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Новини Зустріч Зеленського з Трампом Розмова Зеленського і Трампа
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Зеленський: Домовилися про зустріч з Трампом на саміті G7

Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої телефонної розмови домовився з президентом США Дональдом Трампом про зустріч на саміті G7 у Франції.

Про це глава держави сказав у відеозверненні ввечері 14 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нові деталі розмови 

Президент розповів, про що говорив з Трампом.

"Привітав його з днем народження, з днем американської армії: сьогодні два свята в Америці, і ми дуже добре поговорили з ним. Не тільки привітання були – багато ключових тем: і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів. Говорили довго. Дуже детально", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що "у всіх українців одне побажання для Трампа - щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами".

"Це найголовніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення до достойного миру – підтримує нас у захисті від російської війни. І абсолютно правильні слова Президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим: саме із захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б", - переповів Зеленський слова Трампа.

Крім того, Зеленський сказав, що подякував лідеру США за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати.

"Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем", - підсумував глава держави.

Читайте також: Зеленський і Трамп провели телефонну розмову, - ЗМІ

Розмова Зеленського з Трампом

  • Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
  • Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також: Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом: У нас є хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир

Автор: 

G-7 G7 (1124) Зеленський Володимир (28028) саміт (852) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+5
Кому ти ***** дібіл потрібен твій рівень то Науру чи Папуа - Гвінея .
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14.06.2026 20:21 Відповісти
+3
З "сильним Зеленим лідаром", Україна в 2022 втратила 20% території...
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14.06.2026 20:28 Відповісти
+3
Знову вiдрублять розвiдданнi, та продаж зброi
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14.06.2026 20:35 Відповісти
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Нах всі ці зустрічі з рижим шизоїдом? До чогось хорошого минулі зустрічі з тим уйобком привели? Доречі послухайте інтерв'ю племінниці Тромба яка розказувала що у Тромба альцгеймер як і у його батька.
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14.06.2026 20:20 Відповісти
Якщо наш у..боку, дипломатичних протоколів притримувався, нічого поганого не було, а то бикувати, більше нічого не вміє, вже давно всім повинно дійти, що нам ніхто нічого не винен.
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14.06.2026 21:08 Відповісти
А балістику над Київом будеш з рогатки збивати?
Заміну старлінку ВЖЕ вигадав?
Розвідданні з супутників, по яким будують маршрути ударів у глибину рашки ти надаси?
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14.06.2026 22:46 Відповісти
абсолютно правильні слова Президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим: саме із захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б Джерело: https://censor.net/ua/n4008299

а рудий нічого не сказав, що коли орки віджимали Крим, майбутнє потужнє лідерство виступало клоунами в московських саунах? 😬
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14.06.2026 20:20 Відповісти
петя петя петушок ..Zельоний гребешок

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14.06.2026 20:20 Відповісти
Зеленський якійсь мазохіст. Трамп вже отримав від свого шефа Путіна нові вказівки, а отже отримає від Трампа черговий шантаж і приниження України. Єдине пояснення цього - підписати хоч якесь перемир'я і швиденько втекти, а українці нехай далі залишаються з ордою, але вже без найпотужних менеджерів
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14.06.2026 20:21 Відповісти
Кому ти ***** дібіл потрібен твій рівень то Науру чи Папуа - Гвінея .
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14.06.2026 20:21 Відповісти
встреча будет происходить в туалете- время- пока застегивается ширинка
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14.06.2026 21:02 Відповісти
З "сильним Зеленим лідаром", Україна в 2022 втратила 20% території...
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14.06.2026 20:28 Відповісти
Це ще дякувати ЗСУ.
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14.06.2026 20:39 Відповісти
Що не більше.
Та й Боневтік не втік тільки тому, що йому не дали.
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14.06.2026 20:44 Відповісти
А що було би, якби він втік?...бо не виключно, що так й було задумано.
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14.06.2026 21:12 Відповісти
Хз.
Приблизно те, що було у Криму після втечі Яника в 2014, наприклад.

Скоріше за все, дійсно ЗСУ у 2022 зірвали плани не тільки ***** але і ЗЄ.
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14.06.2026 21:17 Відповісти
Це, Кривонос залив доріжку аеропорту смолою ?
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14.06.2026 22:01 Відповісти
Чи машинною олією.
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14.06.2026 22:05 Відповісти
Нажаль дякувати Росії, що не були готові до опору добровольців, а кадрова ЗСУ соснула по повній.
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14.06.2026 21:10 Відповісти
Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої телефонної розмови домовився з президентом США Дональдом Трампом про зустріч на саміті УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ВЖЕ ЯКОСЬ ***** З ЯКИМИ ЙОГО ВОРОГАМИ ТОСУЄТЬСЯ СВІЙ ОБРАНИЙ "ЗЕЛЕНИЙ ЮДА"
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14.06.2026 20:32 Відповісти
Знову вiдрублять розвiдданнi, та продаж зброi
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14.06.2026 20:35 Відповісти
Не по тої доріжкє пішов, "Вова".
В Україні на Трампі свій "рейтинг" не врятуєшь.
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14.06.2026 20:51 Відповісти
Monkeys business !
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14.06.2026 21:55 Відповісти
 
 