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Новости Встреча Зеленского с Трампом Разговор Зеленского и Трампа
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Зеленский: Договорились о встрече с Трампом на саммите G7

Зеленський

Президент Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего телефонного разговора договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече на саммите G7 во Франции.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении вечером 14 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новые детали разговора 

Президент рассказал, о чем говорил с Трампом.

"Поздравил его с днем рождения, с днем американской армии: сегодня два праздника в Америке, и мы очень хорошо поговорили с ним. Были не только поздравления – много ключевых тем: и о войне, и о ее корнях, и о дипломатических возможностях, и о позициях наших партнеров. Говорили долго. Очень подробно", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что "у всех украинцев одно пожелание для Трампа — чтобы наконец удалось достичь мира, чтобы мы смогли достичь этого успеха вместе с Америкой, вместе со всеми нашими партнерами".

"Это самое главное, чего мы все хотим, и важно, что американское общество полностью поддерживает это наше украинское стремление к достойному миру – поддерживает нас в защите от российской войны. И абсолютно правильными были сегодня слова президента Трампа, в частности, о нашем Крыме: именно с захвата Крыма Россией все началось и что, если бы тогда было сильное лидерство, то всей войны просто не было бы", — пересказал Зеленский слова Трампа.

Кроме того, Зеленский сказал, что поблагодарил лидера США за всю помощь, которую оказали Соединенные Штаты.

"Мы договорились о нашей с ним встрече: в ближайшие дни в Европе будут проходить встречи "Группы семи", конечно, Украина и наша защита, наши возможности прийти к миру будут среди главных тем", - подытожил глава государства.

Читайте также: Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, - СМИ

Разговор Зеленского с Трампом

  • Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
  • Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом: У нас есть хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир

Автор: 

G7 (911) Зеленский Владимир (24503) саммит (1246) Трамп Дональд (8200)
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Топ комментарии
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Зеленський якійсь мазохіст. Трамп вже отримав від свого шефа Путіна нові вказівки, а отже отримає від Трампа черговий шантаж і приниження України. Єдине пояснення цього - підписати хоч якесь перемир'я і швиденько втекти, а українці нехай далі залишаються з ордою, але вже без найпотужних менеджерів
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14.06.2026 20:21 Ответить
+1
Кому ти ***** дібіл потрібен твій рівень то Науру чи Папуа - Гвінея .
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14.06.2026 20:21 Ответить
+1
З "сильним Зеленим лідаром", Україна в 2022 втратила 20% території...
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14.06.2026 20:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нах всі ці зустрічі з рижим шизоїдом? До чогось хорошого минулі зустрічі з тим уйобком привели? Доречі послухайте інтерв'ю племінниці Тромба яка розказувала що у Тромба альцгеймер як і у його батька.
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14.06.2026 20:20 Ответить
Якщо наш у..боку, дипломатичних протоколів притримувався, нічого поганого не було, а то бикувати, більше нічого не вміє, вже давно всім повинно дійти, що нам ніхто нічого не винен.
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14.06.2026 21:08 Ответить
абсолютно правильні слова Президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим: саме із захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б Джерело: https://censor.net/ua/n4008299

а рудий нічого не сказав, що коли орки віджимали Крим, майбутнє потужнє лідерство виступало клоунами в московських саунах? 😬
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14.06.2026 20:20 Ответить
петя петя петушок ..Zельоний гребешок

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14.06.2026 20:20 Ответить
Зеленський якійсь мазохіст. Трамп вже отримав від свого шефа Путіна нові вказівки, а отже отримає від Трампа черговий шантаж і приниження України. Єдине пояснення цього - підписати хоч якесь перемир'я і швиденько втекти, а українці нехай далі залишаються з ордою, але вже без найпотужних менеджерів
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14.06.2026 20:21 Ответить
Кому ти ***** дібіл потрібен твій рівень то Науру чи Папуа - Гвінея .
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14.06.2026 20:21 Ответить
встреча будет происходить в туалете- время- пока застегивается ширинка
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14.06.2026 21:02 Ответить
З "сильним Зеленим лідаром", Україна в 2022 втратила 20% території...
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14.06.2026 20:28 Ответить
Це ще дякувати ЗСУ.
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14.06.2026 20:39 Ответить
Що не більше.
Та й Боневтік не втік тільки тому, що йому не дали.
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14.06.2026 20:44 Ответить
А що було би, якби він втік?...бо не виключно, що так й було задумано.
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14.06.2026 21:12 Ответить
Нажаль дякувати Росії, що не були готові до опору добровольців, а кадрова ЗСУ соснула по повній.
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14.06.2026 21:10 Ответить
Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої телефонної розмови домовився з президентом США Дональдом Трампом про зустріч на саміті УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ВЖЕ ЯКОСЬ ***** З ЯКИМИ ЙОГО ВОРОГАМИ ТОСУЄТЬСЯ СВІЙ ОБРАНИЙ "ЗЕЛЕНИЙ ЮДА"
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14.06.2026 20:32 Ответить
Знову вiдрублять розвiдданнi, та продаж зброi
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14.06.2026 20:35 Ответить
Не по тої доріжкє пішов, "Вова".
В Україні на Трампі свій "рейтинг" не врятуєшь.
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14.06.2026 20:51 Ответить
 
 