Зеленський: Домовилися про зустріч з Трампом на саміті G7
Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої телефонної розмови домовився з президентом США Дональдом Трампом про зустріч на саміті G7 у Франції.
Про це глава держави сказав у відеозверненні ввечері 14 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нові деталі розмови
Президент розповів, про що говорив з Трампом.
"Привітав його з днем народження, з днем американської армії: сьогодні два свята в Америці, і ми дуже добре поговорили з ним. Не тільки привітання були – багато ключових тем: і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів. Говорили довго. Дуже детально", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що "у всіх українців одне побажання для Трампа - щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами".
"Це найголовніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення до достойного миру – підтримує нас у захисті від російської війни. І абсолютно правильні слова Президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим: саме із захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б", - переповів Зеленський слова Трампа.
Крім того, Зеленський сказав, що подякував лідеру США за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати.
"Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем", - підсумував глава держави.
Розмова Зеленського з Трампом
- Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
- Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
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Заміну старлінку ВЖЕ вигадав?
Розвідданні з супутників, по яким будують маршрути ударів у глибину рашки ти надаси?
а рудий нічого не сказав, що коли орки віджимали Крим, майбутнє потужнє лідерство виступало клоунами в московських саунах? 😬
Та й Боневтік не втік тільки тому, що йому не дали.
Приблизно те, що було у Криму після втечі Яника в 2014, наприклад.
Скоріше за все, дійсно ЗСУ у 2022 зірвали плани не тільки ***** але і ЗЄ.
В Україні на Трампі свій "рейтинг" не врятуєшь.