- Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
- Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а рудий нічого не сказав, що коли орки віджимали Крим, майбутнє потужнє лідерство виступало клоунами в московських саунах? 😬
Та й Боневтік не втік тільки тому, що йому не дали.
В Україні на Трампі свій "рейтинг" не врятуєшь.